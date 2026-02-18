Guardiola castiga a Vox sin senador autonómico y complica aún más su investidura

La decisión del PP complica aún más la investidura de María Guardiola, que depende del apoyo de los 11 diputados de Vox.

Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, pierde su escaño en el Senado, donde era una figura clave para el partido.

El PP ha retirado a Vox el senador autonómico de Extremadura, rompiendo el acuerdo de la legislatura pasada.

En plenas negociaciones para la investidura de María Guardiola, el PP arrebató este martes a Vox el senador por designación autonómica de Extremadura.

La decisión rompe el esquema de la pasada legislatura, cuando ambos partidos sellaron un acuerdo que incluía la cesión a los de Santiago Abascal del escaño que correspondía a los populares.

Ese puesto recayó entonces en Ángel Pelayo Gordillo, que fue designado senador por el Parlamento extremeño tras la investidura de Guardiola en 2023. Ahora se queda sin su escaño.

Gordillo era, precisamente, la persona en la que la dirección de Vox confiaba para liderar su trabajo en el Senado.

Un alto cargo de Vox resume lo ocurrido como "otra guardiolada": "Y encima quiere que el 3 de marzo le votemos a favor".

Ese día está prevista la primera votación de investidura de Guardiola. El entorno de la presidenta en funciones ya trabaja con el escenario de que perderá las dos primeras votaciones, tal y como contó este periódico.

Tras ese primer intento fallido, se activará el reloj parlamentario. Serán dos meses en los que la Asamblea extremeña deberá buscar otra investidura.

Ese margen de tiempo permite estirar las negociaciones, hoy en punto muerto aunque avanzadas, hasta conocer el resultado de las elecciones en Castilla y León.

Es decir, no se moverá ficha hasta después del 15 de marzo.

Los 11 diputados de Abascal son imprescindibles para la reelección de Guardiola tras las autonómicas del 21 de diciembre. El PP no alcanzó la mayoría absoluta y la aritmética deja la llave del Gobierno en manos de Vox.

"Hechos, no palabras"

Este lunes, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, valoró positivamente que Guardiola reconociera públicamente que quiere a los de Abascal como socios de Gobierno y que a PP y Vox "les unen más cosas de las que les separan".

No obstante, Fúster subrayó que esos gestos deben traducirse en "hechos, no palabras".

Y que Vox pase ahora de tres a dos senadores es un hecho. El partido solo mantiene los nombrados por el Parlamento andaluz y el valenciano, ambos cedidos por el PP.

En cualquier caso, fuentes de Vox insisten en que su partido "no tiene apego a los sillones". Queda por ver cómo Ángel Pelayo Gordillo podrá liderar el trabajo del partido en el Senado sin estar en el Senado.

En el Senado Gordillo ha tenido un papel importante en la comisión Koldo. Fue él, por ejemplo, el que interpeló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia el pasado 30 de octubre.

Pese a perder su condición de senador, Gordillo seguirá como diputado en la Asamblea de Extremadura. En la pasada legislatura fue presidente del grupo parlamentario.

Desde el entorno de Guardiola replican que Vox "no quiso sentarse para negociar" la continuidad de Gordillo porque "no les interesaba".

La Asamblea cuenta con dos senadores por designación autonómica. Este martes tomaron posesión como nuevos senadores Laureano León, del PP de Cáceres, y Manuel Borrego, del PSOE de Badajoz, tras ser elegidos la semana pasada en el Parlamento regional.