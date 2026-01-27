Igualdad sustituye por tobilleras las pulseras contra la violencia de género tras los fallos: tarjeta SIM no extraíble y más batería

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Efe

Los nuevos dispositivos de seguimiento a maltratadores se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga y una tarjeta SIM no extraíble, tras los fallos detectados en las pulseras telemáticas de seguimiento que se colocan a los agresores acusados de violencia machista y con órdenes de alejamiento.

Así lo ha anunciado este martes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha explicado que su departamento ha firmado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores machistas, que pasarán de ser pulseras a tobilleras para mejorar la fiabilidad y evitar que sean manipuladas.

Las nuevas tobilleras incorporarán "mecanismos antivandálicos", tendrán más batería y la tarjeta de seguimiento será inextraíble, como ha detallado Redondo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha señalado que el nuevo contrato se ha firmado por 71 millones de euros (ampliables hasta 111 millones) y por un plazo de tres años (ampliable a cinco).

"Se va a apostar por un dispositivo de tobillera porque, según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que sea mucho más seguro", ha explicado.

Nuevas mejoras

Para evitar las manipulaciones y roturas, se ha acordado mejorar la resistencia al agua de los dispositivos e incluir sensores de movimiento o de temperatura corporal, además de pantallas de cristal reforzado.

Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual se tendrá al agresor localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio, y se mejorará la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados.

La ministra también ha avanzado que se incrementa el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de dispositivos disponibles para garantizar que cualquier pulsera manipulada por el agresor o que presente algún tipo de disfunción pueda ser reemplazada en un máximo de 24 horas.

Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos al centro de monitorización y control de la sala COMETA, y se añadirá un sistema que genere una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en la detección directa entre el dispositivo electrónico del agresor y el de la víctima vía bluetooth.



Por otro lado, se implementarán mejoras en la sala COMETA, que ya cuenta con 151 empleadas, tanto a nivel de coordinación como de apoyo psicológico para los trabajadores del operativo.

Además, se crea un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con COMETA y dos puestos de especialistas en psicología para llamadas de víctimas que requieran una atención especializada.

Fallos en las pulseras

El nuevo contrato llega después de los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de estas. La Fiscalía General del Estado advirtió en su memoria de 2024 de "múltiples fallos" en estos dispositivos y de una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios.

"Fuimos conscientes de que había que mejorar el contrato y de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones", ha afirmado Redondo, quien confía que las nuevas herramientas permitan al servicio ser "mucho más eficaz y eficiente".

Ante las advertencias de la Fiscalía, la ministra de Igualdad ha recordado que pusieron en marcha dos investigaciones, una interna y otra externa, y que exigieron al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado que les reportaran esas sentencias absolutorias o de sobreseimiento, pero ha criticado que a día de hoy siguen "esperando" dichas sentencias.

"A fecha de hoy seguimos esperando esas sentencias, por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta que han transcurrido unos meses y a fecha de hoy todavía estamos a la espera de esas sentencias absolutorias o esos sobreseguimientos", ha señalado Ana Redondo.