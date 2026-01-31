Óscar López alienta otra marea de batas blancas contra Ayuso coincidiendo con el inicio de las huelgas contra Sánchez

La protesta coincide con un mes de febrero marcado por huelgas médicas y ferroviarias, aumentando la presión social sobre el Gobierno central y regional.

López critica el aumento de las listas de espera, la baja inversión en Atención Primaria y las derivaciones a la sanidad privada bajo el gobierno de Ayuso.

La convocatoria, apoyada por PSOE, CCOO, UGT y otras asociaciones, busca reeditar las protestas multitudinarias conocidas como "mareas blancas".

Óscar López, ministro y candidato socialista en Madrid, impulsa una gran manifestación el 8 de febrero en defensa de la sanidad pública contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene por delante un complicado mes de febrero. A la creciente crisis derivada de la gestión de la red ferroviaria española, tras los accidentes de Adamuz y Gelida, se le suman varias huelgas y movilizaciones que amenazan con trasladar la contestación social a la calle.

Entre ellas, los paros anunciados por sindicatos médicos contra el nuevo estatuto marco y la huelga de Cercanías prevista para los próximos días.

En este contexto, el PSOE busca contrarrestar esa presión social desplazando el foco del malestar hacia las comunidades gobernadas por el PP y, en el caso de Madrid, lo hará alentando una nueva gran manifestación contra Isabel Díaz Ayuso.

El encargado de activar esa movilización ha sido el ministro y candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Óscar López, que ha enviado una carta a la militancia del PSOE madrileño para apoyar explícitamente la manifestación en defensa de la Sanidad Pública convocada para el próximo domingo 8 de febrero en el centro de la capital.

El objetivo es intentar reeditar una nueva "marea blanca" como las multitudinarias protestas de noviembre de 2022 y febrero de 2023, que llegaron a congregar a cientos de miles de personas y cortaron las principales arterias de Madrid a las puertas de las elecciones autonómicas.

La convocatoria, promovida por CCOO, UGT, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) y la FRAVM, se celebrará bajo el lema "Salvar la sanidad pública madrileña" y contará con la adhesión formal de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE.

En su carta, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, López llama a la militancia a acudir "de forma inmediata" a la manifestación, y sitúa la protesta como una obligación política de la "Izquierda Valiente" frente a lo que define como "más de 30 años de gobiernos del Partido Popular" y "políticas neoliberales de privatización constante".

El calendario elegido no es casual.

La marcha del domingo 8 se producirá a las puertas de la huelga de Cercanías, a pocos días de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Rodalies, y coincidiendo casi en el tiempo con las huelgas de médicos convocadas a partir del 16 de febrero.

Un cúmulo de frentes abiertos que amenaza con convertir febrero en un mes de alta tensión para el Ejecutivo y que el PSOE trata de amortiguar desplazando el foco de la protesta hacia la gestión de Ayuso.

En la misiva, López carga duramente contra la presidenta madrileña y su política sanitaria. Asegura que desde su llegada al Gobierno regional en 2019 el número de madrileños en lista de espera ha pasado de 600.000 a más de un millón y que las demoras para pruebas diagnósticas y atención especializada "se han duplicado".

También denuncia que la Atención Primaria apenas recibe el 11% de la inversión sanitaria y que las citas han pasado de demorarse tres días a tres semanas, mientras "la fuga de profesionales ha alcanzado niveles críticos".

El ministro-candidato sostiene además que Madrid es una de las comunidades con menor inversión sanitaria por habitante, "con escasos 1.530 euros por persona y año", y acusa al Gobierno regional de favorecer a la sanidad privada mediante derivaciones masivas.

Según los datos que maneja el PSOE, en 2025 se habrían superado las 247.000 derivaciones a hospitales de gestión privada a través del sistema de libre elección, lo que, a su juicio, supone "pagar dos veces por lo mismo".

López pone el foco especialmente en los hospitales gestionados por Quirón y Ribera Salud y en el aumento del gasto destinado a estos centros. "Ayuso ha pasado de presupuestar en 2024 unos 715 millones de euros para los cuatro hospitales públicos que gestiona Quirón a pagar 1.600 millones en un solo año", denuncia, calificando esa sobre ejecución como "un negocio con dinero público".

La estrategia socialista busca así volver a situar a Ayuso en el centro de la protesta social, como ocurrió en la antesala de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, cuando las mareas blancas se convirtieron en uno de los principales ejes de la oposición.

Esta vez, sin embargo, la movilización llega en un momento especialmente delicado para el Gobierno central, que afronta un febrero marcado por las huelgas, las explicaciones parlamentarias y una creciente presión en la calle.