Junts se niega a hablar en la sala de prensa del Congreso porque hay una bandera de España y se traslada a un set de TV

Los diputados de Junts, con Nogueras a la cabeza, en la rueda de prensa dada este martes en el Congreso.

Las claves nuevo Generado con IA Junts evitó comparecer en la sala de prensa del Congreso por la presencia de una bandera española y utilizó un set de TV para su declaración. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, habló solo en catalán y rechazó responder preguntas en castellano durante la comparecencia. El grupo anunció una ley alternativa a la propuesta de Vox sobre la prohibición del burka, argumentando que su medida sí cumple los estándares europeos. La propuesta de Junts incluye la delegación de competencias estatales sobre seguridad e identificación de personas.

La portavoz del Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha convocado a los medios de comunicación ante un set de TV del Congreso de los Diputados, donde se suelen hacer directos y entrevistas.

Todo para evitar comparecer en la sala de prensa donde hay una bandera española. Aunque sin percatarse que, a su espalda, había varios escudos de España, al ser un edificio institucional.

Desde 2023, la portavoz del partido de Puigdemont evita comparecer en la sala de prensa tras un incidente que tuvo cuando decidió retirar la bandera nacional. Aunque mantuvo la europea porque "queda muy chula".

En esta ocasión, Nogueras, acompañada por los otros seis diputados de Junts, quisieron anunciar que presentarán una ley alternativa a la que registró Vox para "prohibir el burka y los velos integrales".

La diputada sólo habló en catalán y decidió no responder preguntas en castellano.

Fue una brevísima comparecencia de apenas unos minutos para justificar que no respaldarán la toma en consideración de la iniciativa de Vox porque "no cumple los estándares europeos" pero sí lo hará su propuesta que ya han registrado y que esperan que se apruebe en un mes.

La iniciativa de Junts también prevé la "delegación" de "competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas".