Rufián divide a la izquierda en su acto por la unidad: "El burka es una salvajada. Ser facha está de moda. Hemos fracasado"

El evento contó con la presencia de diputados de varias formaciones, pero registró ausencias notables de líderes de IU, Podemos y Sumar.

Durante el acto, Rufián y otros participantes debatieron sobre la seguridad, la inmigración y la necesidad de una izquierda laica, generando momentos de tensión y aplausos.

El portavoz de ERC critica la fragmentación de la izquierda y cuestiona la competencia entre formaciones con programas similares, abogando por un grupo interparlamentario coordinado.

Gabriel Rufián reúne a medio millar de personas en Madrid para defender la unidad de la izquierda y propone un frente común para ganar escaños a Vox provincia a provincia.

Una sala de conciertos convertida en escenario político para un rockstar llamado Gabriel Rufián.

Diez años después de aterrizar en Madrid proclamando que su estancia duraría sólo 17 meses —el tiempo que, auguraba, tardaría Cataluña en ser independiente—, el portavoz de ERC en el Congreso reapareció en la capital reinventado como Pepito Grillo de la izquierda nacional, ante medio millar de personas "sin querer ser mesiánico" pese a que decenas de personas se quedaron fuera con la esperanza de conseguir un selfie.

Vestido con jersey blanco y zapatillas Nike, Rufián sostuvo que una década después de su llegada al Congreso acumulaba más lecturas y experiencia, y que piensa ponerlas al servicio de la unidad: “O nos ponemos de acuerdo o nos vamos al carajo”. Para tratar de unir, el líder de ERC en el Congreso quiere un frente común que le permita a la izquierda del PSOE “ganar provincia a provincia, escaños a Vox”. “¿Qué sentido tiene que tengamos 14 izquierdas representando lo mismo y nos presentemos en el mismo sitio?”, planteó durante el acto titulado “disputar el presente, para ganar el futuro”, celebrado en la sala Galileo Galilei. Allí insistió en preguntar en varias ocasiones si “vale la pena que sigamos compitiendo entre nosotros”. La pregunta incómoda que se quedaba en el aire la formuló el propio Rufián: “¿A qué renunciamos?”. La cuestión no la resolvió ya que cree que "cada uno en su casa" y "antifascismo para todos". Rufián ya no disimula: pretende liderar un nuevo proyecto de izquierdas con el beneplácito del PSOE 'pescando' de Sumar El portavoz independentista -quien ha querido recalcar que no renuncia a que Cataluña sea un país separado de España- admite que sus declaraciones sobre la unidad de la izquierda eran “anti-aparato”, incluso criticó que ERC se presente en Valencia pese a robarle votos a Compromís.

A su juicio, la clave pasaba por “ciencia, método y orden”, porque “si no nos van a fusilar por separado”, y por impulsar, tras las elecciones, un “grupo interparlamentario coordinado en común”, dado que “hay mucho más de lo que nos une”.

Para defender esa idea de una izquierda popular, tiró de citas dispares: desde el líder de IU, Julio Anguita, y su “programa, programa” a Isabel Pantoja, a la que señaló como ejemplo para responder a Vito Quiles: “dientes, dientes que eso es lo que les jode”.

Rufián no estuvo solo. Compartió escenario con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado y la tertuliana Sarah Santaolalla, que cargó contra el programa de Pablo Motos y al que culpó del auge de Vox: “No hay unas hormigas, hay unas ratas que están sembrando el caos con la tarjeta del programa”.

Santaolalla, convertida en nueva musa de la izquierda alternativa, fue ovacionada al inicio entre gritos de “guapa”, un respaldo “por toda la violencia que está recibiendo por defender nuestros derechos”.

El ambiente tuvo algo de reencuentro generacional. Antiguos compañeros conversaban entre botellines de cerveza mientras esperaban el comienzo del acto, intercambiando batallitas aunque destacadas ausencias: nadie de IU, pese a que habían anunciado a Enrique Santiago, ni la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ni de la actual dirigencia de Podemos: ni Ione Belarra, ni Irene Montero.

En cambio, entre los asistentes se encontraban 13 diputados, entre ellos Gerardo Pisarello, de los Comunes, y Alberto Ibáñez, de Compromís, además de otros siete parlamentarios de Sumar, la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, y dos representantes de ERC (Inés Granollers y Etna Estrems).

También acudieron el diputado del PSC Arnau Ramírez, en calidad de amigo y con permiso de su grupo, y Jorge Pueyo, coordinador de la Chunta, que regresaba a Madrid tras duplicar la representación de su partido en las últimas elecciones aragonesas.

En total, una cuarentena de políticos en activo y retirados, entre ellos figuras como Roberto Sotomayor, candidato a la alcaldía de Madrid por Podemos, o Gloria Elizo, vicepresidenta primera del Congreso en la pasada legislatura.

En su intervención, Rufián reivindicó los cambios de la última década y presumió de haber “sometido” al PSOE y de “mandar a la papelera de la historia a un partido tan tóxico como Ciudadanos”.

También lamentó “la ley de vivienda”, que reconoció que “ha sido un fracaso”, pese a que fue pactada por el PSOE con Bildu.

La receta no es cambiar de políticas sino más intervencionismo y preguntó al público “quién ha sido más patriota”, si la líder de Bildu, Merche Aizpurúa, o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Algunos gritos aislados se pronunciaron a favor de la dirigente abertzale.

La segunda parte del acto giró en torno a la batalla cultural. “Nos han robado banderas”, lamentó Emilio Delgado, que puso como ejemplo el concepto “de la libertad”. A lo que Rufián se dolió de que ahora, entre los más jóvenes, "ser facha está de moda".

La clave es cómo volver a conectar con las clases populares. Uno de los momentos más tensos llegó cuando Delgado admitió que a la izquierda “le cuesta hablar de seguridad”. Sarah Santaolalla le replicó insinuando si lo vinculaba con la inmigración, y el diputado respondió que “hay barrios en los que hay movidas”.

El público avaló las palabras del diputado de Más Madrid en la Asamblea al responder con un sonoro aplauso. Delgado añadió que la seguridad no debía asociarse sólo a la policía, sino a un enfoque “más amplio” ligado a la “prevención” y la “desigualdad”, y abogó por evitar concentrar las viviendas más humildes en los mismos barrios.

Unas frases que también gustaron al portavoz de ERC. “Hay gente que su modus vivendi es delinquir, sí”, añadió Rufián, que lo relacionó con “la falta de oportunidades”.

El portavoz de Oriol Junqueras reclamó “articular un discurso” sobre “los flujos migratorios”, que “son un reto”: “En nuestras sociedades tiene que haber derechos y obligaciones”.

Fue especialmente aplaudida su defensa de “una izquierda laica”, al afirmar que “el burka es una salvajada” frente al hábito de “las monjas españolas"que admiten que, aunque no te puedan gustar, "son libertad religiosa”.

Más fría fue la reacción cuando se refirió a Irene Montero como “una fuerza de la naturaleza”: no hubo ovaciones y sí alguna voz aislada de desaprobación.

Entre el público también se dejaron ver simpatizantes de Podemos. En una pancarta se leía: “Rufián, sumamos más con Ione Belarra”. En cuanto se bajó del escenario, la unión ya parecía más complicada.