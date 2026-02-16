El PP declara la "emergencia del Estado del bienestar" por la corrupción: "El PSOE no es un partido, es una tapadera"

El partido popular exige planes nacionales para infraestructuras y vivienda, destacando la falta de medidas efectivas del Gobierno y proponiendo un millón de viviendas en la primera legislatura de Feijóo.

El PP critica la opacidad del Ejecutivo ante los escándalos y resalta la falta de explicaciones tras el accidente ferroviario de Adamuz y las deficiencias en infraestructuras.

Carmen Fúnez liga los casos de corrupción en el entorno socialista con el deterioro de servicios públicos como trenes, carreteras, presas, vivienda y sanidad.

El PP acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de asfixiar el Estado del bienestar debido a la corrupción y denuncia la prioridad de Moncloa en proteger al presidente y su entorno.

El PP ha elevado este lunes el tono y ha decretado la "emergencia del Estado del bienestar" por la corrupción que, a su juicio, asfixia la gestión de Pedro Sánchez.

La vicesecretaria Carmen Fúnez ha denunciado que el Ejecutivo está "en respiración asistida" mientras "los servicios públicos están en la UVI" porque la prioridad de Moncloa es "la supervivencia" del presidente y la protección de su entorno.

En Génova sostienen que la degradación institucional tiene origen en Ferraz. "El PSOE no es un partido, es una tapadera, una empresa fantasma para que se hagan ricos los amigos del presidente", ha llegado a sentenciar Fúnez, enlazando los casos que afectan al círculo político y personal de Sánchez con el deterioro de trenes, carreteras, presas, vivienda y sanidad.

Fúnez ha enmarcado ese diagnóstico en una jornada que el PP considera demoledora para el Gobierno, por el desplante a las dos misiones del Parlamento Europeo que ha viajado a España para examinar las deficiencias en el Estado de derecho y el cierre de Almaraz.

A su juicio, no se trata sólo de "una descortesía", sino de "una declaración política" de un Ejecutivo que "se esconde" cuando la UE somete a España a un escrutinio excepcional, hasta ahora reservado a Hungría y Eslovaquia.

La dirección de Alberto Núñez Feijóo subraya que la visita de los eurodiputados coincide con la caída de España al puesto 49 en el índice de percepción de la corrupción y con la aparición de un nuevo caso en la Secretaría de Organización del PSOE.

"Con la corrupción, Sánchez siempre se esconde para no responder; aquí lo hace igual, para no dar respuesta a la cantidad de casos que le acosan", ha reprochado Fúnez, ligando el vacío institucional a la misión europea con la "opacidad" en torno a los escándalos.

En ese contexto, Génova ha puesto el foco en Borja Cabezón, al que Fúnez ha definido como "otro amiguito de Pedro Sánchez" supuestamente "contagiado del ambiente tóxico de la Secretaría de Organización del PSOE".

Según el PP, quedan dos dudas por resolver, "si te intoxicas al llegar o el tóxico es el que te nombra", ya que "todos están imputados o en la cárcel; y Cabezón va por el mismo camino", ha advertido, aludiendo a las sospechas por presuntos delitos fiscales.

La otra es "si la corrupción salía sólo de Ferraz hacia Moncloa o si era un constante camino de ida y vuelta".

Trenes, carreteras y presas

La responsable popular ha enhebrado estos casos con lo que llama "emergencia de gestión" en los servicios públicos, arrancando por el accidente ferroviario de Adamuz y la crisis en la red de trenes.

Ha recordado que "47 españoles murieron por el estado de las vías" y que, un mes después del siniestro, "no hay una sola explicación convincente" ni se ha recuperado el AVE entre Madrid y Sevilla.

Y que "los españoles tienen miedo" porque el Gobierno no atendió a las advertencias previas de la Comisión Europea, la CIAF y los maquinistas.

También ha cargado contra el deterioro de las carreteras, apoyándose en los avisos de la Asociación Española de la Carretera, que reclama un plan urgente para reconstruir la mitad de la red.

Según el PP, hasta 34.000 kilómetros presentan deficiencias graves, con una inversión un 30% inferior a la media de la UE, lo que convierte al Gobierno en "peligroso" porque "antes nos desplazábamos con seguridad por España, ahora no".

Fúnez ha extendido la alerta a las infraestructuras hídricas, con más de 2.400 presas, sobre las que sindicatos y asociaciones envían cartas al Ministerio para la Transición Ecológica denunciando su "falta de mantenimiento".

Ha reclamado un Plan nacional para presas, cauces, desagües y compuertas, recordando que el 75% de estas instalaciones carece de planes de emergencia implantados y advirtiendo de que "ya reventó un barranco" y "exigimos que nos aseguren que no lo va a hacer una presa".

Vivienda y sanidad

El diagnóstico de crisis alcanza a la vivienda. El primer problema de los españoles, "especialmente los jóvenes", al que Sánchez no ofrece "propuestas ni medidas" reales.

Fúnez ha contrapuesto las promesas cambiantes de La Moncloa —"45.000 pisos, luego 60.000, después 184.000 y ahora 15.000"— con el compromiso popular de "un millón de viviendas en la primera legislatura de Feijóo", bajando impuestos y trámites y sin "proteger a los okupas, que son delincuentes".

La sanidad cierra el cuadro de la "crisis del Estado del bienestar", con "miles de médicos en las calles" en las últimas jornadas y "seis ministros distintos en siete años".

Este pilar del Estado del bienestar "lo usan sólo como plataforma electoral", ha denunciado Fúnez, que ha defendido el modelo de "diálogo" de las Comunidades del PP con sindicatos médicos, MIR y comités de huelga frente a un Gobierno que "no trabaja ni dialoga con ellos".

En paralelo, Génova prepara iniciativas parlamentarias contra la corrupción en el entorno socialista, pero por ahora se limita a registrar preguntas en Congreso y Senado mientras "espera a ver qué más sale" en el 'caso Cabezón'.