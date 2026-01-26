Ayuso anuncia una nueva rebaja de medio punto en el IRPF: supondrá 500 millones de ahorro para los madrileños

Las claves nuevo Generado con IA La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una nueva rebaja de medio punto en el IRPF autonómico de Madrid a partir de 2027, lo que supondrá un ahorro de 500 millones de euros para 2,9 millones de contribuyentes. Con esta medida, el tipo mínimo del IRPF en Madrid será del 8% y el máximo del 20%, beneficiando mayoritariamente a las rentas bajas y medias, especialmente a quienes ingresan menos de 35.000 euros brutos anuales. Desde 2019, el gobierno de Ayuso ha aprobado 37 rebajas fiscales, logrando un ahorro acumulado de 40.000 millones de euros para los madrileños, y Madrid se mantiene como la única comunidad sin impuestos propios. El ejecutivo autonómico afirma que las rebajas de impuestos han impulsado la economía y el empleo en la región sin reducir la recaudación pública, y sostiene su liderazgo como motor económico nacional.

Madrid sigue bajando impuestos. Así lo acaba de anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Concretamente, los madrileños podrán beneficiarse a partir de 2027 de una nueva rebaja de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La medida supondrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros y beneficiará a 2,9 millones de contribuyentes madrileños.

Díaz Ayuso ha avanzado esta decisión durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha señalado que la rebaja dará continuidad a la reducción de otro medio punto aplicada desde 2022. Con esta nueva bajada, el tipo mínimo del IRPF en Madrid se situará en el 8% y el máximo en el 20%.

Según las estimaciones del Gobierno regional, la medida beneficiará mayoritariamente a las rentas más bajas y medias. En concreto, el 71% de los contribuyentes favorecidos tendrá ingresos por debajo de la media, fijada en 35.000 euros brutos anuales. Además, el ahorro fiscal será de 635 euros respecto a un contribuyente medio en Cataluña y de 555 euros en comparación con uno de Castilla-La Mancha.

Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico deflactó el IRPF en dos años consecutivos, 2023 y 2024, para hacer frente a las consecuencias de la Guerra en Ucrania y a la escalada de los precios. En 2025 y 2026 el Gobierno no pudo ajustarlo de nuevo y reconoció que le era imposible. Ahora, la economía madrileña vuelve a permitir esta rebaja.

La presidenta ha subrayado que se trata de un compromiso electoral para esta legislatura y que, con su aplicación, el Ejecutivo autonómico habrá aprobado ya 37 rebajas fiscales desde 2019. La mayoría de estas medidas, ha recordado, han estado orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y a aliviar la carga tributaria de familias y empresas.

En conjunto, las bajadas de impuestos aprobadas por la Comunidad de Madrid desde la llegada de Díaz Ayuso a la Presidencia han supuesto un ahorro acumulado de 40.000 millones de euros, lo que equivale a 10.575 euros por cada madrileño, frente a las más de 100 subidas impositivas introducidas por el Gobierno central desde 2018.

A ello se suman dos nuevas reducciones fiscales actualmente en tramitación para 2026, centradas en apoyar el relevo generacional en las empresas familiares y que anunció durante su discurso de Nochevieja.

La presidenta del Gobierno regional ha defendido que su política de impuestos bajos ha convertido a la Comunidad de Madrid en el principal motor económico del país, con casi el 20% del PIB nacional, liderazgo en creación de empleo y afiliación, y como destino prioritario de la inversión extranjera. Desde hace cuatro años, además, es la única comunidad autónoma sin tributos propios.

El Ejecutivo autonómico sostiene que estas rebajas fiscales no han mermado los ingresos públicos, sino que han contribuido a aumentar la recaudación gracias al incremento de la actividad económica y la creación de empleo. Asimismo, recalca que la nueva rebaja del IRPF es compatible con la aportación solidaria de Madrid al sistema de financiación autonómica para sostener los servicios públicos del resto de comunidades.

Hay que recordar que Comunidad de Madrid arrancó 2026 con dos nuevas medidas fiscales: una deducción del 50% de la matrícula universitaria para jóvenes menores de 30 años que estudian y trabajan, de la que se beneficiarán unos 15.000 madrileños, y una bonificación de hasta el 95% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para comercios con solera, con el objetivo de favorecer la continuidad de negocios históricos.