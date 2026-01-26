Sánchez regularizará a más de medio millón de inmigrantes y lo hará por Real Decreto para sortear al Congreso

Podrán beneficiarse quienes demuestren estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, no tengan antecedentes penales relevantes y hayan residido al menos cinco meses en el país al solicitarlo.

El acuerdo, alcanzado con Podemos, permite la regularización sin necesidad de convalidación en el Congreso.

El Gobierno de Pedro Sánchez regularizará a más de medio millón de inmigrantes en España mediante un Real Decreto.

Hace unos días, Pedro Sánchez aseguró que en "España no sobra nadie". Ahora, Podemos ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para proceder a una regularización extraordinaria de medio millón de personas inmigrantes según los cálculos de la formación morada.

El pacto se articulará a través de un Real Decreto que aprobará el Ejecutivo y que no tiene rango de ley y que, por tanto, no necesita convalización.

La regularización beneficiará a todas aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carecer de antecedentes penales relevantes y haber permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

