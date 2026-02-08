Elecciones Aragón 2026: El Español se anticipa al escrutinio y publicará al cierre de las urnas una encuesta de SocioMétrica

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL publicará a las 20 horas una encuesta de SocioMétrica sobre las elecciones autonómicas de Aragón, coincidiendo con el cierre de las urnas. El sondeo, realizado con 1.000 entrevistas recientes, anticipa una amplia victoria de Jorge Azcón (PP), mientras Pilar Alegría (PSOE) se acercaría a su peor resultado en la región. La gobernabilidad dependerá de si Azcón necesitará el apoyo de Vox, que crecería, o de partidos regionalistas como PAR o Aragón-Teruel Existe. La participación a las 11 de la mañana era del 10,86% y se prevé un descenso respecto a anteriores comicios, al no coincidir con elecciones municipales.

EL ESPAÑOL se anticipa a la noche del escrutinio y publicará hoy a las 20 horas, coincidiendo con el cierre de las urnas, una encuesta de SocioMétrica sobre el resultado de las elecciones autonómicas de Aragón, en las que Jorge Azcón aspira a revalidar la Presidencia del Gobierno regional, frente a la candidata socialista Pilar Alegría.

El sondeo ha sido elaborado a partir de 1.000 entrevistas, realizadas el viernes y el sábado en Aragón. El resultado ha sido sometido a análisis de tendencias respecto a las tres encuestas realizadas para EL ESPAÑOL en los dos últimos meses. El margen de error será de +-1 escaño.

El último sondeo de SocioMétrica publicado antes del apagón informativo que, de acuerdo con la ley electoral, entró en vigor en la medianoche del lunes confirmaba una amplia victoria del popular Jorge Azcón, mientras que Pilar Alegría se acercaría al peor resultado histórico del PSOE en la región.

La principal incógnita es si Azcón tendrá que entenderse con Vox (que experimentaría un importante crecimiento) para gobernar, o si podrá apoyarse en uno de los partidos regionalistas: el PAR, que lucha por sobrevivir, o Aragón-Teruel Existe, que ahora reniega de haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez.

Por su parte, la izquierda radical concurre en tres candidaturas distintas: la Chunta Aragonesista, IU y Podemos. Pero los sondeos publicados hasta el lunes indican que estas tres formaciones políticas, en parte debido a la fragmentación del espacio de la extrema izquierda, no logran rentabilizar la caída del PSOE.

Un total de 991.892 ciudadanos están llamados a las urnas este domingo: 725.472 en la provincia de Zaragoza (donde se eligen 35 diputados autonómicos), 165.991 en Huesca (donde están en juego 18 escaños) y 100.429 en Teruel (eligen otros 14 diputados).

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en 34.

A las 11 de la mañana, ya habían votado 107.755 electores, lo que supone una participación del 10,86% (ligeramente más alta en la provincia de Zaragoza, donde era del 10,96%).

Es previsible que este domingo se produzca un descenso de participación respecto a anteriores comicios (ya que esta vez no coinciden con las elecciones municipales).