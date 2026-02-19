Pedro J. Ramírez: "El 'Koldogate' es la pasarela Cibeles del sanchismo, empezaron robando a los suyos y terminaron robando a los españoles"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez califica el 'Koldogate' como la 'pasarela Cibeles del sanchismo', acusando al entorno de Sánchez de estafar primero a los suyos y después a los españoles. El director de EL ESPAÑOL critica la reacción del ministro Marlaska ante la denuncia por agresión sexual contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González. Ramírez señala que Marlaska permitió que González siguiera en activo más allá de la edad de jubilación, lo que posibilitó su permanencia en el cargo durante la supuesta agresión. El periodista sostiene que no espera dimisiones en el Gobierno y afirma que será la ciudadanía quien deba poner freno a esta situación política.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado que el Koldogate, los whatsapps del asesor de José Luis Ábalos a los que ha tenido acceso este periódico, es "la pasarela Cibeles del sanchismo" y refleja "la trayectoria de un grupo de personas que empezaron robando votos, estafando y engañando a los suyos y han terminado robando, estafando y engañando a los españoles".

Así se ha manifestado este jueves durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, en la que también ha analizado la denuncia por una presunta agresión sexual contra el exDAO de la Policía Nacional y las peticiones de dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska por su responsabilidad política en el caso.

"Esto se inscribe plenamente en la sociología del sanchismo, encaja perfectamente en el modus operandi y en la conducta de José Luis Ábalos con las mujeres, los prostíbulos, los abusos de autoridad y los intentos de encubrirlas en puestos públicos", ha valorado Pedro J. Ramírez.

En este sentido, ha afirmado que la reacción de Marlaska al estallido del caso es "mimética": "El director general de la Policía no puede ser el chivo expiatorio de la responsabilidad política de Marlaska, que tiene una responsabilidad in eligendo e in prorrogando".

Lo cree así porque el DAO José Ángel González, que dimitió el martes tras salir a la luz la denuncia de una subordinada a la que habría violado, vio su carrera prolongada con una treta: Marlaska introdujo en el decreto de ayudas por la dana una modificación que permitía al alto mando policial seguir en activo más allá de la edad de jubilación forzosa de 65 años.

"Si no hubiera sido por ese privilegio que le otorgó Marlaska, el DAO no habría sido DAO en el momento de la agresión y no la habría podido realizar en una vivienda oficial", ha reflexionado el director de EL ESPAÑOL.

Sin embargo, no prevé que el ministro del Interior vaya a renunciar a su cargo. "Si Sánchez no dimitió cuando se descubrieron todos los desmanes, especialmente los de índole sexual del que era su mano derecha [Paco Salazar], ¿por qué lo va a hacer Marlaska?".

"Si Óscar Puente no dimite por el descarrilamiento de dos trenes y con 47 muertos, ¿por qué lo va a hacer Marlaska?", se ha preguntado.

Pedro J. Ramírez ha aventurado que "serán los españoles los que tendrán que poner coto a este estado de cosas que nunca se había visto en la historia de la democracia".