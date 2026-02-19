Sánchez reanuda su guerra con Elon Musk: califica de "zafias" y "amenazantes" sus críticas a él y promete "combatir la IA del mal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en la Cumbre de Impacto de la IA que se celebra en la India.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su pugna con los tecnoligarcas como Elon Musk y ha reivindicado este jueves la necesidad de hacer frente a los riesgos de la Inteligencia Artificial que, alerta, pueden socavar la democracia.

Ante ello, promete "combatir la IA del mal", en clara referencia al dueño de X, con quien mantiene un rifirrafe público y verbal desde hace varias semanas. De hecho, ha calificado de "zafias" y "amenazantes" sus críticas hacia él después de que este miércoles Musk volviera a llamarle "traidor" y a asegurar que Sánchez "debería ser detenido" por la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Desde la India, el presidente del Gobierno ha utilizado su intervención en la IV Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial, ante dirigentes como el presidente francés, Emmanuel Macron; o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para volver a señalar a Musk advirtiendo de que la IA debe estar guiada por valores humanos ante el riesgo de que destruya la democracia.

"La IA debe aplicar la libertad, la democracia y los derechos humanos, no socavarlos", alertó Sánchez, quien se mostró convencido de que el progreso sin ética no es progreso como tampoco lo es la innovación sin propósito ni liderazgo porque eso solo conduce al fracaso

"Creemos en la IA para el bien (...) y combatiremos la IA para el mal", se comprometió antes de insistir en que la que quiere España es segura, transparente y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Sánchez también ha reiterado la necesidad de imponer reglas en las redes sociales frente a algoritmos que difunden contenidos violentos, pornográficos o de odio, y criticó que Elon Musk reaccione a ello con respuestas "zafias" y "amenazantes".

España defiende que la IA amplíe la libertad, la democracia y los derechos humanos, y no los socave. pic.twitter.com/8q9JL5WUnl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 19, 2026

Para ello, esta semana el Consejo de Ministros pidió a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por crear y difundir pornografía infantil mediante Inteligencia Artificial.

Para ello, invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para solicitar que investigue posibles delitos de violencia sexual contra menores de estas tres plataformas.

A principios de febrero Sánchez ya adelantó que utilizaría la "fuerza del Estado" para regular el "universo tóxico e impune en el que han convertido las redes sociales" y proteger no sólo la democracia, también a los menores, ante los ataques de los "tecnoligarcas" después de la decisión del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

También tras adoptar otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales, entre ellas que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes, como desnudar a mujeres y niñas.

A esta cumbre sobre la IA Sánchez ha acudido en medio del choque dialéctico con Musk, quien viene criticándole desde hace semanas por sus decisiones para que las redes sociales sean responsables de lo que se publica en ellas y por medidas como prohibir el acceso a las mismas de menores de 16 años.

Menores desnudos en X y Grok

Grok, el chatbot de Elon Musk, ha permitido a los usuarios crear imágenes sexualizadas de niños y niñas y distribuirlas en X, una acción que se salta todos los controles de esta herramienta de IA.

El pasado 2 de enero se reveló que Grok accedió a la petición de cientos de usuarios de desnudar mujeres y niños, unas imágenes que luego han sido publicadas y difundidas en varias redes sociales.

De hecho, estas publicaciones fueron a más con la distribución de imágenes explícitas de menores, sin conocimiento ni consentimiento de las víctimas.

Se estima, según el Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH), que Grok habría generado tres millones de imágenes de personas sexualizadas, de las cuales 23.000 pertenecerían a menores de edad en poco más de una semana.

Otra investigación posterior reveló que solo en 24 horas, Grok había generado 6.700 imágenes en X cada hora, referentes a desnudos, imágenes sugerentes... muchas de ellas de niños y niñas.

El abuso de esta IA se agrava con el uso de fotografías de menores. Se trata de un tipo de contenido conocido como material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), ilegal y prohibido en las propias políticas de uso aceptable de xAI, la empresa responsable de Grok.