España afronta por primera vez una gran crisis mundial con un Gobierno sin Presupuestos ni mayoría parlamentaria
Podemos negociará con Rufián no presentarse en País Vasco y Cataluña para no dividir el voto y favorecer a Bildu y ERC
El fiscal apoya que el ministro Torres y Armengol se libren del trance del interrogatorio presencial en el juicio de Ábalos
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La Fiscalía Europea investiga si se malversaron fondos de la UE en la renovación de la vía de Adamuz
La Fiscalía Europea investiga si se malversaron fondos de la UE en la renovación de la vía en la que, el pasado 18 de enero, ocurrió un accidente ferroviario a la altura de Adamuz (Córdoba).
Así lo ha adelantado el diario El Mundo y lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL.
Un juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha sido designado como magistrado de garantías. Esto es, se encargará de supervisar el proceso para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las partes involucradas.
Esta investigación a nivel europeo transcurrirá paralela a la que tiene abierta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), que investiga las causas que provocaron el siniestro ferroviario.
Por el momento, una de las principales hipótesis es que el accidente se debió a una mala soldadura de la vía, que provocó su rotura.
La Fiscalía Europea (también conocida por sus siglas en inglés, EPPO) es una oficina independiente de la Unión Europea encargada de investigar, perseguir y llevar a juicio delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.
Su misión principal es combatir el fraude contra el presupuesto de la Unión. Tiene capacidad para investigar delitos como, precisamente, malversación de fondos, derivado del uso indebido de subvenciones o fondos destinados a proyectos específicos.
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El Gobierno prevé una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%
Entre las medidas al plan de respuesta a la guerra en Oriente Próximo, el Gobierno va a incluir una rebaja del IVA de los carburantes que pasará del 21 al 10%, según informa la Ser.
También habrá rebajas impositivas a la electricidad con la supresión del impuesto especial eléctrico, que está al 5%, como ya adelantó EL ESPAÑOL, y la bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica.
Se prevén también medidas para los sectores más afectados, como el transporte, el campo o la pesca, y para los consumidores vulnerables.
Medidas sobre vivienda no estarán en este paquete pese a las presiones de Sumar.
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Sánchez comparece hoy tras el Consejo de Ministros extraordinario para explicar el plan ante la guerra en Irán
El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, con medidas "estructurales y coyunturales" para hacer frente a las consecuencias económicas en España de la guerra en Irán.
Tras ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá para explicar dicho plan.
El objetivo "proteger a los más vulnerables" y "a los sectores más afectados", como el agroalimentario y el transporte, por la subida de los precios de los carburantes y de otros productos como los fertilizantes.
Sobre la mesa están medidas fiscales para contener el precio de la electricidad y para abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.
De esa manera, el Gobierno descarta una bonificación general, una medida que sí se tomó por la guerra de Ucrania, para centrarse en sectores clave.
También se prevé la prohibición de despidos por causas energéticas y planes de movilidad para impulsar el transporte colectivo en las grandes empresas, como anunció la semana pasada Yolanda Díaz.
Temas relacionados con la vivienda, como la paralización de desahucios y la congelación de los alquileres, no estarán en este plan.