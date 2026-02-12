El entorno de María Guardiola ya trabaja con un escenario claro: perderá las dos primeras votaciones de investidura. La primera, prevista como muy tarde para el 3 de marzo, exige mayoría absoluta; la segunda, el viernes 6, ni siquiera le garantiza más síes que noes.

La razón es nítida en las conversaciones internas de los líderes extremeños de Vox. "Ahora mismo al 200%" el partido de Santiago Abascal está en el "no rotundo", resumen fuentes al tanto de los contactos.

Los 11 diputados de Abascal son imprescindibles para la reelección de Guardiola tras las autonómicas del 21 de diciembre. El PP no alcanzó la mayoría absoluta y la aritmética deja la llave del Gobierno en manos de Vox.

Tras ese primer intento fallido, se activará el reloj parlamentario. Serán dos meses en los que la Cámara deberá buscar otra investidura, y sólo Guardiola puede hacerlo... aunque Vox se plantea pedir su cabeza. Si nada deshace el nudo, todo desembocará en una repetición electoral.

En Vox ya señalan como el "escenario más probable" ese horizonte. "De ella depende", subrayan desde el partido, convencidos de que no cederán, y mucho menos antes de ver qué ocurre en Castilla y León.

Ese margen de tiempo permite estirar las negociaciones, hoy en punto muerto, hasta conocer el resultado de las elecciones en la región más extensa de España. En la práctica, eso significa no mover ficha hasta después del 15 de marzo.

La estrategia de Bambú pasa por condicionar el conjunto de pactos autonómicos a la cita castellano‑leonesa. En el PP calculan que Vox puede aspirar allí al 25% del voto, una cifra que consolidaría la idea de que su crecimiento no ha tocado techo.