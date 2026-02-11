Ayuso entregará la medalla internacional de Madrid a "Estados Unidos" y la oposición pide que se la dé a Bad Bunny

La presidenta de la Comunidad de Madrid en un viaje institucional a Miami. CAM

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso anuncia la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos por el 250º aniversario de su independencia. El anuncio se realizó mediante un vídeo en la Hispanic Prosperity Gala celebrada en Mar-a-Lago, Florida, con Javier Milei como invitado de honor. La oposición, liderada por Más Madrid, propone que la Medalla de Oro se entregue a Bad Bunny por su defensa de la comunidad latina y los derechos de los migrantes. La medalla ha sido utilizada por Ayuso para reconocer a figuras internacionales, reforzando un posicionamiento ideológico y generando debate sobre derechos humanos y cultura.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en la madrugada de este miércoles la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, coincidiendo con el 250º aniversario de su independencia, al que ha definido como "el principal faro del mundo libre".

El anuncio lo ha realizado mediante un vídeo proyectado en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida. Un evento al que ha acudido Javier Milei, presidente de Argentina, como invitado de honor.

En su vídeo, que ha sido remitido a los medios de madrugada, subrayó que Estados Unidos es un país al que la región siempre ha mirado "con admiración" y recordó que será el país invitado en Hispanidad 2026.

"Celebramos con júbilo cada paso que da en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades. Juntos somos increíbles e imparables", afirmó.

El Gobierno madrileño prevé entregar el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite oficialmente España y, según parece, se descarta que sea el presidente de EEUU, Donald Trump, quien lo recoja.

La decisión ha provocado una respuesta inmediata de la oposición.

Más Madrid ha registrado en la Asamblea dos Proposiciones No de Ley para instar al Ejecutivo autonómico a retirar a Estados Unidos del Festival de la Hispanidad y, en su lugar, conceder la Medalla de Oro de la Comunidad a Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, en reconocimiento a su defensa de la comunidad latina en el mundo y de los derechos de las personas migrantes en EEUU.

La formación sostiene que la máxima distinción honorífica de la región debe servir para reconocer a quienes defienden valores "como la igualdad, la inclusión y los derechos humanos".

Recuerda que el artista ha utilizado su proyección internacional para denunciar políticas migratorias en Estados Unidos y que, tanto en la última edición de los Grammy como en la Super Bowl, realizó llamamientos públicos en defensa de la dignidad de las personas migrantes.

"Las medallas no pueden convertirse en el reparto de chuches de Ayuso", sostienen desde Más Madrid, que cuestiona que se premie a un país al que la presidenta define como "faro del mundo libre" mientras —según la formación— las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump y las actuaciones del ICE generan alarma en la población latina residente en EEUU.

La Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid es una condecoración creada en 2017, bajo la presidencia de Cristina Cifuentes. Sin embargo, quien ha hecho uso político y simbólico de este reconocimiento ha sido principalmente Isabel Díaz Ayuso.

Desde 2020 la han recibido Juan Guaidó, reconocido entonces por el Ejecutivo madrileño como presidente electo de Venezuela; Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité Europeo de las Regiones (2021); el presidente ucraniano Volodímir Zelenski (2022); Daniel Noboa tras su victoria electoral en Ecuador (2023); y el presidente argentino Javier Milei (2024).

Con la distinción a Estados Unidos, Ayuso refuerza una línea de reconocimientos marcada por un claro posicionamiento ideológico internacional, mientras la oposición intenta trasladar el debate al terreno de los derechos humanos y el papel simbólico de la cultura en la defensa de las comunidades migrantes.