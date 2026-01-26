Talgo advirtió que el deterioro de la línea Madrid-Barcelona provocó las fisuras de sus bogies y recomendó bajar la velocidad
Puente asegura que los sensores “detectaron anomalías poco relevantes” en el tramo del accidente de Adamuz
Puente no descarta la "hipótesis del ciberataque" en Rodalies pero precisa que aún no saben qué ha ocurrido
El ministro de Transportes y Mobilidad Sostenible, Óscar Puente, no ha descartado hoy la "hipótesis del ciberataque" en el servicio de Rodalies en Cataluña esta madrugada, donde se ha visto interrumpido el servicio en dos ocasiones dada una incidencia en la Estación de Francia.
Puente ha realizado estas declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha precisado que no aún no saben lo ocurrido por lo que no quiere "alimentar nada".
"Es una de las hipótesis de ciberataque pero en fin, yo tampoco quiero aquí decir nada porque no quiero alimentar nada ya que no sabemos lo que ha sucedido", ha señalado el ministro quien ha recordado que esta hipótesis es una de las que se están manejando porque el servicio iba normal y "se han producido dos caídas en muy poco tiempo".
No obstante, considera que lo importante ahora es que después de estos "terribles cinco días en Rodalies" -en referencia al parón del servicio tras el accidente de Gelida en el que falleció el maquinista- el servicio salga adelante y funcione con normalidad.
Ayuso pide la dimisión de Sánchez tras el accidente ferroviario: “Es el responsable”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el accidente ferroviario, al considerar que es “el responsable último” de lo ocurrido.
En un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum, Ayuso ha criticado que Sánchez "delegue siempre su responsabilidad en escudos" y ha asegurado que en España "las desgracias nunca van con el presidente".
Puente niega que la existencia de un carril de 1992 en la línea Madrid-Sevilla tenga relación con el accidente de Adamuz
El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ha negado que la existencia de carril antiguo en la línea Madrid-Sevilla tenga alguna relación con el accidente de Adamuz.
Puente ha señalado que la línea Madrid-Sevilla se ha renovado "de manera integral", lo que significa que se ha renovado "de punta a punta, pero no en todos sus elementos".
"Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera que deben ser sustituidos. Fundamentalmente se hace una actuación en plataforma, mejorando drenajes, sustituyendo balasto en aquellas zonas en las que es necesario, se actúa sobre la superestructura, sobre catenaria en algunos puntos y sobre los sistemas de seguridad", ha afirmado en una entrevista en La Hora de La 1 TVE.
Así, ha admitido que "hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original", pero porque se ha considerado "que no era necesario sustituirlo".
"Esto no es exclusivo de nuestro país. En este momento, en Alemania, se está renovando, por ejemplo, la línea de alta velocidad Berlín-Hamburgo, una de las más importantes del país, que tiene 278 kilómetros. Se han sustituido 160 kilómetros de carril. El resto está como estaba inicialmente. Esto no tiene absolutamente ninguna relevancia en relación con el accidente. Porque esto es lo habitual", ha destacado.
Óscar Puente: "Si se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz, no se hubiera visto nada"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este lunes que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz (Córdoba), "no se habría visto nada".
"La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar", ha subrayado.
En declaraciones a TVE, Puente ha insistido en que la hipotésis que se baraja como más probable es que la rotura de la vía que provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz se produjo en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo, por lo que ahora toca delimitar si hubo un problema con la soldadura o la ruptura tuvo lugar por la torsión del raíl.
"Es decir, cuando el tren ya, una vez que el carril rompe lo suficiente como para impedir la continuidad de los bogies del tren y, por tanto, quedar en el aire y no poder seguir sobre la vía, al caer el peso del tren sobre el raíl, se tumba", ha explicado.
Por tanto, para Puente, que haya roto el carril al lado de la soldadura, "por lo que dicen los expertos, es lo normal". "No quiere decir que (la causa) sea la soldadura, puede serlo. Por eso hay que examinarla, hay que examinar en laboratorio tanto el raíl como la soldadura y ver qué es lo que ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura", ha precisado.
El Govern exige "soluciones inmediatas" a Adif y Renfe por el caos en Rodalies
Jordi Turull denuncia la "incompetencia sin límites" en la gestión de Rodalies
"¿Qué qué se restablece consejero Albert Dalmau? Ni la gente merece ese maltrato por tanta incompetencia de gestión y de información, ni Cataluña pasar tanta vergüenza. Si se ven superados por tanta dependencia e incompetencia váyanse por el bien de todos", ha escrito en redes el secretario general de Junts, Jordi Turull, al conseller de Presidencia Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización.
Que què es restableix conseller @AlbertDalmau? Ni la gent es mereix aquest maltractament per tanta incompetència de gestió i d'informació, ni Catalunya passar tanta vergonya. Si us veieu superats per tanta dependència i incompetència plegueu pel bé de tothom.
Recuperación progresiva del servicio de Rodalies y Media Distancia en Cataluña
Cataluña reactiva la recomendación de teletrabajar tras el caos ferroviario de la mañana
El Govern ha pedido de nuevo a la ciudadanía que teletrabaje si es posible ante el caos ferroviario de este lunes, en el que el servicio de Rodalies se ha retomado y suspendido en varias ocasiones, provocando gran confusión en los viajeros.
Poco después de las 7:30 horas, la Generalitat ha reactivado así la recomendación de optar por el teletrabajo y ha instado a "minimizar los desplazamientos innecesarios" en su cuenta de la red social X.
El Ejecutivo ha anunciado que se están reforzando el servicio de autobuses para dar alternativas a los viajeros.
Tras una semana de caos en la movilidad de Cataluña, el servicio de Rodalies y Media Distancia de Cataluña se ha reanudado parcialmente a las 6:00 horas pero una incidencia en el centro de control centralizado de Adif en la estación de França de Barcelona ha llevado a suspenderlo poco después, se ha vuelto a recuperar a las 7:05 horas, y se ha vuelto a suspender apenas 10 minutos después.
Adif no descarta "ninguna hipótesis" ante el problema informático que ha cortado dos veces el servicio de Rodalies
El director del gabinete de presidencia, comunicación y relaciones institucionales de Adif, Salvador Almenar, ha expresado que no descarta "ninguna hipótesis" ante el problema informático en el centro de control de Adif en la Estación de Francia (Barcelona) que ha cortado dos veces Rodalies este lunes.
Ha explicado que ha habido un fallo en el sistema de comunicación del centro de control de la Estación de Francia (Barcelona) que "ha obligado, por una cuestión de seguridad, a detener los trenes en estaciones" y que se están investigando sus motivos, ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Preguntado por si los motivos pueden ser los mismos que provocaron los cortes en el servicio de la semana pasada, ha señalado que "en principio no", ya que atribuye dichos cortes a consecuencias del temporal y de afectaciones en las infraestructuras.
Se restablece poco a poco el servicio de Rodalies y Media Distancia
Tras dos suspensiones desde las 6:30 horas, los trenes comienzan a circular.
El portavoz de Renfe, Antoni Carmona, informa en Catalunya Radio de "incidencias intermitentes" que están afectando al centro de control de Adif en la Estación de Francia (Barcelona).
No garantiza que Rodalies no vuelva a tener problemas durante el día.
El Govern refuerza el servicio de autobuses tras la suspensión de Rodalies
Suspendido el servicio de Rodalies por una incidencia en el centro de control de Adif
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha informado que este lunes a primera hora se ha suspendido el servicio de Rodalies y Media Distancia por incidencia en el centro de control de Adif en la Estación de Francia (Barcelona).
A las 7:05 horas se ha recuperado el servicio tras resolverse la incidencia pero minutos después Rodalies ha vuelto a suspender la circulación de trenes de nuevo.
