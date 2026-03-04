El PP pide la comparecencia "urgente" de Sánchez para debatir la guerra y el "impacto" de su desplante a Trump

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 4 de marzo de 2026, en Bilbao. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA El PP exige la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para explicar sus decisiones en política exterior y defensa tras el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. Los populares piden que Sánchez detalle el impacto del desencuentro con Donald Trump y la negativa a ceder bases militares a EEUU, así como el posible aislamiento de España. El PP advierte de deterioro en las relaciones con socios europeos y EEUU, y acusa al Gobierno de no informar al Parlamento sobre compromisos asumidos ni costes para la seguridad nacional. El ministro de Economía ha avanzado que el Gobierno podría volver a topar precios energéticos y bajar impuestos a alimentos si la crisis se agrava, medida criticada por el PP por falta de previsión.

El Grupo Popular ha registrado en el Congreso la petición de comparecencia "urgente" de Pedro Sánchez para que explique en pleno sus decisiones en política exterior, europea y de defensa.

El partido de Alberto Núñez Feijóo reclama que el presidente detalle el "impacto" para los intereses generales de España de su desplante a Donald Trump y de su giro en la guerra tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

La iniciativa del GPP exige que Sánchez dé cuenta del deterioro de las relaciones con los socios y aliados europeos y, en concreto, de la situación de los vínculos bilaterales con Washington.

Los populares advierten del "aislamiento" de España en materia de seguridad y de las consecuencias de haber negado a la Casa Blanca el uso de las bases y el compromiso del 5% del PIB en defensa.

Es decir, la ruptura de "toda relación comercial con España" anunciada por Donald Trump este martes, en la Casa Blanca.

Feijóo denuncia que el presidente se ha "escondido" detrás de la posición de la Unión Europea tras haberse desmarcado de sus socios en los primeros compases de la crisis.

El líder del PP contrapone el "no a la guerra" que enarbola Sánchez con el respaldo expreso de los populares al derecho de Israel y Estados Unidos a responder a la amenaza iraní.

El PP subraya que, mientras el Gobierno pide ahora "solidaridad" y unidad interna ante el riesgo de escalada bélica, no ha informado al Parlamento de los compromisos asumidos ni de los costes para la seguridad nacional.

En su escrito registrado en la Cámara Baja, el Grupo Popular reclama al jefe del Ejecutivo que detalle las actuaciones previstas para "preservar nuestra seguridad nacional" tras el choque con Trump por el uso de las bases españolas.

Los conservadores señalan que la negativa de Sánchez puede tener consecuencias en la cooperación militar, el intercambio de inteligencia y la posición de España en la arquitectura de seguridad occidental.

El PP considera que el presidente ha "debilitado" la relación con sus socios europeos al forzar una posición distinta a la de Bruselas, y ahora se parapeta tras la unidad comercial de la UE para justificar sus decisiones.

En Génova advierten de que esa estrategia incrementa la "desconfianza" entre los aliados, que se ven "utilizados", y puede dejar a España "aislada" en las negociaciones clave sobre la gestión de la guerra y sus derivadas económicas y energéticas.

Los populares enmarcan también su ofensiva parlamentaria en el frente abierto con Alemania, después de que el ministro de Exteriores reprochara al canciller Friedrich Merz su "silencio" ante las críticas de Trump al presidente del Gobierno.

El PP acusa a Moncloa de abrir conflictos diplomáticos con socios centrales de la UE para tapar la soledad de Sánchez en casa y su falta de apoyos claros en el tablero internacional.

Al mismo tiempo, la crisis con Irán y la incertidumbre sobre la respuesta de los mercados energéticos han obligado al Ejecutivo a admitir que prepara nuevos escudos económicos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha deslizado que el Gobierno está dispuesto a volver a topar los precios energéticos y a rebajar impuestos sobre los alimentos si el conflicto se prolonga y se agrava la presión sobre hogares y empresas.

El PP sostiene que este giro económico confirma que el Ejecutivo no había previsto el impacto de sus decisiones exteriores sobre la inflación, la energía y el crecimiento.

Los de Feijóo quieren que Sánchez explique en el pleno cómo piensa financiar nuevas medidas, qué compromisos ha adquirido en Bruselas y con qué respaldo internacional cuenta España tras su pulso con Trump y sus diferencias con varios socios europeos.