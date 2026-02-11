Abascal dice que Adamuz fue "un crimen" del Gobierno que "pesará en su conciencia" y por el que acabará en los tribunales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en la tribuna de oradores del Congreso. Europa Press

Santiago Abascal ha achacado al Gobierno que el accidente ferroviario de Adamuz fue un "crimen" que "pesará en su conciencia" y por el que acabará en los tribunales.

El líder de Vox, en línea con sus ataques al Ejecutivo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no tener empatía con los familiares de las 46 víctimas de la tragedia en Córdoba.

En concreto, Abascal se ha referido a que Sánchez se "dedica a recomendar libros en TikTok, pese a lo que está pasando en España. Igual quiere sumarse al club de lectura del señor Cerdán".

"Por mucha cara de compungido que ponga, lo único que le importa es aguantar atrincherado en el sillón", ha espetado Abascal durante su comparecencia en la Cámara Baja.

El presidente de Vox ha recordado a Sánchez, en una dura intervención, que "había denuncias de los usuarios, de los maquinistas, de los camareros y de los ingenieros. Pero nadie había avisado".

En este sentido, Abascal ha señalado al Ejecutivo por usar una tragedia para "hacer trampas parlamentarias a la oposición".

