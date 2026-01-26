La dirección del PSOE cierra filas con Puente tras pedir PP, Junts y ERC su dimisión

Las relaciones con los socios independentistas, especialmente Junts, se tensan por la inclusión de varias medidas en un mismo decreto, lo que consideran una forma de “chantaje”.

Montse Mínguez defendió la gestión del Gobierno y criticó al PP por utilizar la tragedia con fines partidistas y por su manejo de crisis pasadas.

Pedro Sánchez y otros dirigentes socialistas elogiaron la gestión y transparencia del ministro de Transportes frente a las críticas de la oposición.

La Ejecutiva del PSOE respaldó a Óscar Puente tras las peticiones de dimisión por parte de PP, Junts y ERC tras los recientes descarrilamientos.

La primera Ejecutiva del PSOE tras la tragedia ferroviaria en Adamuz comenzó con un minuto de silencio. Tras este homenaje, se sucedieron una serie de intervenciones para “reconocer” la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, justo después de que el PP, Junts y ERC pidieran su dimisión.

Comenzó Pedro Sánchez y, desde la primera hasta la última intervención, todo fueron palabras de elogio para la cartera que está en el ojo del huracán tras dos descarrilamientos en una semana, ya que al accidente del Iryo y el Alvia le siguió uno de Rodalies en Gélida (Barcelona).

“Nuestro reconocimiento expreso por ese ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas, ofreciendo comparecencias y ruedas de prensa que no han visto nunca. Horas y horas atendiendo a todos”, resumía la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, en línea con las intervenciones de sus compañeros.

Puente, que es miembro de la Ejecutiva, no estaba allí para escucharles, aunque la intervención inicial de la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva tenía el mismo tono elogioso.

“Eso es gobernar”, afirmaba Mínguez, quien asegura que el PP “no está acostumbrado a conocer los datos”. Incluso comparaba a Alberto Núñez Feijóo con Dinio García para decir que si al televisivo “la noche le confunde”, al líder de la oposición lo que le pierde “son los datos”.

”Ahí hay una hemeroteca enorme, diferencia enorme entre cómo se gestionan las tragedias. Las crisis no las eligen los gobiernos, pero la forma de gestionarlas sí”, terciaba Mínguez, quien afirmaba que la gestión del Gobierno es “transparente y rigurosa”.

Para la portavoz socialista “es inmoral” que “se mienta así con una tragedia”, aunque no aclaraba qué mentiras le había indignado.

“No sé cómo tienen tanta cara dura, que son los mismos que estaban protegiendo mentiras y bulos”, reiteraba, para luego defender que “llevamos años aumentando la inversión”, tanto en Alta Velocidad —pese a que no es de manera proporcional al número de viajeros— como en Rodalies.

Lo que parece claro es que la tregua que se dieron PP y PSOE al conocerse los 36 muertos en el Alvia y los 9 en el Iryo ha finalizado y ambos se reprochan tragedias pasadas.

“El PP no ve víctimas, ve votantes, son los herederos de cómo se gestionó el 11-M, el Prestige o el metro de Valencia”, añadía en otro momento para sentenciar que “al PP no le interesa la verdad”.

El malestar con el Gobierno no es solo del PP. También ERC ha pedido la dimisión de Puente, aunque durante la rueda de prensa Mínguez ha pasado por alto esta petición.

El "chantaje" del Decreto

Las relaciones con los independentistas no pasan por su mejor momento.

Junts lamenta que el texto que el Gobierno quiere convalidar este martes en el Congreso mezcle medidas como la subida de las pensiones con “medidas que impiden recuperar pisos ocupados y que permiten impagos”.

Ésta es una técnica habitual del Ejecutivo, que suele mezclar en un real decreto varias medidas y que los socios consideran “chantaje”.

Mínguez afirmaba que “estamos negociando con Junts” y hacía un llamamiento “a los grupos para que, más allá de los partidismos, vean los beneficios”.