Sancionan a un guardia civil por emborracharse en Moncloa y hacer 'un calvo' al jefe de los escoltas de Sánchez

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a un guardia civil que se emborrachó durante su turno de trabajo en el gimnasio del personal de seguridad de Presidencia del Gobierno y, ebrio, hizo 'un calvo' -se bajó los pantalones y enseñó el culo- al jefe de escoltas del presidente Pedro Sánchez, según recoge Efe.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a este agente, la "pérdida de veinte días de haberes con suspensión de funciones", tras un expediente disciplinario por unos hechos que ocurrieron el 1 de abril de 2022, en el lugar de trabajo de este guardia civil.

Ese día, el guardia civil acudió a su turno de tarde tras tomar dos cervezas y varios pinchos en la cafetería. Estaba al cargo de vigilar el gimnasio al que acude el personal de seguridad de Presidencia del Gobierno.

A las 15:00 horas, un brigada y un cabo llegaron con una botella de ginebra a la sala de cardio y el guardia civil, encargado de mantener el orden, permitió que introdujeran alcohol y, además, bebió con ellos combinados de ginebra y cocacola.

Cuatro horas después llegaron a la sala de 'cardio' un subinspector de Policía y el jefe de escoltas de Pedro Sánchez, que encontraron al guardia civil con "síntomas de haber consumido, en exceso, bebidas alcohólicas".

Entonces, el guardia civil sancionado "se bajó los pantalones y les enseñó el culo, a la vez que bailaba y se ponía de cuclillas".

Así figura en los hechos probados en la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central, que el Supremo confirma en otra sentencia a la que ha tenido acceso EFE y que rechaza el recurso interpuesto por el guardia civil sancionado.

El Supremo desestima todos los motivos aducidos por el sancionado en su recurso. Así, señala que no se vulneró su presunción de inocencia explicando que hay bastantes declaraciones testificales de que éste se encontraba "con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo".

De hecho, en la sentencia recurrida se hace referencia a la declaración de un cabo que reconoció que habían tomado unas copas.

La Sala de lo Militar también descarta que se hayan vulnerado el principio de legalidad el derecho de defensa o la proporcionalidad y confirma la sanción impuesta por una falta grave.

Para imponer la sanción se tuvo en cuenta el hecho de que el agente estuviese de servicio bajo los efectos del alcohol contraviniendo las normas del gimnasio que debía vigilar y su conducta "incorrecta e irrespetuosa" al bajarse los pantalones y enseñar el culo, que se califica de "conducta indigna de un guardia civil" en la sentencia de instancia.