El PSOE equipara el caso del DAO con los "del PP de Ayuso" y ella responde: "Comparar es no respetar a las víctimas"

La denuncia contra José Ángel González, hasta este martes director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, ha salpicado de lleno al PSOE y ha abierto un nuevo frente político con el PP madrileño.

Los socialistas intentaron desde el miércoles equiparar el caso del alto mando policial —citado como investigado por un presunto delito de agresión sexual con penetración a una subordinada— con otros episodios vinculados al PP de la Comunidad de Madrid.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este jueves, horas después, desde la Asamblea: "Comparar es no respetar a las víctimas".

Unas horas antes, el PP acusó al Gobierno en una tensa sesión de control al Gobierno de conocer y ocultar los hechos que ahora investiga un juzgado de Madrid. Acusación que levantó de sus escaños a los diputados socialistas, quienes optaron por responder jugando a la comparación. ¿Con quién? Con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El PSOE ha intentado igualar el caso del DAO —citado como investigado por un presunto delito de agresión sexual con penetración a una subordinada— con dos episodios vinculados al Partido Popular madrileño.

El primero, el supuesto caso de abuso que afectó al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del que no existe denuncia; y el segundo, el de un alto cargo de la Policía Local en Alcalá de Henares investigado por presuntos delitos de violencia de género, lesiones y maltrato familiar.

El "y tú más" ha llegado así a tres casos de naturaleza distinta pero con un denominador común: acusaciones de agresión o violencia en el ámbito sexual.

"Tienen mucha gresca en el Congreso, pero deberían limpiar primero su casa", aseguró el diputado en el Congreso y exalcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, marcando distancias entre unos y otros procedimientos.

El caso del DAO

El detonante de la tormenta política es la admisión a trámite de una querella contra José Ángel González, nombrado en 2018 por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como número dos operativo de la Policía Nacional. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo junto a la denunciante.

La querella, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, le atribuye un presunto delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación.

Y, ¿cuál es tu "gran argumento" para defender que tu jefa no haga nada con estos casos, Alberto? https://t.co/6kaI4S0Y6I pic.twitter.com/GPWamMJAn1 — PSOE (@PSOE) February 18, 2026

Los hechos, siempre según el relato de la denunciante, se habrían producido el 23 de abril de 2025 en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior, tras haber sido requerida para acudir de forma "inmediata y perentoria" desde su puesto en la Comisaría de Coslada.

Tras hacerse pública la citación judicial y después de que el PP pidiera responsabilidades políticas a Marlaska, González ha presentado su dimisión.

Respuesta de Ayuso

La escalada continuó en la Asamblea de Madrid. Durante el Pleno, Ayuso cargó contra el PSOE por haber equiparado los casos.

“La Policía al frente tiene a un señor, que les tendría que dar a ustedes vergüenza los casos que se han ido comentando en estas últimas horas y que se han conocido del entorno del señor Marlaska. ¿Pero por qué no tienen un poco de decencia y por lo menos no nos hablan hoy de acoso sexual, justo hoy?”, afirmó.

La presidenta fue más allá y acusó a los socialistas de actuar con “muy poca vergüenza”. “Comparar a unos con otros es no respetar a las víctimas. Pero es que ustedes no respetan nada, no respetan nada de nada, señorías. Por respetar, no respetan ni a sus difuntos, ni pasando por Múgica, por Lambán, por quien sea. Eso es el PSOE que ha quedado hoy”, zanjó.

Precedente en Móstoles

Como respuesta a esas exigencias, dirigentes socialistas han resucitado el llamado caso Móstoles, que enfrentó al alcalde Manuel Bautista con una exconcejal que le acusó de acoso.

Aquel episodio provocó un fuerte choque político en el municipio, pero el procedimiento quedó completamente archivado por la dirección nacional del partido y no llegó a formalizarse denuncia penal en los términos en que ahora se plantea el caso del DAO.

Pese a ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, exigió la dimisión de Ayuso y de otros dirigentes del PP madrileño por, a su juicio, haber "coaccionado e insultado" a presuntas víctimas en Móstoles y Alcalá.

Investigación en Alcalá

El segundo caso al que alude el PSOE es el del jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, investigado por la presunta comisión de delitos de violencia de género, lesiones y maltrato en el ámbito familiar. El PSOE local ha solicitado un pleno extraordinario y su cese inmediato.

Fuentes socialistas han utilizado esta investigación para denunciar el "cinismo" del PP por pedir el cese de Marlaska mientras, sostienen, no se adoptan decisiones en el ámbito municipal.

El propio Rodríguez Palacios, una de las voces más cercanas al sanchismo dentro del PSOE madrileño, ha subrayado que en Alcalá "no es una denuncia, es una investigación judicial", tratando de diferenciar los planos.

Tres procedimientos distintos, tres escenarios institucionales diferentes —Gobierno central, Ayuntamiento de Móstoles y Ayuntamiento de Alcalá— y una misma estrategia política: trasladar el foco al adversario para volver al "y tú más".