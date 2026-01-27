Puente critica al presidente de CIAF por "obligarle a entrar en un debate" sobre la soldadura entre el carril viejo y el nuevo

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas para las víctimas del accidente de Adamuz y Gelida tras el Consejo de Ministros.

Ambos coinciden en que es normal la coexistencia de vías de diferentes años si están en buen estado, aunque discrepan sobre la renovación integral de la línea.

Puente ha mostrado su malestar por que Barrón señalara la soldadura como posible causa principal antes de concluir la investigación oficial.

El ministro Óscar Puente ha criticado las declaraciones públicas del presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, sobre la investigación del accidente de Adamuz.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado su incomodidad por la entrevista del presidente de la comisión de investigación del accidente de Adamuz, Ignacio Barrón, a la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, en la que señalaba que “todo parece indicar que la causa principal es la soldadura”.

Puente ha expresado su malestar: “No voy a entrar en ningún debate con el presidente de la CIAF”, para después reprocharle que “haga declaraciones públicas” mientras “investiga el accidente”.

“Creo que nos puede obligar a entrar en un debate público sobre cuestiones que no deberíamos entrar”, ha añadido Puente, que ha rematado con “no es así” y “no debería ser así”.

Por su parte, Barrón ha lamentado algunas de las declaraciones del ministro de Transportes, que posteriormente se han visto contradichas al comprobarse que se habían realizado soldaduras entre dos tramos.

“Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así”, afirmaba el presidente de la CIAF.

Puente ha reiterado que “no es que lo diga él”, sino “el portal de contratación del propio Adif”.

“Revisen todos los procesos de contratación que se han realizado en el marco de esa renovación integral”, ha añadido el ministro.

Más tarde, Puente ha pedido no entrar “en hipótesis” y ha afirmado que “van a ver lo que ha pasado”.

No ha descartado que el problema esté en la soldadura y ha señalado que el tramo afectado “se había comprobado con ultrasonidos y líquidos”.

Incluso ha añadido que existe un libro “que tiene 300 páginas” sobre cómo debe ejecutarse la junta entre dos tramos.

El ministro también ha normalizado que coexistan dos vías contiguas, una de 1989 y otra de 2005.

Una afirmación en la que coincide con Barrón. “Hay una serie de criterios para renovar los carriles y a mí, personalmente, no me sorprende que sigan existiendo carriles del año 89 siempre que estén en buen estado, claro”, afirmaba el presidente de la CIAF.

Posteriormente, fuentes del Ministerio de Transportes han querido rebajar la tensión afirmando que no desean iniciar ninguna “guerra” con Barrón, aunque reconocen que las interpretaciones son libres.

Una postura que también respaldan en Moncloa. “La CIAF entra en la independencia y no la vamos a cuestionar”, señalan fuentes del Ejecutivo.

Puente también se ha mostrado molesto por la “interpretación maliciosa” que, a su juicio, hizo EL ESPAÑOL al recordar que ya se han producido dos ceses por el caos en Rodalies y ninguno por la tragedia de Adamuz, pese a los 45 muertos.

Asimismo, Puente ha desvinculado esos ceses del fallecido tras un descarrilamiento en Gelida (Barcelona).

“No tienen que ver”, ha afirmado, para reiterar que “es la caída de un muro” la que provocó el incidente. “No es de Adif, ni de Renfe. Nada tiene que ver con la muerte en Rodalies”, ha recalcado.

Estas declaraciones de Puente se han producido desde la mesa de la sala de prensa de Moncloa, tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado un paquete de ayudas a las víctimas del accidente de Adamuz.