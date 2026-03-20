España afronta por primera vez una gran crisis mundial con un Gobierno sin Presupuestos ni mayoría parlamentaria

A diferencia de crisis anteriores, donde hubo acuerdos y mayorías estables, la actual situación política reduce el margen de maniobra del Ejecutivo ante la crisis.

El Gobierno depende de pactos ocasionales para aprobar medidas y sufre amenazas de veto incluso de sus socios, como Sumar, que exige medidas sociales.

Pedro Sánchez ha aplazado indefinidamente la presentación de los Presupuestos, alegando la urgencia de responder a la guerra en Irán y su impacto energético.

España enfrenta una crisis global sin Presupuestos desde 2023 y con un Gobierno en minoría, tras la ruptura con Junts y el bloqueo en el Congreso.

Pedro Sánchez ha decidido, otra vez, aplazar la incontablemente comprometida presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta vez, el argumento es la "urgencia" de responder a "lo importante", la guerra en Irán y su impacto energético y geopolítico.

La decisión la confirmó el presidente este jueves, antes de entrar al Consejo Europeo... que también había usado como palanca para retrasar el decreto de ayudas por las consecuencias del conflicto tres semanas, hasta este viernes. Repunte constante del precio del petróleo, del gas y los fertilizantes.

El país se asoma a una posible nueva crisis mundial sin Presupuestos desde 2023. Unas cuentas públicas aprobadas en otra legislatura, cuando su minoría, al menos, se apoyaba en una aritmética parlamentaria estable.

Sánchez alega ahora que necesita flexibilidad para adaptar la respuesta a la evolución de "la crisis, probablemente, más grave" que le ha tocado abordar desde Moncloa.

Pero la realidad es otra: el Congreso está bloqueado, el Gobierno acumula derrotas tras la ruptura de Junts en noviembre y el calendario electoral en Andalucía le impide cumplir sus pactos con ERC, después de tres descalabros en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Sánchez de retrasar las ayudas a familias y empresas por "narcisismo". El líder del PP sostiene que el presidente "antepone su interés y su relato a las urgencias económicas y sociales".

La decisión de aplazar los Presupuestos trata de servir de coartada al decreto de ayudas que esta madrugada aún se estaba redactando en Hacienda. María Jesús Montero avanzaba alivios en luz y gasolina, pero ha condicionado cualquier medida a que concite "consenso".

El miedo a una derrota sonora en el Congreso pesa más en Moncloa que el habitual regate corto. Lo que prueba dos cosas: que, sin Presupuestos, esta crisis es más grave y el Gobierno no puede permitirse que decaiga el decreto; y que, cuando le interesa, sí puede acordar, incluso con el PP, medidas de calado.

Pero España está entrando en una crisis global con un Gobierno sin apoyos, por primera vez en la democracia.

Desde hace meses, el Ejecutivo vive instalado en la aritmética imposible. Este jueves, hasta Sumar, socio minoritario en el Consejo de Ministros, amenazaba con no apoyar el decreto en el Congreso si no se incluían, una vez más, medidas para frenar los desahucios.

La ruptura definitiva de Junts, el pasado noviembre, dejó al Gobierno sin uno de los pilares que le permitían sobrevivir en el Congreso. Los de Carles Puigdemont vienen cumpliendo, a conveniencia, su amenaza de vetar todo lo que no le convenga y el Congreso es un campo minado para Sánchez.

Nunca fue así

La comparación con las grandes crisis globales anteriores es inevitable. En todas ellas, España tuvo un Ejecutivo más o menos estable, con Presupuestos en vigor, y con apoyos parlamentarios suficientemente sólidos para actuar.

En los años 70, los Pactos de la Moncloa permitieron encarar la doble crisis del petróleo con un acuerdo transversal inédito. Hoy, el Gobierno apela también al consenso, pero lo hace desde la debilidad y sin haber cumplido su obligación constitucional de, siquiera, presentar Presupuestos.

Cronología crisis y Presupuestos Crisis globales y Presupuestos en España Cómo afrontó España las grandes crisis recientes: mayorías y cuentas públicas. Crisis Años Gobierno Mayoría Presupuestos Crisis del petróleo 1973–1979 Suárez / Calvo-Sotelo (UCD) Minoría con grandes pactos Sí, ligados a Pactos de la Moncloa Recesión mundial y Guerra del Golfo 1990–1993 Felipe González (PSOE) Minoría, pactos con CiU y PNV Sí, cuentas restrictivas y ajustes 11-S y guerra antiterrorista 2001–2003 José María Aznar (PP) Mayoría absoluta Sí, aprobadas sin pactos clave Gran Recesión y euro 2008–2012 Zapatero / Rajoy Zapatero: minoría con apoyos. Rajoy: absoluta Sí, con fuertes recortes y rescate a las cajas Pandemia covid 2020–2021 Sánchez (PSOE–UP) Coalición en minoría con apoyos Sí, primeros PGE desde 2018 Guerra de Irán 2026 Sánchez (PSOE–UP) Minoría, derrotas continuas tras ruptura de Junts No, PGE aplazados indefinidamente

¿Qué margen real tiene Sánchez para responder a un shock como el de Irán? La historia reciente muestra que, frente a crisis globales, la política española solía ofrecer, como mínimo, la certeza de un Gobierno con herramientas.

UCD. Petróleo 1979: pactos y ajustes

La segunda crisis del petróleo golpeó a España con una economía ya maltrecha y una inflación disparada. Adolfo Suárez y luego Leopoldo Calvo-Sotelo gobernaban en minoría, pero con el colchón político de los Pactos de la Moncloa y de amplios acuerdos de mínimos.

Aquel consenso permitió aprobar reformas fiscales duras, devaluaciones y un plan energético para reducir la dependencia del crudo. Los Presupuestos se negociaban año a año, pero existía una voluntad explícita de no horadar al Ejecutivo, en plena Transición política.

España llegó tarde y mal a la crisis, pero el sistema político se alineó para evitar el colapso económico. Hoy, la foto es la contraria: un sistema fragmentado y un Gobierno que aplaza decisiones porque no sabe con quién sacarlas.

PSOE. Recesión e Irak 1991: acuerdo estable

La recesión global de principios de los 90, tras la caída del comunismo, y la primera guerra del Golfo (1991) coincidieron con un PSOE que había perdido la mayoría absoluta. Felipe González gobernaba en minoría, pero tejió acuerdos estables con CiU y PNV que le permitieron aprobar Presupuestos y ajustes.

La crisis llegó justo después del espejismo español de los Juegos y la Expo del 92 y acabó con tres millones de parados, varias devaluaciones de la peseta, y un déficit disparado.

Aun así, el Gobierno sacó adelante sin problemas, en el congreso, cuentas restrictivas y reformas laborales impopulares gracias a esos apoyos firmes.

Incluso, la implicación española en la guerra para expulsar a las tropas del Irak de Sadam Husein de Kuwait se aprobó con un respaldo parlamentario abrumador. El Ejecutivo tenía margen político para actuar, aun en medio de una recesión dura y de un shock energético.

PP. 11-S, Afganistán e Irak: absoluta

El 11-S pilló a España en pleno ciclo expansivo y con una mayoría absoluta del PP. José María Aznar pudo apoyar sin frenos la guerra contra el terrorismo, pese a las protestas masivas en las calles, y las intervenciones en Afganistán e Irak.

La economía española crecía, el paro bajaba y las cuentas públicas estaban saneadas. Los Presupuestos se aprobaban sin necesidad de negociar y los costes militares no exigieron ajustes adicionales.

La segunda guerra de Irak tuvo un coste político devastador para el PP, pero no supuso una crisis económica inmediata. La clave es que la estructura institucional estaba sólida: mayoría absoluta, Presupuestos en vigor y capacidad de decisión.

PSOE y PP. La gran crisis. Geometría variable y absoluta

La crisis financiera de 2008 pilló a José Luis Rodríguez Zapatero desprevenido, pero con un Congreso cómodo, que le daba apoyos a través de lo que él llamaba "geometría variable". Cuando reaccionó, lo hizo con estímulos y el fracasado 'Plan E', pero en mayo de 2010 acabó aprobando los mayores recortes de la democracia por un solo voto.

La noche previa, el líder de la oposición popular, Mariano Rajoy, batalló por lograr que CiU le retirara sus votos y, así, hacer caer al Gobierno. Pero la política leal se impuso y Josep Antoni Duran Lleida negoció hasta la madrugada con el presidente socialista.

El ajuste fue traumático, pero se aprobó; la legislatura terminó agotada, y con ella Zapatero, al que le explotó el 15-M... pero con unos Presupuestos en vigor en 2011.

Llegó Rajoy después con mayoría absoluta y, ante la posterior crisis del euro y de la deuda soberana, se puso a prueba el sistema. Pero el segundo gran hachazo, ligado al rescate a las cajas y a la presión de Bruselas, salió adelante con 186 diputados: se subieron impuestos, se recortó gasto y se reformó el mercado laboral.

En los años más duros de la recesión, España nunca afrontó la tormenta sin Presupuestos aprobados ni mayorías claras. Hubo conflicto social y desgaste político, pero también instrumentos para tomar decisiones drásticas.

PSOE. La pandemia. Presupuestos y fondos UE

La Covid golpeó a España más que a ningún otro país del mundo, junto con Italia. Muertes incontables, una recesión profundísima, de más del 11% del PIB... y un Gobierno de coalición en minoría, pero recién investido y con apoyos parlamentarios estables.

"Hemos pasado lo peor sin perder una sola votación en las Cortes", presumía con satisfacción el entorno de Pedro Sánchez. El PSOE y Unidas Podemos lograron, en plena crisis sanitaria, sacar adelante los primeros Presupuestos desde 2018.

Esas cuentas, apoyadas por una mayoría heterogénea, sirvieron de vehículo para los fondos europeos de recuperación. Hasta Vox se abstuvo inesperadamente para facilitar el decreto que creaba la estructura de gobernanza de los NextGen.

Además, el estado de alarma y la suspensión de reglas fiscales dieron al Ejecutivo un margen excepcional de gasto. La arquitectura era teóricamente frágil, pero salieron adelante todos los Presupuestos con una base parlamentaria suficiente para aprobar los ERTE, IMV y avales masivos.

PSOE. Las guerras de Trump. Bloqueo

Hoy el contexto es distinto. La crisis que se abre con la guerra de Irán sigue a la de Ucrania y a la de Gaza. Y se encuentra a España sin Presupuestos desde 2023, con un Gobierno en minoría y sin socios fiables.

Sánchez comparece en Moncloa este viernes para explicar rebajas fiscales selectivas y una "respuesta estructural" con más ideología renovable para aprovechar la convulsión en provecho de sus políticas climáticas.

Pero en Bruselas ya le han advertido, propios y extraños, que cada día que pasa sin cuentas y sin mayorías reduce su margen de maniobra en la que él mismo proclama como "la crisis más complicada" de su mandato.