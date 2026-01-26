El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este lunes que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente de Adamuz (Córdoba), "no se habría visto nada".

"La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante. Por eso, cuando yo he hablado de que ha sido un accidente extraño, no me estoy refiriendo, como alguno pensó, a ningún sabotaje, aunque esa hipótesis tampoco se ha descartado en ningún momento, pero no es la plausible ni la que en este momento, ocupa el lugar principal. Lo que digo de extraño es que es un accidente que realmente, aparentemente, parece muy difícil de detectar", ha subrayado.

En declaraciones a TVE, Puente ha insistido en que la hipotésis que se baraja como más probable es que la rotura de la vía que provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz se produjo en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo, por lo que ahora toca delimitar si hubo un problema con la soldadura o la ruptura tuvo lugar por la torsión del raíl.

"Es decir, cuando el tren ya, una vez que el carril rompe lo suficiente como para impedir la continuidad de los bogies del tren y, por tanto, quedar en el aire y no poder seguir sobre la vía, al caer el peso del tren sobre el raíl, se tumba", ha explicado.

Por tanto, para Puente, que haya roto el carril al lado de la soldadura, "por lo que dicen los expertos, es lo normal". "No quiere decir que (la causa) sea la soldadura, puede serlo. Por eso hay que examinarla, hay que examinar en laboratorio tanto el raíl como la soldadura y ver qué es lo que ha pasado y por qué se ha producido esa ruptura", ha precisado.