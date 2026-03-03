Pedro J.: "Sánchez está sacando a España de su morada vital y nos aísla de las democracias. Pagaremos las consecuencias"

Pedro J. Ramírez durante su intervención en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, este martes.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, considera que la posición del Gobierno de Pedro Sánchez en el conflicto de Irán, descolgándose de EEUU y la UE, no es más que "electoralismo dirigido hacia la izquierda radical" y la "polarización" de los españoles.

"Sánchez está sacando de su quicio natural a España y de su morada vital, que es el mundo democrático de Occidente. Todo esto es volver atrás en el reloj de la historia", ha afirmado este martes en El programa de Ana Rosa en Telecinco.

Convencido de que la decisión de Sánchez de no permitir que las bases de Morón y Rota asistan a EEUU en el ataque a Irán es una manera de aislar a España, Pedro J. Ramírez cree que "rechazar esa ayuda" a la Administración Trump manda el mensaje de "volver a los países no alineados".

"Estos eran países del tercer mundo de la órbita de la Unión Soviética y ahora de los BRICS de la órbita de Rusia y China", ha afirmado.

En este punto, el director de EL ESPAÑOL se pregunta si "este es el lugar que le corresponde a España en el mundo" y deja claro que esta decisión del Gobierno "es un grave error y pagaremos las consecuencias".

Si bien admite que es "muy discutible desde el punto de vista moral" el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán, Pedro J. Ramírez pone de relieve que esta situación "pone en debate el viejo asunto del derecho al tiranicidio frente al derecho internacional".

