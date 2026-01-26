Sumar condiciona ahora apoyar los Presupuestos a un "plan de inversiones" en Rodalies pese al accidente de tren de Adamuz

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, este lunes en un desayuno de Fórum Europa.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha revelado este lunes que condicionarán la negociación en el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado a la existencia de un "plan especial de inversiones" para Rodalies tras el accidente de Gelida (Barcelona) y el caos de este servicio en Cataluña durante una semana.

"Exigiremos un plan especial de inversiones para el mantenimiento de Rodalies, vinculado también a la creación de una unidad especial de mantenimiento de Rodalies en Cataluña, dirigida desde la Generalitat", además de una unidad de seguimiento de las mismas, ha dicho en un desayuno informativo de Fórum Europa en Barcelona.

Entre las exigencias de Urtasun, de los Comuns, no hay rastro de un plan de inversiones en el resto de la red ferroviaria de España, sobre todo tras el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas, que condicione las cuentas públicas.

La semana pasada el portavoz parlamentario de IU integrado en Sumar, Enrique Santiago, denunció que España está "a la cola" de Europa en inversión destinada al mantenimiento de la red de trenes y a las líneas ferroviarias y pidió incrementar los recursos destinados al ferrocarril y evitar que se concentren sólo en la alta velocidad, reclamando priorizar las cercanías y la media distancia.

Todo ello, de nuevo, sin condicionar los PGE.

"Lotería perversa" para catalanes

Este plan de Sumar para Cataluña, según ha detallado, debería centrarse en reforzar el mantenimiento y la fiabilidad del servicio, con intervenciones en algunos tramos y para adecuar la infraestructura a los efectos del cambio climático.

El ministro ha exigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Adif una solución inmediata ante las incidencias de estos días en la red catalana y ha lamentado que se haya convertido en "una lotería perversa" para los catalanes.

Sobre si es momento de pedir dimisiones, Urtasun afirma que ya se analizará lo sucedido y "qué tipo de responsabilidades se han de asumir", pero que la prioridad debe ser arreglar el problema; parte de esta solución, ha mantenido, pasa por acelerar todo lo que se pueda, en sus palabras, el traspaso a la Generalitat, y mejorar el nivel de ejecución presupuestaria.

Ha vinculado el actual caos en el servicio a que durante tiempo este transporte no ha sido una prioridad para el Estado y ha remarcado que sí se ha dado en los últimos años un "cambio de rumbo" al incrementarse notablemente la inversión, si bien ahora la "clave" debe ser tanto ejecutar lo presupuestado como reforzar el mantenimiento de la infraestructura.

Traspaso a Cataluña

También se ha mostrado partidario de que el traspaso de competencias a la Generalitat, acordado con ERC, se acelere todo lo que se pueda, ya que ha señalado que está demostrado que, en materia de infraestructuras, "la gestión, cuanto más cercana, mejor".

Esto choca con la posición que tiene el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, que ya dejó claro la semana pasada que el traspaso total del servicio de Rodalies a la Generalitat es "intransferible", al advertir que gran parte de la red forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y, por tanto, "estaría troceando algo que interconecta con todos y que sirve a todos".