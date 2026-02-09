El PP resiste en la capital, pero su voto se desploma un 15% en la periferia y en las zonas rurales

Diferencia porcentual entre los votos al PP de 2023 y 2026

Con casi 3.000 votos más en las capitales pero 15.000 menos en el resto de urbes, el PP conquista 64 municipios mientras cede 21 a VOX

Las claves nuevo Generado con IA El PP mantiene su fortaleza en Zaragoza capital, pero pierde un 15% de sus votos en la periferia y zonas rurales. El partido pierde dos escaños, 12.097 votos y 21 municipios frente a Vox, a pesar de sumar 64 municipios más que en 2023. Teruel es la provincia donde el PP sufre más, con una caída del 16,11% de votos, mientras que Huesca registra un descenso del 12,23%. A pesar de la caída global, el PP logra ser la primera fuerza en 430 municipios, ganando 115 nuevos, aunque cede 51 a otros partidos.

El adelanto electoral convocado por Azcón para sacudirse a Vox se ha convertido en un bumerán para Génova. El PP ganó las elecciones este domingo como el partido más votado, pero sale malherido: pierde dos escaños junto a 12.097 votos y 21 municipios arrebatados por el mismo partido del que pretendía desligarse. La aspiración de alcanzar los 30 escaños se ha quedado en 26.

En las tres provincias, los populares pierden terreno pese a sumar 64 municipios más que en los comicios de 2023.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Teruel es la provincia donde más sufren en proporción: caen un 16,11%, pasando de 22.991 a 19.287 votos, una sangría de 3.704 sufragios. Huesca le sigue con un descenso del 12,23%, perdiendo 4.815 votos (de 39.356 a 34.541).

Zaragoza resiste mejor con una caída del 2,05%, aunque en cifras absolutas pierde 3.578 papeletas. En términos generales, el partido de Azcón merma un 5,11% respecto a sus votos de 2023.

Las tres capitales son el único refugio de los populares, en ellas suma un total de 2.991 votos. Más allá de las principales urbes, la caída roza el 15%: pierde 5.865 sufragios en las poblaciones de más de 10.000 habitantes (-14,3%) y otros 9.223 en los 706 pueblos (-15,4%).

En suma, 15.088 votos menos en la Aragón no capitalina. La paradoja es que es precisamente en el mundo rural donde el partido conquista 66 nuevos municipios.

De los 366 municipios que controlaba en 2023, el PP ahora es primera fuerza en 430. Ha conseguido 115 (83 al PSOE, 18 al PAR y 4 a Existe) nuevos, pero ha cedido 51, de los cuales 23 han ido a parar al PSOE y 21 a Vox.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

La sangría de votos se concentra en las ciudades de menor tamaño que la capital maña: Calatayud lidera las pérdidas con 1.251 votos menos (de 4.077 a 2.826), seguido de Teruel capital (-870), Monzón (-835), Alcañiz (-527), Caspe (-424), Tarazona (-385), Tauste (-385), Fraga (-379) y Barbastro (-361).

En la parte positiva, solo Zaragoza capital (+3.965) aporta nuevos votos de forma significativa. Sin embargo, el partido se desploma en el resto de la provincia (donde Vox concentra su crecimiento) y se deja 7.543 votos respecto a 2023.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

El resto de municipios donde el PP crece lo hace con incrementos mínimos que no compensan las pérdidas, concentrándose sobre todo en localidades rurales. De ahí, en parte, los municipios arrebatados al PAR y Existe.

En Huesca retrocede levemente, del 35,01% al 33,27% (de 8.540 a 8.436 votos, es decir 104 menos), mientras que en Teruel sufre el mayor golpe porcentual: cae del 34,84% al 30,42%, perdiendo 870 votos (de 6.237 a 5.367), más de cuatro puntos de caída.