Vox no pactará con el PP hasta ver el resultado en Castilla y León: Guardiola perderá las dos primeras investiduras
La nueva vida en semilibertad de 'Txeroki' en San Sebastián: un trabajo que "le han buscado sus amigos de Bildu" y voluntariado
La CIAF sigue sin poder acceder a las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz tres semanas después del accidente
-
Vox no pactará con el PP hasta ver el resultado en Castilla y León: Guardiola perderá las dos primeras investiduras
El entorno de María Guardiola ya trabaja con un escenario claro: perderá las dos primeras votaciones de investidura. La primera, prevista como muy tarde para el 3 de marzo, exige mayoría absoluta; la segunda, el viernes 6, ni siquiera le garantiza más síes que noes.
La razón es nítida en las conversaciones internas de los líderes extremeños de Vox. "Ahora mismo al 200%" el partido de Santiago Abascal está en el "no rotundo", resumen fuentes al tanto de los contactos.
Los 11 diputados de Abascal son imprescindibles para la reelección de Guardiola tras las autonómicas del 21 de diciembre. El PP no alcanzó la mayoría absoluta y la aritmética deja la llave del Gobierno en manos de Vox.
Tras ese primer intento fallido, se activará el reloj parlamentario. Serán dos meses en los que la Cámara deberá buscar otra investidura, y sólo Guardiola puede hacerlo... aunque Vox se plantea pedir su cabeza. Si nada deshace el nudo, todo desembocará en una repetición electoral.
En Vox ya señalan como el "escenario más probable" ese horizonte. "De ella depende", subrayan desde el partido, convencidos de que no cederán, y mucho menos antes de ver qué ocurre en Castilla y León.
Ese margen de tiempo permite estirar las negociaciones, hoy en punto muerto, hasta conocer el resultado de las elecciones en la región más extensa de España. En la práctica, eso significa no mover ficha hasta después del 15 de marzo.
La estrategia de Bambú pasa por condicionar el conjunto de pactos autonómicos a la cita castellano‑leonesa. En el PP calculan que Vox puede aspirar allí al 25% del voto, una cifra que consolidaría la idea de que su crecimiento no ha tocado techo.En Génova confían en que Alfonso Fernández Mañueco sea capaz de contener esa embestida.
-
El Congreso aprueba hoy la ley de Junts contra la multirreincidencia con los votos de PSOE y PP
La ley de Junts para combatir la multirreincidencia llega este jueves al pleno del Congreso con un amplio respaldo y será aprobada previsiblemente por la mayoría de la Cámara, incluidos PSOE y PP, tras más de un año congelada.
La tramitación comenzó en 2024 y se reactivó en noviembre pasado, después de que la formación de Carles Puigdemont anunciara su ruptura con el Ejecutivo por sus incumplimientos y diera por "bloqueada" la legislatura.
La Comisión de Justicia aprobó en diciembre el texto con el respaldo de PSOE, PP, Vox y PNV, mientras que ERC se abstuvo.
El dictamen de la ley que se vota este jueves incorpora cambios transaccionales impulsados por el PP y por el PSOE, como penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles o endurecer el castigo previsto en el Código Penal en determinadas circunstancias en los delitos de estafa.
Sumar, Bildu y Podemos se han posicionado en contra de la ley, que deberá pasar también por el Senado, al calificarla de "populismo punitivo" y considerar que solo beneficia a la extrema derecha.
-
El Supremo escucha hoy las alegaciones de Ábalos, Koldo y Aldama antes del juicio de las mascarillas
El Tribunal Supremo celebra este jueves una audiencia preliminar previa al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia en la que escuchará las alegaciones de los tres acusados: el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Se trata de una vista previa que viene recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), cuyo artículo 785 establece que se "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor".
Por tanto, Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, están obligados a acudir -y tendrán que ser trasladados desde la cárcel de Soto del Real (Madrid)- aunque solo intervengan en la vista sus abogados, que vienen defendiendo que son inocentes y reclaman su libertad.
En la audiencia preliminar, las partes "podrán exponer lo que estimen oportuno" antes de la celebración del juicio, según ese artículo de la LECrim, que señala aspectos relacionados con "la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas".
-
El PSOE rechaza facilitar un Gobierno de María Guardiola sin Vox: "¿Abstención? En absoluto"
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha rechazado que el PSOE vaya a facilitar con sus votos un Gobierno de María Guardiola en Extremadura que no dependa de Vox. "¿Abstención? En absoluto", ha aseverado.
De esta forma ha replicado Rodríguez a la posibilidad de que Guardiola explore la posibilidad de pedir que el PSOE se abstenga para ser investida presidenta de Extremadura. Y es que el PP prefiere gobernar en solitario antes de cerrar un Gobierno de coalición con Vox, según han señalado fuentes de la cúpula del partido.
Preguntada este miércoles por este extremo en los pasillos del Congreso, Rodríguez ha recordado que el PSOE en su día ofreció su voto a Guardiola para aprobar los Presupuestos y evitar así unas elecciones "innecesarias", una ofrecimiento que, según ha destacado, la presidenta extremeña desechó.
"Por tanto, ahora la responsabilidad es sólo y exclusivamente del PP y de Guardiola", ha remarcado.