Ione Belarra atribuye la subida del precio de los huevos a Juan Roig, pero ¿por qué sube el precio de los huevos?

El mercado del huevo no está controlado por una sola empresa, sino que existen múltiples productores y operadores en el sector.

El incremento del precio de los huevos se debe principalmente a la reducción de la oferta tras brotes de gripe aviar, el aumento de los costes de producción y nuevas exigencias de bienestar animal.

Belarra señala que los huevos en Mercadona han subido casi un 50% en un año, pasando de poco más de dos euros a más de tres.

Ione Belarra ha acusado a Juan Roig, dueño de Mercadona, de crear un monopolio en el sector alimentario y de ser responsable de la subida del precio de los huevos.

Ione Belarra ha calificado este miércoles de "ser despreciable" al dueño de Mercadona, Juan Roig, por haber convertido el sector de la alimentación en un "auténtico monopolio".

Durante la sesión de control al Gobierno, la secretaria general de Podemos ha dirigido una pregunta a María Jesús Montero sobre el impacto del precio de la cesta de la compra.

Como ejemplo, Belarra le ha recordado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que "los huevos en Mercadona" han pasado de costar "poco más de dos euros" a "más de tres" en un año, lo que supone "casi un 50% más". Por qué está Roig en la diana de Podemos: los morados llevan 6 meses perdiendo batallas contra la distribución

La dirigente de Podemos ha atribuido esta subida de precios a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha permitido que el empresario valenciano consolide un "monopolio de la alimentación".

"Ustedes van a defender a Juan Roig a cualquier precio, pero la gente está asfixiada y no puede vivir así, con esta precariedad y estos salarios", ha añadido Belarra.

A su juicio, el Ejecutivo debería subir el Salario Mínimo Interprofesional, actualmente en 1.221 euros, hasta los 1.800, como en Francia.

"Después, ustedes se llevan las manos a la cabeza porque Vox no deja de crecer, pero son ustedes los que alimentan el lodazal en el que nada la extrema derecha", ha reprochado.

¿Por qué suben los huevos?

El encarecimiento de los huevos no responde a un monopolio ni a una causa única.

El principal factor es lo que se conoce como "shock de oferta" en toda la cadena de producción, que se agrava por el sacrificio masivo de gallinas ponedoras tras los brotes de gripe aviar.

Esa reducción del número de gallinas ha recortado la oferta de huevos en el mercado y la recuperación del sector está siendo lenta.

A este problema se añaden las medidas sanitarias y las restricciones aplicadas tras los brotes, que han seguido dificultando el suministro en los últimos años.

Y, por si eso no fuera suficiente, el coste de producir cada huevo también ha aumentado.

El encarecimiento de los piensos y de la energía, en espiral inflacionista desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, ha ido elevando los costes de las granjas avícolas.

Y eso se ha trasladado al precio final.

Más factores: el sector debe acometer inversiones ligadas al bienestar animal y a la transición hacia sistemas menos intensivos.

Eso significa más espacio por ave, lo que, de nuevo, incrementa los costes por cada unidad que se produce.

Las grandes cadenas tienen fuerza para negociar precios, pero las subidas que ha denunciado Belarra coinciden con una menor producción y un mayor coste.

Y el mercado del huevo no está en manos de una sola empresa: hay muchas granjas y operadores.

No es la primera vez que Podemos señala a Juan Roig.

En 2023, Belarra ya denunció el "capitalismo despiadado" del empresario valenciano y defendió la creación de una cadena pública de supermercados frente al "oligopolio" del sector.