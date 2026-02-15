Crece la guerra en el PSOE: el equipo de Page afea a Ferraz que "pierda todas las elecciones desde 2022 salvo en Cataluña"

Las claves nuevo Generado con IA La guerra interna en el PSOE se intensifica tras la debacle electoral en Aragón, con críticas del equipo de Emiliano García-Page a la dirección nacional. Sergio Gutiérrez, número dos del PSOE en Castilla-La Mancha, señala que el partido ha perdido todas las elecciones desde 2022 salvo en Cataluña y pide una reflexión seria sobre las causas. Esther Padilla, portavoz del gobierno manchego, reclama a la ejecutiva del PSOE que responda a las críticas con argumentos y no tachando a los disidentes de alineados con la derecha. Rebeca Torró, secretaria de Organización, admite la crisis de autoestima en el partido tras los escándalos de corrupción de sus antecesores y defiende su independencia en el cargo.

Crece la guerra interna desatada en el seno del PSOE a raíz de su debacle en las elecciones de Aragón, en las que Pilar Alegría hundió esta marca hasta su peor resultado de la democracia.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado este domingo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "compre el marco del PP" al cuestionar la estrategia de Ferraz.

Y de inmediato, dos de los cargos de máxima confianza de Page han replicado para pedir a la dirección nacional del partido que haga una reflexión seria sobre el motivo de sus malos resultados electorales, en lugar de culpar a "compañeros fallecidos" (en alusión a Javier Lambán).

El número dos del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha advertido a Torró que "para explicar derrotas electorales, nos merecemos más esfuerzos argumentales de la Ejecutiva" que culpar a "compañeros fallecidos", acusar a los críticos de "hacer el juego a la derecha" o descalificarles como una "minoría" irrelevante en el partido.

"Desde 2022 hemos perdido todas las elecciones (salvo Cataluña)", recuerda Gutiérrez.

Tengo el máximo respeto y cariño por nuestra SO pero creo que, para explicar derrotas electorales, nos merecemos más esfuerzos argumentales de la ejecutiva que la crítica es hacer el juego a la derecha, la culpa son de compañeros fallecidos o son la minoría de la minoría, sin… pic.twitter.com/LSRfmQt2uZ — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) February 15, 2026

Y lo más preocupante son los resultados de los recientes comicios de Extremadura y Aragón (donde Vox ya supera al PSOE en ciudades como Badajoz y Teruel), así como los últimos sondeos: "en ocho de cada diez provincias, la suma del PP y Vox supera el 50% de los votos, y en la mayoría se acercan al 60%", indica el número dos de Page.

Ante estos datos, añade, "me entristece la estrategia de camuflar cualquier reflexión tildándola de derechas, cuando una de las cosas que más nos lastran son las cesiones a Junts (que sí lo son, además de independentistas), en aquello que nos saca del eje vencedor: la centralidad de la izquierda y el proyecto general".

Qué bueno sería para el PSOE, y para el respeto a las inteligencias, que cada crítica de García-Page se rebatiera con argumentos en lugar de echar el resto (por tierra, mar y aire) para alinearle con la derecha.



Aún estoy esperando algún razonamiento sólido y desde las ideas. https://t.co/zabRbzBxOS — Esther Padilla Ruiz (@EstherPadillaR) February 15, 2026

Por su parte, la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido a Rebeca Torró que rebata las críticas de Page "con argumentos", en lugar de descalificarle identificándolo con "la derecha".

En su entrevista de este domingo en El País, Rebeca Torró admite que cuando asumió el cargo de secretaria de Organización encontró el partido con baja autoestima, tras los escándalos de corrupción protagonizados por sus dos antecesores en el cargo: José Luis Ábalos (hoy en prisión, a la espera de sentarse en el banquillo) y Santos Cerdán (que también ha pasado por prisión).

"Lo viví en mis carnes", indica Torró, "me encontré mucha decepción y asco. Hay dos secretarios de Organización que nos decepcionaron, que tenían unas vidas paralelas que no tienen nada que ver con el PSOE, y que judicialmente ya veremos cómo terminan. Pero eso no es el PSOE. Son sus miles de militantes, los miles de concejales y alcaldes".

Torró niega, en cualquier caso, que al designarla secretaria de Organización el presidente Pedro Sánchez pretendiera colocarla bajo la tutela de Paco Salazar (el exasesor de Moncloa que tuvo que dimitir de todos sus cargos, tras ser acusado de acoso sexual por varias mujeres).

"Me produce risa porque la gente que piensa que alguien me pueda tutelar es porque no me conoce", dice Rebeca Torró al respecto, "a mí ni me ha tutelado ni he sido nunca la títere de nadie en toda mi trayectoria política. Tengo mi propio criterio y soy una persona que toma decisiones y que se responsabiliza de ellas".

