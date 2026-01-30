Las víctimas se conjuran para "buscar la verdad" mientras Puente achaca al "neofascismo" las críticas a su gestión

El PP y otros partidos han exigido la dimisión de Puente por su gestión, mientras que las familias y representantes eclesiásticos reclaman justicia y medidas para evitar tragedias similares.

La hipótesis principal sobre el accidente apunta a la rotura de un raíl, posiblemente por un defecto de soldadura, aunque la investigación oficial aún no ha concluido.

El ministro Óscar Puente atribuye las críticas a su gestión y las informaciones sobre falta de seguridad ferroviaria a "bulos" promovidos por el "neofascismo" y la derecha política y mediática.

Las familias de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz exigen transparencia y verdad sobre lo ocurrido, manifestando su dolor durante el funeral presidido por los Reyes en Huelva.

Las familias de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) exigieron ayer "saber la verdad", minutos después de que el ministro Óscar Puente calificara como "bulos" del "neofascismo" las informaciones que apuntan a la falta de seguridad y mantenimiento de la red ferroviaria.

"Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque sólo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad".

Actuando como portavoz de las familias afectadas, Liliana Sáez (cuya madre falleció en el accidente) expresó este compromiso durante el multitudinario funeral que los Reyes Felipe y Letizia presidieron este jueves en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva.

También lo expresó así el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, que fue el encargado de concelebrar la Misa, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello; el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana; y el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

"Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia, para que su sacrificio no sea olvidado y para que, en la medida de lo posible, se eviten tragedias semejantes en el futuro", dijo el obispo de Huelva durante la homilía.

Los Reyes Felipe y Letizia (ella vestida de riguroso luto, y ambos con semblante muy serio) fueron recibidos con aplausos en el exterior del recinto, al igual que Juanma Moreno, que llegó acompañado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al concluir la ceremonia, los Reyes se acercaron a conversar, uno por uno, con todos los familiares de las víctimas, para consolarles y conocer su testimonio.

Algunas familias también hablaron personalmente con el presidente de la Junta y con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.

Luego Juanma Moreno explicó a los periodistas que los familiares le habían pedido a él y a los Reyes dos cosas. "Por un lado, encontrar algo de paz interior; por otro, que se sepa la verdad, que haya transparencia sobre ese accidente".

En cambio, los tres representantes del Gobierno (la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres) se mantuvieron en todo momento en un segundo plano y, durante los minutos finales, no abandonaron la tribuna de invitados.

María Jesús Montero, incluso, accedió al recinto por una puerta distinta a la que habían utilizado los Reyes y el presidente de la Junta, que estaba muy próxima a los asistentes.

El Gobierno anunció el pasado domingo que había decidido posponer el Homenaje de Estado a las víctimas previsto para este fin de semana, alegando que a la gran mayoría de ellas les iba a resultar "imposible" asistir.

Sin embargo, la joven que actuó como portavoz de las familias expresó este jueves el sentir de muchos de los afectados: "El único funeral que cabía es esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios".

Y añadió: "Huelva es una tierra mariana y Andalucía un pueblo creyente".

Estas escenas cargadas de emoción se vivieron anoche en Huelva, apenas unos minutos después de que el ministro Óscar Puente concluyera su comparecencia en el Senado, para explicar los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

A lo largo de más de cinco horas, Puente aseguró que la red ferroviaria española está "cerca del riesgo cero" de accidentes, a pesar de que en los dos últimos años se han multiplicado las incidencias y los descarrilamientos.

El ministro calificó como "bulos" las informaciones publicadas por EL MUNDO, según las cuales suprimió en julio de 2025 la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis (tal como consta en el BOE), mientras permanecen inoperativos cuatro de los siete trenes auscultadores encargados de inspeccionar las vías (algo que confirmó el presidente de Adif en rueda de prensa).

Puente recurrió a una teoría muy elaborada para explicar que, tras los accidentes mortales, se ha producido una estrategia de "desinformación planificada, que es un fenómeno históricamente vinculado al ascenso de regímenes totalitarios y hoy responde a la irrupción de un neofascismo que busca aniquilar la convivencia, minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y propagar el miedo, que es su caldo de cultivo".

El ministro insistió en que "la derecha política y mediática" se encuentra tras estos "bulos", que buscan "alimentar el caos, generar la idea falsa de un Estado en el que no funciona nada y sembrar el miedo para hacer más digeribles determinados discursos autoritarios".

A la espera de las conclusiones definitivas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Puente admitió que "la hipótesis más plausible" sobre el siniestro de Adamuz apunta a "la rotura de un carril, bien vinculada a un defecto de soldadura o al propio carril".

Que se rompa un raíl como ocurrió en Adamuz, según el ministro, es algo que "se produce con cierta frecuencia, también en la red europea".

Y volvió a especular sobre la existencia de un posible "defecto de fábrica" del raíl, a pesar de que la CIAF ya centra su investigación en el estado de la soldadura que unía el tramo viejo, inaugurado en 1992, con el renovado en 2025.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, tanto el PP como Vox, UPN y Junts exigieron la dimisión de Puente por "mentir" y por no ser capaz de garantizar la seguridad de los viajeros.

El ministro se reafirmó en que Adif ejecutó en 2025 una "renovación integral" de la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, aunque en la obra sólo se sustituyeron 110 desvíos (no la totalidad del trazado) y se modernizaron algunos elementos de seguridad.

De hecho, Puente reconoció que, de los 1,6 millones de traviesas de todo el recorrido entre Madrid y Sevilla, hasta el momento sólo se han sustituido 71.000.

El ministro admitió un "déficit" de inversión de 30.000 millones de euros en la red ferroviaria española, pero lo atribuyó al Gobierno de Rajoy. Y aseguró que la inversión actual en mantenimiento y seguridad está "por encima de la media europea".

Puente se mostró desafiante en algunos momentos de su comparecencia: alegó que si el PP pide su dimisión es "porque les molesta que haga muy bien mi trabajo".

La dirección del PP ha lamentado que, durante su comparecencia, "el ministro Puente ha elegido protegerse a sí mismo para defender a Sánchez, en lugar de servir a los españoles".

"Ni una sola palabra de perdón para las víctimas", señalan los populares una vez concluido el debate, "ni una sola palabra de arrepentimiento sobre su gestión. Así se resume la insensibilidad y la soberbia mostrada por el ministro".

Al hablar de las cifras de inversión en mantenimiento, recuerdan desde el PP, el ministro obvió el incremento en número de pasajeros y frecuencias que se ha producido en los últimos años, como resultado de la entrada de operadores privados.

"Lo único seguro es que la inversión no es suficiente teniendo en cuenta que hay incidencias Si la inversión hubiera sido la necesaria, hoy habría 45 personas más entre nosotros", señalan desde la calle Génova, "cada ciudadano muerto en el accidente de tren desmiente con toda intensidad las palabras del ministro".