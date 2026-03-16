El Gobierno aprobará este viernes medidas de "respuesta integral" ante el alza de precios por la guerra en Irán

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el pasado jueves en rueda de prensa. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno aprobará este viernes un Plan de Respuesta Integral ante la guerra en Oriente Medio para afrontar la subida de precios. Las medidas estarán dirigidas especialmente a los sectores más afectados, como el agroalimentario y el transporte, e incluirán ayudas fiscales para contener el precio de la luz y los carburantes. Entre las propuestas están la prohibición de despidos por causas energéticas, paralizar desahucios y planes de movilidad para impulsar el transporte colectivo en grandes empresas. El Ejecutivo descarta, de momento, una bonificación general o una reducción del IVA para los alimentos, priorizando medidas focalizadas.

El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio,con medidas "estructurales y coyunturales" para hacer frente a la escalada de precios.

Según ha informado hoy Moncloa, el Plan "protegerá a los más vulnerables" y "a los sectores más afectados", como el agroalimentario y el del transporte, por la subida de los precios de los carburantes y de otros productos como los fertilizantes.

El Gobierno confirma que mantiene en estos momentos un "contacto continuado" con los grupos parlamentarios, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos sobre esta cuestión.

De hecho, este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunirá, junto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el sector agroalimentario.

Sobre la mesa están medidas fiscales para contener el precio de la electricidad y para abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

De esa manera, el Gobierno descarta una bonificación general,una medida que sí se tomó por la guerra de Ucrania, para centrarse en sectores clave.

También se prevé la prohibición de despidos por causas energéticas, paralizar los desahucios y planes de movilidad para impulsar el transporte colectivo en las grandes empresas, como anunció la semana pasada la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Sumar también quieren que se incluya la congelación de los alquileres y el control de los precios de la cesta de la compra, dos medidas que encuentran reticencias en el sector socialista del Gobierno.

Por ahora, el Ejecutivo no ve que sea necesario aprobar una reducción del IVA para los alimentos, después de que la semana pasada el presidente de Mercadona, Juan Roig, reclamara un IVA cero.

"Tenemos ahora mismo que estar muy centrados en el impacto que estamos viendo de la guerra y ahora mismo ese impacto se focaliza en la subida del precio de los carburantes", ha dejado claro este lunes el ministro Carlos Cuerpo.

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