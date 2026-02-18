Abascal expulsa a Ortega Smith de Vox por "desacatar" la orden de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid

Ortega Smith mantuvo su firma y atribuciones como portavoz pese a que el partido había nombrado a Arantxa Cabello como su sustituta.

El Comité Ejecutivo Nacional del partido activó un procedimiento disciplinario y acordó su expulsión cautelar tras su negativa a cumplir una resolución interna.

La dirección de Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith por desacatar la orden de ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

La dirección de Vox ha expulsado a Javier Ortega Smith del partido por "desacatar" la orden de ceder la portavocía del Ayuntamiento de Madrid.

El Comité Ejecutivo Nacional activó este miércoles el procedimiento disciplinario y acordó su expulsión cautelar tras negarse a acatar una resolución interna del CEN, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La dirección de Vox aprobó por unanimidad el pasado 12 de febrero el relevo de Ortega Smith como portavoz del grupo y decidió nombrar a Arantxa Cabello como su sustituta.

La decisión fue comunicada formalmente a los concejales para su ejecución inmediata ante el Ayuntamiento de Madrid.

Pese a ello, Ortega Smith desautorizó la convocatoria de una reunión del grupo realizada por la nueva portavoz y mantuvo su firma y atribuciones como portavoz.

Fuentes municipales consideran que esa actuación supone un "desacato" a una resolución válida del órgano competente y una quiebra de la disciplina interna del grupo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.