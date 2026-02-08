El PP de Azcón fracasa en su intento de liberarse de Vox en Aragón, pero el PSOE obtiene el peor resultado de su historia

Las claves nuevo Generado con IA El PP de Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón pero pierde escaños y no logra desvincularse de Vox, que duplica su representación. El PSOE sufre su peor resultado histórico en Aragón, cayendo a 18 diputados y perdiendo gran parte de su apoyo, que recoge la Chunta Aragonesista. Vox, liderado por Alejandro Nolasco, dobla sus escaños y se consolida como fuerza clave para la gobernabilidad, exigiendo condiciones en las negociaciones. La suma PP-Vox se reafirma como la única vía viable para formar gobierno en Aragón, reflejando una tendencia de derechización del electorado.

Jorge Azcón repite victoria en Aragón, y eso no es noticia, porque se daba al 100% por descontado.

Y la noticia de que será el primer presidente del PP en la región que repita en el cargo pasará más o menos inadvertida, a la vista de los resultados de este 8-F, ya que ha fracasado en su intento de librarse de Vox.

Pero no sólo eso, el popular pierde escaños y porcentaje, según los primeros resultados al cierre de las urnas.

Y aunque el PSOE de Pilar Alegría cosecha una derrota que se puede calificar de desplome total, el foco mediático se dirigirá a Vox: Alejandro Nolasco prácticamente duplica y tendrá más ventaja en la negociación para investir a Azcón.

Los resultados, al 97% del escrutinio, muestran al PP ganando pero cayendo de 28 a 26 escaños (a ocho de la mayoría absoluta). El PSOE se hunde a su peor resultado histórico, con 18 diputados.

Vox se le acerca a disputarle el segundo lugar, duplicando de siete a 14 asientos.

Por detrás, la Chunta duplica de tres a seis escaños, Aragón Existe baja de tres a dos, IU salva su único diputado y Podemos y el PAR desaparecen.

Distancia PP-PSOE... y PSOE-Vox

Es cierto que los populares pueden esgrimir que el PP ha duplicado su distancia con el PSOE, de seis a 10 puntos y de cinco a ocho escaños.

Y que Azcón solo tiene más escaños que todas las izquierdas. En ese sentido podría recurrir al argumento de que le puede bastar la abstención de Vox.

Porque el alza espectacular de la derecha radical de Alejandro Nolasco no es a costa de los populares, sino de un viraje sociológico, que ya se evidenció en Extremadura hace mes y medio.

De hecho, la distancia de diputados entre PSOE y Vox es ahora cuatro veces menor: de 16 a cuatro.

Es decir, que la realidad es una derechización clara del electorado, con una izquierda que se desangra... salvo la Chunta, que recoge algún resto del naufragio. Todos los puntos de apoyo que pierde el PSOE se los llevan los regionalistas de izquierdas.

Eso sigue cumpliendo los objetivos del PP, pavimentando el camino de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Pero todo el asfalto nuevo de esa autopista lo pone Vox.

Y ésa es la noticia inmediata tras estas elecciones: que el concepto PP-Vox se consolida como única vía de gobernabilidad en todos los escenarios.

Así que si el motivo de Azcón para adelantar elecciones fue la imposibilidad de pactar unos Presupuestos con Nolasco –ya que para esa ley sí hace falta la mayoría absoluta–, ahora la relación de fuerzas no será de cuatro a uno entre el PP y la formación de derecha extrema, sino de dos a uno.

Gana Azcón, pero no

Las encuestas publicadas por EL ESPAÑOL ya apuntaban a una victoria contundente de Azcón (28-30 escaños), un desplome histórico del PSOE de Alegría (17-18 escaños) y un ascenso notable de Nolasco (12-13 escaños). Y el escenario de campaña desvaneció la vana esperanza del PP de poder pactar con los regionalistas del PAR y Teruel Existe, como alternativa.

Aragón ha celebrado este domingo unas elecciones anticipadas, convocadas por el presidente tras el fracaso por segundo año consecutivo en la negociación presupuestaria con Vox.

La horquilla que SocioMétrica dibujó en el último sondeo para el PP partía de los 28 escaños que ya tenía y llegaba a los 30 como tope. "Se podía ganar uno en Zaragoza con algo de suerte, y otro en Teruel en un día de mucha fortuna", explica el entorno de Azcón, que nunca elevó expectativas más allá.

Ahora, a la vista de lo votado, en la sede de Azcón se rezaba para llegar a 27: "Vox viene demasiado fuerte", lamentaban. Y no porque le quite apoyos al PP, que prácticamente repite porcentaje (baja 1,5 puntos), sino porque se lo arrebata al PSOE.

En todo caso, el PP es claro ganador, pero muy lejos del resultado deseado y de la imposible mayoría absoluta de los 34 diputados.

Esa cifra nadie la ha alcanzado en Aragón. Ni el PP (con Santiago Lanzuela o Luisa Fernanda Rudi) ni cualquiera de los cuatro presidentes del PSOE (Santiago Marraco, José Marco, Marcelino Iglesias o Javier Lambán), ni los dos del viejo PAR (Hipólito Gómez y Emilio Eiroa).

De hecho, la media ponderada de todas las encuestas publicada este sábado por este periódico daba una probabilidad del 100% de victoria del PP, con una media de 28 escaños, y apenas un 29% de probabilidades de mejorar.

En campaña, Azcón insistió en que trabajará por "un gobierno sólo con consejeros del PP" y mostró su recelo hacia Vox, a quien acusa de bloquear Aragón junto al PSOE mediante una "pinza".

Ahora, tendrá que ver si su mensaje de "estabilidad", destacando los 90.000 millones de inversión atraídos, la mejora en Sanidad y Educación, compite con el de Vox, empeñado en frenar la inmigración, echar a todos los okupas y promover "el trasvase del Ebro".

Alegría, peor que mal

Las perspectivas para la candidata socialista y exministra eran sombrías. El último sondeo de SocioMétrica para El Español la situaba ya en el peor escenario histórico del PSOE, bajar de los 23 actuales a 18 diputados. Y la media ponderada de los sondeos, sólo un 1% de opciones de llegar a 20 diputados.

Todo se ha confirmado. Y ha perdido más de cinco puntos de apoyo respecto a la lista que encabezó Lambán en 2023... prácticamente, los que gana la Chunta Aragonesista.

El desgaste de la marca socialista en Aragón refleja una tendencia nacional. Alegría, que dejó la portavocía del Gobierno y el Ministerio de Educación en diciembre para dedicarse a la campaña, se aferra a que en 2019 ya ganó a Azcón en las elecciones municipales de Zaragoza, aunque no llegó a ser alcaldesa.

En campaña ha alertado de que "PP y Vox volverán a pactar privatizaciones y recortes" y ha denunciado la subida de tono de ambos partidos de derecha.

Azcón, en un mensaje especialmente duro, acusó durante toda la campaña a Alegría de no defender a los aragoneses sino "a Sánchez y a sus socios", y destacó la falta de apoyos de otros barones socialistas a su campaña: "Me sorprende que no haya venido Barbón, que no haya venido Page", repitió con sarcasmo.​

Nolasco, premio al 'antisistema'

Alejandro Nolasco es el líder cuyo partido más crece. Nadie (que no sea su votante) lo quiere, es acusado de "antisistema" por bloquear la gobernabilidad, cuando no de "ultraderecha" y hasta de "franquista y antidemocrático" desde el lado socialista... pero los ciudadanos han premiado su alternativa.

Lo mismo que ocurrió en Extremadura el 21-D –donde Vox superó las encuestas obteniendo 11 escaños frente a los 8-9 previstos– y lo mismo que anticipan las encuestas a nivel nacional.

De los 7 escaños y el 11,3% del voto obtenidos en 2023, las urnas le han dado un alza espectacular de más de seis puntos porcentuales, que incluso lo llevaban a duplicar diputados, hasta los 14.

Nolasco, de 34 años, fue vicepresidente de Aragón tras las urnas de 2023, hasta la ruptura del pacto con el PP sólo un año después, en julio de 2024. Su discurso se ha centrado en atacar la inmigración ilegal, la okupación, proclamar la bajada de impuestos y exigir una mejora de la Sanidad.

Al votar por mañana en Teruel, calificó la jornada de "momento histórico" e instó a votar "con muchísima fuerza" para "dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo", mostrando cómo el PP es tan rival para Vox como el PSOE.

Un dato especialmente significativo de las encuestas de EL ESPAÑOL es que, entre los jóvenes de 18 a 28 años, Nolasco recibe más apoyo (13,7%) que Pilar Alegría como candidato preferido a la presidencia.

Cómo pactar ahora

El escenario que dibujan los resultados deja claro que la suma PP-Vox será la única fórmula viable para gobernar. Sin embargo, Nolasco ha advertido que no facilitará un acuerdo sin contrapartidas reales.

El líder de Vox acusó a Azcón de convocar elecciones "por capricho" y "mero cálculo electoral", y ha exigido cambios políticos reales sobre inmigración, infraestructuras hidráulicas y rechazo al Pacto Verde como condiciones para pactar. "Nosotros no hemos venido a por sillones", ha insistido el líder de Vox.

Sin embargo, el presidente en ejercicio ya advirtió de que no podrá satisfacer algunas de esas demandas "porque no forman parte de las competencias de la Comunidad Autónoma".

Por ejemplo, la limpieza de cauces depende de la Confederación Hidrográfica –es decir, del Ministerio de Transición Ecológica– y la acogida de menores extranjeros es, constitucionalmente, competencia autonómica, "aunque la imposición del reparto injusto ya está recurrida" judicialmente, recordó Azcón.

Pero las elecciones se leen también en clave nacional. Feijóo erigió a los aragoneses en "portavoces de España" y pidió aunar el voto para "abrir el camino" contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Su candidato en Aragón, de hecho, ha unificado el mensaje en la campaña, "con dos objetivos, hacer a Aragón imparable y echar a Sánchez cuanto antes".

El presidente del Gobierno, por su parte, cerró campaña enarbolando su lucha planetaria "contra los tecnoligarcas", y arropando a Alegría con la advertencia de que "los votos del PP irán a la ultraderecha y los de la ultraderecha, al PP".

Santiago Abascal, ante un millar de personas en la plaza de la Seo de Zaragoza, pidió a la Virgen del Pilar "que ayude a salvar España".