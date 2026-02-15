El PP pide la comparecencia de todos los ministros por el "fracaso" de los fondos UE, a sólo seis meses de que caduquen

El PP denuncia una gestión opaca y discrecional de los fondos, señalando riesgos de arbitrariedad en la selección de beneficiarios y entrada del Estado en empresas privadas sin suficientes controles.

Según el PP, España ha renunciado al 37,1% de los fondos y recortado significativamente los recursos destinados a PERTE industriales, vivienda social y digitalización.

Critican la creación del instrumento 'España Crece', presentado por Sánchez, al considerarlo un "falso fondo soberano" financiado con deuda y no con superávit.

El PP exige la comparecencia de todos los ministros para explicar la gestión de los fondos europeos Next Generation, a seis meses de que expire el plazo para su ejecución.

El Partido Popular ha decidido llevar al Congreso el balance de los fondos europeos justo cuando el reloj entra en la cuenta atrás definitiva. En agosto de este año, lo que no esté ejecutado de los 160.000 millones concedidos a España en 2021 tendrá que devolverse.

Este lunes, Pedro Sánchez presenta el instrumento España Crece, un "falso fondo soberano" que busca evitar la devolución de otros 10.500 a la Comisión Europea

Todos los ministros deberán comparecer ante el Congreso, "cada uno de los 22 miembros del Consejo en su comisión", para dar cuenta del "fracaso" de una "oportunidad histórica", según fuentes de la dirección del PP.

A seis meses de que expire el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Grupo Popular ha registrado una batería de 134 iniciativas para someter al Gobierno a un control parlamentario “minucioso” sobre los Next Generation EU.

Esta segunda "ofensiva" está centrada en la última adenda del Plan de Recuperación, los recortes en PERTE e inversiones y el diseño del nuevo instrumento ‘España Crece’. Se trata de "empezar cuanto antes la auditoría a la nefasta gestión del sanchismo", según los de Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno clausurará este lunes, en el Colegio de Arquitectos de Madrid, la presentación de ‘España Crece’, junto al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con presencia también del titular de Transportes, Óscar Puente.

Moncloa lo define como un "nuevo fondo soberano" destinado a "prolongar el impulso" del Plan de Recuperación "con inversiones en vivienda, transición ecológica o reindustrialización".

La oposición, sin embargo, advierte de que "un fondo soberano al uso" se crea a partir de "ahorro por superávit", y no de "más deuda, como es el caso".

Los populares lamentan que esta herramienta del ICO "abre la puerta a más politización de decisiones estratégicas" a cuenta de los impuestos de los españoles.

Renuncia al 37,1% de los fondos

Según los análisis económicos elaborados por el PP, a los que ha tenido acceso este diario, España ha pasado de tener asignados 163.054 millones del NextGenEU a únicamente 102.560 millones, "por la incapacidad del Gobierno".

Y que la séptima modificación del programa, en la última adenda aprobada el pasado diciembre, "supone una reducción del 37,1% de los recursos inicialmente disponibles".

Según ese documento, el Gobierno ha renunciado al 72,7% de los préstamos que se le ofrecieron, unos 60.496 millones, al no ser capaz de cumplir los hitos y objetivos comprometidos.

Es más, el impacto macroeconómico previsto se rebaja así del 13% al 8,2% del PIB de 2019, con la mayor parte de los desembolsos pendientes concentrados en el último tramo de 2026... sobre todo, por la creación de 'España Crece'.

Los populares ponen el foco en la "reconfiguración de los PERTE industriales, un instrumento fallido", y de las líneas de crédito asociadas.

El volumen total de estos proyectos estratégicos pasa de 42.480 a 25.314 millones. El recorte es así, del 40,4%, con "ajustes muy severos en ámbitos clave como los chips, la descarbonización, la política del agua o la economía del lenguaje".

Una presentación interna del PP, basada en la propia adenda, detalla las reducciones en cascada. La línea ICO Verde se desploma de 22.000 a 300 millones, la de ICO Empresas y Emprendedores de 8.150 a 600, y el programa Next Tech se queda en 1.500 frente a los 4.000 millones previstos.

Fracaso de los PERTE

En el terreno de los PERTE, el golpe es aún más visible. El PERTE Chip pierde 9.903 millones y se queda en 920 millones.

El PERTE de Descarbonización Industrial elimina por completo algunos tramos de préstamos, y el PERTE del Agua reduce su ambición en 1.805 millones, más de la mitad.

Apoyado en un informe exhaustivo del Tribunal de Cuentas Europeo, el PP también destaca el efecto de la adenda en políticas sociales y territoriales.

Así, en vivienda y rehabilitación, por ejemplo, se sustituyen objetivos de renovación profunda por la emisión de certificados energéticos y se reduce un 13% la construcción de vivienda para alquiler social, de 20.000 a 17.365 viviendas.

En digitalización, se rebajan las metas del Kit Digital y se recorta el esfuerzo en conectividad de zonas rurales y hogares vulnerables, "de forma notable".

Las ayudas para banda ancha ultrarrápida caen de 752 a 251 millones y los bonos de conectividad para personas y pymes se reducen de 136.000 a 7.700.

El documento del PP suma a esta lista la rebaja de compromisos en formación, inmigración, turismo o accesibilidad.

Cita la reducción de microcredenciales universitarias y acreditaciones profesionales, la menor dotación para plazas de acogida y la queja de las organizaciones de la discapacidad por el "recorte en proyectos de accesibilidad financiados con el Plan".

Sin mayoría y sin controles

En paralelo, el PP denuncia la renuncia a 17 leyes que figuraban como reformas estructurales esenciales, vinculadas a los fondos europeos, por la incapacidad del Gobierno de articular una mayoría en el Legislativo.

Entre ellas sitúa la Ley de Industria, la Ley de Pesca, la Ley del Cine, la Ley del Deporte y varias normas sanitarias y sociales, que "se han reemplazado por compromisos de menor rango" o por simples planes.

La ofensiva parlamentaria se alimenta de ese último informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la lucha contra el fraude en el MRR.

Ese documento concluye que los sistemas antifraude puestos en marcha por la Comisión y por los Estados miembros, entre ellos España, "no son plenamente eficaces" en la detección, comunicación y corrección de irregularidades.

En el caso español, los auditores señalan debilidades en la supervisión del organismo de coordinación y en la cobertura de los controles sobre contratación pública y análisis de riesgos.

Constatan que las medidas antifraude se han aplicado con retrasos, que no se explotan plenamente las herramientas de prospección de datos y que los canales de denuncia no han producido casos reportados del MRR.

El PP utiliza esas conclusiones para reforzar su mensaje de que el Gobierno ha gestionado los fondos "con opacidad y discrecionalidad".

Entrada en empresas "sin controles"

Las 134 iniciativas registradas incluyen solicitudes de informes, preguntas escritas y orales, y las citadas peticiones de comparecencia sobre la ejecución del Plan, la adenda, los PERTE y el uso de herramientas como el futuro ‘España Crece’.

Los populares cuestionan tanto la naturaleza como "el imposible efecto multiplicador de 12 a 1 anunciado" para ese nuevo instrumento.

Recuerdan que un fondo soberano real "se nutre de excedentes y busca acumular patrimonio a largo plazo", mientras que ‘España Crece’ se alimenta "de préstamos europeos y se apoya en la capacidad de balance del ICO".

El PP alerta, además, de "los riesgos de gobernanza y de arbitrariedad" en la selección de beneficiarios.

Advierte de que el vehículo permitirá al Ejecutivo "tomar posiciones en empresas privadas" mediante capital, préstamos participativos y otros instrumentos híbridos, con un margen de actuación que consideran "insuficientemente acotado" por reglas claras.

Sobre esa base, Feijóo quiere convertir el "fracaso de Sánchez" con los fondos europeos en uno de los ejes políticos de aquí al verano.

La comparecencia en cadena de todos los ministros, si se aprueba, obligaría al Gobierno a explicar en sede parlamentaria tanto las renuncias de la adenda como la puesta en marcha del nuevo fondo que Sánchez presenta este lunes.