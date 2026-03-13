Dos años y un día sin pisar el Senado: el PP prepara una denuncia contra Sánchez para llevarlo ante el TC o al juzgado

El PP acusa a Sánchez de despreciar la soberanía nacional y de atacar la mayoría popular en el Senado, advirtiendo posibles consecuencias penales por desobediencia.

El conflicto de atribuciones ya ha sido activado por el Senado tras la negativa de Sánchez a comparecer en el pleno sobre el accidente de Adamuz.

El PP estudia denunciar a Sánchez ante el Tribunal Constitucional o por la vía judicial por desobedecer el artículo 164 del Reglamento del Senado.

Pedro Sánchez lleva dos años y un día sin acudir al Senado para someterse al control parlamentario, incumpliendo el Reglamento que exige su presencia mensual.

Este jueves se cumplieron exactamente dos años y un día desde que Pedro Sánchez pisó por última vez el Senado para someterse al control de la Cámara Alta. Fue el 12 de marzo de 2024. Y el PP ya estudia cómo denunciar al presidente por incumplir el Reglamento, que tiene rango de ley.

Aquel día, sólo habían pasado tres semanas desde la detención de Koldo García. Y el pleno aprobó crear la comisión de investigación que lleva toda la legislatura sometiendo a interrogatorios a los protagonistas de la presunta corrupción en el seno del Gobierno, del PSOE y en el entorno del presidente.

Desde entonces, ni una sola sesión de control ha contado con la presencia de Sánchez. Sólo ha pisado la Cámara para lucir unas gafas que nunca más se ha puesto, el 30 de octubre de 2025, aquel día que sólo pudo contestar "no me consta" y "no lo sé" a decenas de preguntas en la comisión Koldo.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el Grupo Popular en el Senado no piensa "quedarse de brazos cruzados". Fuentes de la formación advierten de que "se están estudiando las diferentes fórmulas posibles" para forzar la comparecencia del jefe del Ejecutivo.

"Y cabe recordar que por su ausencia en el Pleno del accidente de Adamuz hemos abierto un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional", recuerdan las mismas fuentes.

Sobre la mesa están todas las vías: el citado conflicto de atribuciones, la posibilidad de plantear una denuncia por la vía judicial e incluso nuevas reformas reglamentarias.

Todo para obligar a Sánchez a cumplir el artículo 164 del Reglamento del Senado, que establece que "el presidente del Gobierno responderá preguntas en el Pleno de la Cámara al menos una vez al mes". Un precepto que el presidente incumple de forma ininterrumpida desde septiembre de 2025, cuando entró en vigor.

"Hoy se cumplen dos años de la última y la única vez que ha venido Sánchez al control del Senado en esta legislatura", resumen fuentes del Grupo Popular. "No nos quedaremos quietos ante el desprecio del presidente del Gobierno a la soberanía nacional".

El 12 de marzo de 2024, cuando Sánchez se despidió a la francesa, la portavoz Alicia García ya le advirtió al presidente que "pasaría por el aro de Puigdemont, Otegi y de Ábalos para seguir en el poder". Una advertencia que, dos años después, sigue vigente.

Desde entonces, denuncian las mismas fuentes, "Sánchez no ha parado de atacar la mayoría del PP en el Senado porque es la única institución libre del sanchismo".

La lista de agravios que denuncia el PP es larga: quiso quitar la capacidad de veto al techo de gasto, "ha mutilado leyes aprobadas por la Cámara Alta", y Francina Armengol ha "congelado normas que habrían supuesto menos impuestos y más seguridad".

El presidente insultó al Senado calificándolo de "circo". El PSOE ha rehusado facilitar mucha de la documentación pedida en las comisiones de investigación. Sánchez compareció en la comisión Koldo esquivando la verdad. Y se negó a acudir al pleno monográfico sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró 47 vidas.

La vía del TC y la penal

Precisamente esa negativa activó el primer conflicto de atribuciones contra un presidente del Gobierno. El Pleno lo aprobó el 18 de febrero con 147 votos a favor.

Antes, Pedro Rollán había remitido una carta a Moncloa recordándole su "inexcusable obligación" de comparecer y advirtiéndole de las consecuencias jurídicas.

Ahora, el PP no descarta ir más allá. El Reglamento tiene fuerza de ley, y su incumplimiento reiterado abre la puerta a la vía penal por desobediencia.

El artículo 556 del Código Penal tipifica esa conducta cuando se desatienden requerimientos formales. Las cartas de Rollán y García constituyen, según los populares, la base documental para sostener esa tesis.

La situación se agrava esta misma semana. Como informó este periódico, tres de los ministros más implicados en la gestión de la crisis por la guerra en Irán —José Manuel Albares, Margarita Robles y Carlos Cuerpo— se ausentarán de la sesión de control del Congreso.

El escrito de Rafael Simancas comunicó las ausencias sin especificar razón alguna. El PP lo califica de "auténtica espantada parlamentaria".

Pero es que en el Senado, la "huida" alcanza a ocho miembros del Ejecutivo, incluidas las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen.

"Sánchez tiene alergia al Senado porque tiene miedo al control", advierten desde el grupo mayoritario.

Ahora, con el conflicto de atribuciones en marcha y la vía judicial sobre la mesa, el PP eleva su ofensiva. "La decisión del presidente de esconderse de su obligación moral y legal de dar la cara en el Parlamento", concluyen fuentes del partido, "demuestra su nulo respeto al Parlamento y a la soberanía nacional".