Cataclismo electoral: Sánchez llevaría hoy a la izquierda a su peor resultado en 50 años de elecciones generales

Las debacles de Aragón y Extremadura son sólo el principio. El PSOE de Pedro Sánchez se situaría en su peor resultado de toda la legislatura si hoy se celebraran las elecciones generales, según el sondeo de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche en La Edición.

Pero además, la suma de todos los partidos de la izquierda no nacionalista (PSOE, Sumar, Podemos, Más País e Izquierda Unida) registraría su peor resultado en 50 años de democracia.

Por su parte, el PP y Vox sumarían una holgada mayoría absoluta, por encima de los 200 escaños.

La encuesta ha sido realizada esta semana mediante 1.200 entrevistas a españoles con derecho a voto, entre los días 11 a 13 de febrero de 2026.

El PSOE no sólo se ha hundido hasta sus peores registros de la democracia en las recientes elecciones autonómicas del 21D en Extremadura y el 8F en Aragón.

Estos comicios también han puesto en evidencia la extrema debilidad en la que se encuentran los partidos que conformaron la candidatura Sumar (como Más Madrid, Izquierda Unida, Podemos, Compromís o Los Comunes).

Y ese es otro de los datos que acredita el sondeo que EL ESPAÑOL publica esta noche. El PSOE se desploma, pero su caída no es aún mayor porque canibaliza el espacio ideológico de los partidos situados a su extrema izquierda.

La encuesta confirma que se ha roto la aritmética de bloques: ya existe una transferencia de antiguos votantes del PSOE (más del 5%) que hoy apostarían por Vox. El partido de Abascal también recibe un importante trasvase desde el PP.

En cuanto a Sumar, hoy apenas lograría retener al 45% de sus antiguos votantes. El 22% regresarían a Podemos y más del 10% apostarían por el PSOE.

Y pese a ello, el partido de Ione Belarra e Irene Montero (que se ha anotado como un éxito la regularización masiva de inmigrantes) sigue sin alcanzar el 5% del voto en el conjunto de España.

Ante esta evidencia, durante los últimos días se ha lanzado la operación Gabriel Rufián (que Moncloa ve con buenos ojos, e incluso impulsa), en un intento de refundar el espacio de Sumar, con una marca que incluso pudiera incorporar a partidos independentistas como Bildu y ERC.

Estos dos partidos ya se han desmarcado de la operación. Y los cuatro principales partidos supervivientes en Sumar (Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y los Comunes) tienen previsto presentar el próximo sábado en Madrid su nuevo proyecto para las futuras elecciones generales, con el lema Un paso al frente.

Aunque en Moncloa ya dan por amortizada a Yolanda Díaz. La vicepresidenta de Trabajo había anunciado que este lunes firmará con los secretarios generales de UGT y CCOO el acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Pero el ala socialista del Gobierno no quiere que Yolanda Díaz monopolice ese éxito. Así que el acto también contará con la presencia del presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta de Hacienda María Jesús Montero; la de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, la de Educación, Milagros Tolón, y el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Desde el inicio de la democracia, el conjunto de los partidos de la izquierda no nacionalista han registrado su mejor resultado electoral en 1982, con la primera mayoría absoluta de Felipe González. PSOE y el PCE sumaron entonces 206 escaños.

En las primeras elecciones democráticas de 1977, la suma de este espacio político fue de 144 escaños: 118 del PSOE, 20 del PCE y 6 del PSP, el partido de Tierno Galván que dos años después se integraría en el PSOE.

Hasta ahora, el peor resultado de los partidos de izquierda no nacionalista se produjo en 2011 (121 escaños, sumando 110 del PSOE y 11 de Izquierda Unida), coincidiendo con la mayoría absoluta que obtuvo el PP de Mariano Rajoy.

Pero ahora, este espacio político se situaría por debajo de dicha marca, según la encuesta que publicará esta noche EL ESPAÑOL. Y muy por debajo de los 152 escaños que estos partidos registraron en las últimas elecciones generales de 2023.

La encuesta incluirá también el análisis de la segmentación de voto por sexo y edad y permite despejar varias incógnitas. Hasta qué punto escándalos de acoso sexual como el de Paco Salazar ha hecho mella entre el electorado femenino del PSOE, y si realmente Vox logra coronarse entre los votantes más jóvenes.

El anterior sondeo de SocioMétrica para las elecciones generales, publicado por este diario el pasado 11 de enero, otorgaba 142 escaños al PP, 102 al PSOE y 62 a Vox. Sumar quedaba reducido a sólo 9 escaños y Podemos se quedaba con cuatro.

Desde entonces, se han sucedido las explicaciones del Gobierno sobre el trágico accidente de Adamuz que se saldó con 46 muertos (con comparecencias de Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente en el Congreso y el Senado), y el Gobierno ha anunciado una regularización masiva para cerca de 850.000 inmigrantes.

Y la debacle del PSOE en las elecciones de Aragón, en las que Pilar Alegría igualó el peor resultado de su partido en esta región, ha abierto un cruce de acusaciones entre los dirigentes socialistas.

El ministro Óscar López ha optado por culpar del mal resultado al fallecido expresidente de Aragón Javier Lambán.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 11 a 13 de febrero de 2026. El desajuste muestral se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, censo provincial, nivel de estudios y recuerdo de voto.

La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. No procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error máximo de +-3%. El error histórico de SocioMétrica en voto publicado es MAE<+-1%)

El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de Insight Analytics y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.