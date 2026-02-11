Cerdán dice que se reserva su opinión sobre Sánchez y que no tiene relación con Chivite "después de lo que ha pasado"

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece este miércoles en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra Europa Press

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado que no ha hablado con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, desde que se conoció el primer informe de la UCO que le implica en una presunta trama de corrupción. Además, se ha reservado su opinión sobre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El exdirigente socialista ha comparecido este miércoles en la comisión del Parlamento de Navarra que investiga la adjudicación de obras públicas del Gobierno de la comunidad foral, entre ellas la del túnel de Belate.

Una de las adjudicatarias de esta obra fue Servinabar, empresa en la que, según la UCO, podría tener alguna participación el también exdiputado navarro.

Durante su intervención, Cerdán ha negado haber presentado a empresarios a la presidenta navarra o haber facilitado contactos con su Gobierno. "Después de lo que ha pasado, evidentemente no tenemos relación", ha afirmado.

También ha rechazado haber dado instrucciones a consejeros o haber pedido reuniones para empresas concretas. Cerdán ha defendido que no tiene a "ningún cargo colocado" ni en Navarra ni en el Ejecutivo central.

En un tenso interrogatorio con el portavoz de UPN, Javier Esparza, Cerdán ha justificado su presencia en reuniones sobre infraestructuras entre los Gobiernos foral y central por su condición de diputado por Navarra.

En relación con Servinabar, ha reiterado que no dio instrucciones ni presiones para que esa empresa obtuviera contratos públicos y ha subrayado la legalidad de los procedimientos administrativos.

Ha defendido su "influencia" para lograr inversiones en las obras del túnel de Belate y la carretera N-121 que han contribuido a "evitar muchos accidentes de tráfico y alguna muerte".

El portavoz del PNV ha señalado que era como "meter a un zorro en el gallinero". Por su parte, Cerdán ha pedido ser tratado con "respeto".

Sin opiniones sobre Sánchez

Acerca de una supuesta petición al presidente del Gobierno para que el PSOE asumiera los gastos de su defensa, Cerdán ha sido tajante: "Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez". Ha explicado que sus abogados reclamaban "un seguro de responsabilidad que tenía el partido"

Cerdán también ha cargado contra lo que considera una campaña de descrédito personal y político y ha lamentado que se le sitúe bajo sospecha por el mero hecho de haber tenido influencia política.

"Tener influencia no es un delito", ha aclarado. Ha recalcado que su trayectoria siempre estuvo vinculada a la acción institucional dentro del PSOE.

Críticas a Aldama

Por otro lado, ha restado credibilidad a la afirmación de Víctor de Aldama de que los contratos adjudicados a Servinabar en Navarra formaban parte del "cupo vasco".

"El señor Aldama ha hablado mucho. El señor Aldama ha acusado de muchas cosas, pero no ha presentado pruebas de nada. Lo que le ha servido es para salir de la cárcel con no sé qué justificaciones", ha indicado.