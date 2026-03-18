Sánchez deja ya en el aire si cumplirá su compromiso de aprobar los Presupuestos para 2026 este mes de marzo

Sánchez deja ya en el aire que cumplirá su compromiso de aprobar los Presupuestos del Estado este mes

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez deja en duda si cumplirá su promesa de aprobar los Presupuestos para 2026 antes de terminar marzo. El Gobierno no ha presentado Presupuestos nuevos desde 2022 y sigue prorrogando los anteriores. Elma Saiz aseguró que el compromiso seguía vigente, pero María Jesús Montero y Sánchez han rebajado la certeza sobre la fecha. La situación internacional y la inminente marcha de Montero a Andalucía complican la aprobación y presentación de las cuentas.

En lo que va de legislatura el presidente del Gobierno no ha cumplido ningún año la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. De hecho, están en vigor los aprobados en 2022 para 2023, es decir, en la anterior legislatura.

Todos los años, Sánchez y su equipo se han comprometido siempre a aprobar las cuentas en Consejo de Ministros y siempre han ido dejando pasar luego el tiempo sin hacerlo y sin decir nunca oficialmente que renunciaba a presentarlos.

Esta vez llevaba meses diciendo que se aprobarían y enviarían en el primer trimestre de 2026. Ese plazo termina el 31 de marzo. Y el presidente del Gobierno ha hecho decir a todo su equipo hasta el último momento que se cumplirá ese compromiso.

Este mismo martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros aseguró que se cumpliría el compromiso y se aprobarían en marzo. Fuentes oficiales de Moncloa ratificaron ese compromiso ese mismo día.

Pero este miércoles, primero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya dijo en el Pleno en respuesta al PP que se aprobarían "durante este año". Y Sánchez, en rueda de prensa con el ucraniano Volodímir Zelenski, dejó en el aire esa aprobación.

Cuando se le preguntó sobre este asunto, el presidente del Gobierno alegó la grave situación internacional. "Que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa, y las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles o el desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio, sino también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares", ha dicho.

Fuentes del Gobierno también ratificaron que ahora están dedicados a las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Irán.

Es decir, que es posible que lo vuelva a hacer. Con el mismo proceso: compromiso insistente, confusión y paso del tiempo sin aclarar ni admitir nunca públicamente la renuncia a presentarlos.

Se da la circunstancia de que a principios de abril Montero dejará el Gobierno para irse de candidata a Andalucía. Es decir, no tendrá tiempo de aprobar esos Presupuestos y mucho menos presentarlos en el Congreso, si es que llegan a presentarse durante este año.