Feijóo pide a la UE que aclare el accidente de Adamuz y frene el plan de Sánchez para legalizar a 850.000 'sin papeles'

Alberto Núñez Feijóo, este fin de semana en Zagreb (Croacia) junto al lesto de líderes del Partido Popular Europeo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este sábado a la Comisión Europea que colabore con el "esclarecimiento" de las causas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y compruebe si se han invertido adecuadamente los casi 6.000 millones de euros de los fondos Next Generation que ha recibido Adif.

Desde la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) celebrada este fin de semana en Zagreb, Feijóo ha reclamado también a la Comisión que "cuestione" los planes de Pedro Sánchez para regularizar a cerca de 850.000 inmigrantes sin papeles, por considerar que "va en contra de las recomendaciones europeas y contra el Pacto de Migración y Asilo" aprobado por la UE en 2024.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que permitirá obtener el permiso de residencia a todos los inmigrantes ilegales que lleven al menos cinco meses residiendo en España.

El Gobierno estima que podrán acogerse a esta medida alrededor de 500.000 inmigrantes irregulares, aunque el PP eleva la cifra hasta los 850.000, de acuerdo al último informe elaborado por Funcas.

Algo que, ha advertido Feijóo este sábado, "va a provocar un efecto llamada en la frontera sur del continente", lo que afectará al conjunto de la UE.

La regularización masiva del Gobierno presionará los servicios públicos, tensionará el mercado de la vivienda y creará problemas de convivencia.



La solidaridad sin control es una negligencia política intolerable. pic.twitter.com/O1Pw5iMJfi — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 31, 2026

Pero también es un problema doméstico: "Esta regularización tiene consecuencias nocivas para España y, por tanto, para toda Europa", ha indicado Feijóo en declaraciones difundidas por el PP, "presionará los servicios públicos, tensionará aún más el mercado de la vivienda y creará problemas de convivencia".

"La ilegalidad no puede producir derechos", ha advertido el líder del PP, "mientras Europa y todos los países que la conforman llevan años apostando por el control, España no puede apostar por el descontrol".

En cuanto al trágico accidente de Adamuz, en el que han muerto 46 personas, el ministro Óscar Puente tiene previsto comparecer el martes ante la Comisión de Transportes en el Congreso para dar explicaciones, al igual que hizo el pasado jueves en el Senado (donde negó tener cualquier responsabilidad en el siniestro).

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado este sábado al Gobierno central y a la Generalitat de "mentir y ocultar información" sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña y el conjunto de España.

"No somos nosotros los que aprovechamos, como ellos, los accidentes trágicos para hacer política", ha indicado Fernández.

Sin embargo, ha añadido, "mientras se dedicaban a decir que tenemos las mejores infraestructuras ferroviarias de Europa, hoy vemos absolutamente espeluznados fotografías del estado de las mismas", propio de "países subdesarrollados".

Alberto Núñez Feijóo ha logrado que los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), reunidos este fin de semana en Zagreb (Croacia) incluyan en su resolución final varias de las inquietudes planteadas por el PP español.

La resolución incluye una censura implícita a los planes de Pedro Sánchez al indicar que "la legalización masiva de inmigrantes ilegales debilita gravemente nuestra política. La solidaridad sin control", añade el documento, "es una negligencia política intolerable".

"Defendemos una Europa que proteja sus fronteras y frene la migración ilegal", señalan los populares europeos.

De acuerdo con las nuevas medidas aprobadas por la UE, el uso de "terceros países seguros" para llevar a cabo expulsiones "garantizará el retorno más rápido de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa", añade el documento.

Por otro lado, los primeros ministros y líderes del PPE han defendido que "el trabajo policial debe reconocerse como una profesión de alto riesgo", lo que supone un respaldo a las reivindicaciones de las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.

En España, tienen la condición de "profesión de alto riesgo"los bomberos, Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y Policía foral de Navarra. Esto implica para sus agentes la posibilidad de acogerse a la jubilación voluntaria anticipada y mejoras en el cálculo de la pensión.

Sin embargo, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha negado sistemáticamente a que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con este reconocimiento oficial.

Los líderes del grupo mayoritario del Parlamento europeo mantiene sus recelos sobre el gobierno chavista de Delcy Rodríguez que, presionado por la Casa Blanca, ha anunciado esta madrugada una amnistía para los presos políticos y el cierre del centro de torturas del Helicoide.

Por ello han acordado que la UE mantenga las sanciones impuestas a los dirigentes chavistas, hasta que la libertad sea efectiva en Venezuela.

También en este caso, el criterio del PP ha sido determinante para fijar la posición de sus socios europeos, en una materia tan sensible para la defensa de los derechos humanos.

En política internacional, los dirigentes del PPE constatan que "Rusia representa una amenaza duradera y persistente para la seguridad europea" y que la Administración Trump ha impuesto "un giro considerable" a las relaciones de los EEUU con sus socios de la OTAN.

Por ello, se reafirman en su "apoyo inquebrantable" al Gobierno de Zelenski y abogan por "construir una defensa europea más sólida para 2030", con el fin de disuadir y defender "cada centímetro de nuestra Unión y de los aliados de la OTAN".