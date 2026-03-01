Feijóo replica a Sánchez sobre Irán: pide una salida "negociada" pero recalca que "el mundo es mejor cuando cae un tirano"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Núñez Feijóo defiende la contención y las soluciones negociadas ante el conflicto militar tras el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán. Feijóo critica la postura del Gobierno de Pedro Sánchez, pidiendo claridad sobre si España apoya la libertad o a los tiranos. El líder del PP recalca que el régimen iraní ha financiado organizaciones terroristas y señala la represión sufrida por millones de iraníes, especialmente mujeres, bajo la dictadura. Feijóo sostiene que la defensa de los derechos humanos debe ser un criterio permanente en la política exterior española, sin excepciones ni silencios interesados.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado este domingo partidario de la "contención" y las "soluciones negociadas", ante el conflicto militar desatado tras el ataque conjunto de EEUU e Israel contra la dictadura de Irán.

Pero ha recalcado que "el mundo es mejor cuando cae un tirano", ha indicado Feijóo después de que Alí Jamenei, líder supremo de una de las dictaduras más sanguinarias del planeta, muriera el sábado durante el ataque militar.

El PP ha difundido esta tarde la posición de Feijóo sobre el conflicto, que incluye una crítica frontal a la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según Feijóo, el Gobierno español debe estar "a la altura de la responsabilidad" y aclarar si permanece "con la libertad o con los tiranos".

En un mensaje difundido el sábado, Pedro Sánchez mostró su rechazo a "la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil".

Sánchez rechazó en los mismos términos la actuación del régimen de Teherán, que respondió al ataque lanzando misiles contra bases norteamericanas y contra la población civil en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, Jordania y Chipre.

"No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", escribió Sánchez en su cuenta de X, "exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región".

Luego, a su llegada a la gala de los Goya, Sánchez calificó de "atropello a la legalidad internacional" el ataque de EEUU e Israel al régimen teocrático de los ayatolás.

Para el líder del PP, el Gobierno español debe colocarse junto a las "democracias liberales", en vez de adoptar una postura "ambigua" y equidistante, entre EEUU y un régimen como el de Irán, que ha financiado y exportado el terrorismo contra el mundo occidental.

"Algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno", indica, "eso no es defender los intereses de España, sino ponerlos en riesgo".

Al respecto, Feijóo recuerda que durante las últimas décadas millones de iraníes han sufrido "persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas".

"Y han sido las mujeres iraníes quienes, con una determinación admirable, han encabezado la resistencia frente a la opresión", añade, "la caída de un sistema así es una buena noticia para la libertad y la democracia".

El líder del PP advierte que el régimen de los ayatolás ha financiado numerosas organizaciones terroristas como Hamás, Hezbolá o los hutíes, para "convertir el terror y la desestabilización en instrumentos de política exterior".

Algo que sin ninguna duda atenta contra el "orden internacional", sin que haya merecido ningún comentario de Pedro Sánchez al respecto, apunta Feijóo.

"La defensa de los derechos humanos debe ser un criterio permanente de nuestra acción exterior. Sin excepciones, sin cálculos técnicos y sin silencios interesados", sentencia en su escrito difundido este domingo.

"Quienes han callado ante la represión sistemática en Irán", añade Feijóo respecto a la posición del Gobierno español, "no están en condiciones de dar lecciones. Los derechos fundamentales son universales y no dependen de la coyuntura".

