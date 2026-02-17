El Rey recuerda el "afán asesino y destructor" de ETA y es ovacionado al recordar el "no" de los españoles a la violencia

El discurso del Rey, que vinculó el rechazo al terrorismo con los valores constitucionales, fue ovacionado en el hemiciclo, salvo por los diputados de Podemos.

El monarca destacó la respuesta de miles de españoles que salieron a las calles con las manos pintadas de blanco en rechazo a la violencia.

El Rey Felipe VI ha recordado el "afán asesino y destructor" de ETA durante el homenaje a la Constitución de 1978 en el Congreso.

El Rey, Felipe VI, ha querido homenajear la Constitución de 1978 con un recuerdo "a todos los que se dejaron la vida en el camino hacia la consolidación de nuestro régimen de libertades".

Durante la celebración del acto institucional "nuestra Constitución más longeva" en una sesión solemne en el Congreso de los Diputado, el monarca ha querido mencionar al que fue su profesor de Derecho, Francisco Tomás y Valiente, asesinado por ETA hace tres décadas.

"Miles de españoles se lanzaron a las calles con las manos pintadas de blanco, como ya habían hecho los estudiantes tras el atentado en el propio Campus de la facultad", ha asegurado.

El monarca ha proseguido asegurando que "todas juntas componían un inmenso ´no´ a la violencia; un ´no´al terror y un ´no´ a la barbarie".

Para sentenciar que "ahí estaba también la expresión de nuestros valores constitucionales". Una frase que ha provocado una gran ovación en el hemiciclo, a excepción de los diputados de Podemos.

