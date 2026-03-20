La Fiscalía Europea investiga si se malversaron fondos de la UE en la renovación de la vía en la que, el pasado 18 de enero, ocurrió un accidente ferroviario a la altura de Adamuz (Córdoba).

Así lo ha adelantado el diario El Mundo y lo ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Un juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha sido designado como magistrado de garantías. Esto es, se encargará de supervisar el proceso para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de las partes involucradas.

Esta investigación a nivel europeo transcurrirá paralela a la que tiene abierta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), que investiga las causas que provocaron el siniestro ferroviario.

Por el momento, una de las principales hipótesis es que el accidente se debió a una mala soldadura de la vía, que provocó su rotura.

La Fiscalía Europea (también conocida por sus siglas en inglés, EPPO) es una oficina independiente de la Unión Europea encargada de investigar, perseguir y llevar a juicio delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.

Su misión principal es combatir el fraude contra el presupuesto de la Unión. Tiene capacidad para investigar delitos como, precisamente, malversación de fondos, derivado del uso indebido de subvenciones o fondos destinados a proyectos específicos.