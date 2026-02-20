Bruselas cuestiona la baliza V16: el Gobierno no le notificó su imposición, que puede "afectar al mercado interior"

La eurodiputada Dolors Montserrat alerta sobre la inseguridad jurídica que genera la falta de notificación y reclama una aclaración inmediata al Gobierno español.

La directiva europea exige informar sobre cualquier reglamento técnico antes de su aprobación para evitar barreras al comercio.

Bruselas advierte que imponer requisitos técnicos nacionales sin notificación puede restringir el mercado interior y vulnerar la legislación de la UE.

La Comisión Europea ha confirmado que España no notificó a Bruselas la norma que obliga a portar la baliza V16 en los coches.

La Comisión Europea ha confirmado que el Gobierno de España no notificó a Bruselas la norma que impone la obligatoriedad de la baliza V16 en los coches.

Y eso pese a que la legislación de la UE exige comunicar este tipo de reglamentos técnicos antes de su adopción.

Bruselas advierte además de que la imposición de requisitos técnicos nacionales específicos para estos dispositivos puede "afectar al mercado interior" al constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio, en los términos del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Así figura en una respuesta escrita del vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, a una pregunta de la eurodiputada del PPE Dolors Montserrat.

Séjourné señala expresamente que los Reales Decretos que regulan la baliza V16 "no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535", el mecanismo europeo para controlar la compatibilidad de reglamentos técnicos con el mercado interior.

Comunicar cualquier proyecto

La directiva obliga a los Estados miembros a comunicar a la Comisión cualquier proyecto de reglamento técnico antes de aprobarlo, con el fin de prevenir barreras al comercio y garantizar la coherencia con el Derecho de la Unión.

La Comisión recuerda que el incumplimiento de esta obligación puede acarrear consecuencias jurídicas.

En concreto, advierte de que puede dar lugar a un procedimiento de infracción contra España conforme al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Bruselas subraya además que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados conforme al procedimiento comunitario.

El Ejecutivo comunitario precisa que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel europeo y que, en principio, se rige por normas nacionales de tráfico.

No obstante, introduce un límite claro a esa competencia.

La Comisión alerta de que imponer requisitos técnicos específicos a nivel nacional puede constituir una restricción al mercado interior, que solo sería admisible si España la justifica conforme a las excepciones previstas en el Derecho de la Unión.

Ese control se articula a través de los artículos 34 y 36 del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que exige que las restricciones al comercio sean proporcionadas y estén debidamente motivadas.

"Aclaración inmediata"

Tras conocerse la respuesta, Dolors Montserrat ha subrayado que la baliza V16 queda jurídicamente cuestionada por la falta de notificación previa y ha reclamado una "aclaración inmediata" al Gobierno.

La eurodiputada del PPE ha advertido de que la Comisión recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar normas técnicas no notificadas, lo que, a su juicio, genera una "enorme inseguridad jurídica" para conductores y empresas.

Montserrat ha añadido que imponer un dispositivo sin cumplir los procedimientos europeos "pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones".