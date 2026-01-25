La receta gallega para ser la región que mejor habla inglés: "Encuentras a un profesor de Michigan en un cole de aldea"

La implantación del plurilingüismo ha mejorado el nivel educativo en todas las lenguas y ha reducido el abandono escolar temprano en la región.

El programa de auxiliares de conversación extranjeros en Galicia cuenta con casi 700 asistentes desplegados en 791 centros, incluso en zonas rurales.

El éxito gallego se basa en un modelo educativo trilingüe real, con un 33% del horario lectivo en gallego, castellano e inglés.

Galicia lidera por segundo año consecutivo el ranking nacional de dominio del inglés, según el informe anual de Education First.

En una escuela rural de la montaña gallega, a cientos de kilómetros de cualquier capital europea, un alumno de Primaria conversa en inglés con un joven llegado de Michigan.

No es una anécdota pintoresca ni una excepción estadística: es una escena normal en el sistema educativo de Galicia, la comunidad que, por segundo año consecutivo, lidera el ranking nacional de dominio del inglés.

Así lo certifica el último informe anual de Education First (EF), el mayor estudio internacional sobre competencias en lengua inglesa, que sitúa a Galicia a la cabeza de España con 563 puntos, muy por encima de la media nacional.

EF alerta del escaso progreso de los españoles en el dominio del anglosajón, con un nivel de manejo "moderado". En cambio, Galicia ya juega en la liga alta del dominio del inglés, compitiendo con países como Suiza.

Detrás de este resultado no hay fórmulas mágicas ni programas exprés, sino un modelo educativo que lleva más de una década funcionando y que se apoya en una idea tan simple como exigente: equilibrio. Un sistema plurilingüe real, donde gallego, castellano e inglés pesan exactamente lo mismo.

El actual consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, conoce bien los cimientos de ese modelo. Fue uno de los responsables políticos que lo defendieron cuando se aprobó en 2010, durante el primer Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

"La clave fue buscar un modelo en equilibrio", explica Rodríguez a EL ESPAÑOL.

"Galicia tiene lengua propia con el mismo peso en el sistema educativo, y lo que se buscaba durante el 2009 y 2010 (años en los que se debatió la propuesta) era que, además del gallego y el castellano, se favoreciese el inglés como lengua vehicular. Un modelo trilingüe real", añade.

Modelo del 33%

Ese equilibrio se traduce en cifras muy concretas: un 33% del horario en cada lengua. "Si es trilingüe, tiene que ser 33, 33 y 33. Ese es el principio del sistema", resume el consejero.

Tal y como consta en el decreto del plurilingüismo en 2010, en Primaria se imparten en gallego las materias de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, mientras que Matemáticas se imparte en castellano.

En el caso de Secundaria, las asignaturas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Ciencias de la Naturaleza; y Biología y Geología, se imparten en gallego; mientras que Matemáticas, Tecnología y Física y Química son en castellano.

El resto de materias se imparten en la lengua que decida cada centro, garantizando que las horas semanales sean siempre las mismas para cada una de las tres lenguas.

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez. David Cabezón - Xunta de Galicia.

El modelo arrancó de forma voluntaria, pero su éxito provocó un efecto contagio.

"Los centros lo vieron, funcionó, y se fueron convirtiendo en plurilingües. Eso generó una ola muy positiva", recuerda Román Rodríguez.

Hoy, más de la mitad de los centros educativos gallegos imparten enseñanza en las tres lenguas, con unos 150.000 alumnos directamente implicados.

Sin sacrificar gallego ni castellano

Uno de los elementos más llamativos del caso gallego es que el impulso del inglés no ha debilitado las otras lenguas del sistema. Todo lo contrario.

Tal y como explica el responsable del área a EL ESPAÑOL, los datos de PISA sitúan a Galicia entre las primeras comunidades de España en comprensión lectora en castellano y líder en lengua cooficial, con resultados superiores a los de Cataluña y el País Vasco.

"El modelo ha funcionado. Ha coincidido, además, con una mejora general de los indicadores del sistema educativo", afirma.

Desde 2008, Galicia no sólo ha mejorado sus puntuaciones en PISA, sino que ha reducido de forma significativa el abandono educativo temprano. Para el consejero, no es casualidad: "El equilibrio lingüístico ha ido de la mano de una mejora de la salud del sistema".

Galicia es hoy, según PISA y el propio Ministerio, el sistema educativo más equitativo de España. "Funcionamos como un distrito único. No hay diferencia entre vivir en la montaña o en el centro de La Coruña. Eso habla muy bien de la salud del sistema", explica.

Auxiliares de conversación

Si hay una imagen que resume el modelo gallego es la de los auxiliares de conversación extranjeros repartidos por todo el territorio.

La Xunta impulsó con fuerza un programa que hoy cuenta con casi 700 auxiliares procedentes de 19 países, presentes en 791 centros educativos, desde grandes ciudades hasta zonas rurales y de montaña.

"Esto generó una dinámica muy positiva y muy democratizadora", explica Rodríguez. "Te puedes encontrar un chico de Michigan o de la India como auxiliar de conversación en un centro rural. No solo en áreas urbanas", explica.

El programa comenzó con apenas 60 auxiliares y fue creciendo hasta convertirse en una de las piezas clave del sistema.

"Lo dotamos con mucho presupuesto", recuerda el consejero, que no oculta su preocupación por las trabas administrativas que, a su juicio, están poniendo en riesgo el modelo a nivel nacional.

"Entre el PSOE y Sumar lo están matando. Están complicando la gestión de un modo absurdo", denuncia.

FP en inglés

El plurilingüismo gallego no se limita a Primaria o Secundaria. Está presente desde Educación Infantil, con exposición temprana a las lenguas, y se extiende también a la Formación Profesional, donde Galicia fue pionera en la implantación de ciclos con módulos en inglés.

"Somos los primeros de España en FP en inglés", subraya Rodríguez. "Luego el propio Ministerio lo implementó". La filosofía, insiste, es siempre la misma: dar oportunidades y evitar que el aprendizaje de idiomas dependa del nivel económico de las familias.

A ello se suman acreditaciones lingüísticas gratuitas en los propios centros, algo muy importante para que los jóvenes tengan un título oficial a la hora de entrar al mundo laboral; y los programas de movilidad como Galemundo, que el último curso benefició a más de 8.000 alumnos y docentes.

En resumidas cuentas, el informe EF 2025, elaborado a partir de 2,2 millones de encuestas en 123 países, confirma la tendencia: Galicia no es una excepción puntual, sino un líder consolidado. Ciudades como Vigo y La Coruña encabezan también el ranking urbano, por delante de grandes capitales españolas.

"Hace tres o cuatro años estábamos segundos. Llevamos dos años primeros", concluye Rodríguez. "En niveles claramente por encima de la media".

Un liderazgo que no se explica por el azar, sino por un modelo que apostó hace quince años por algo tan poco frecuente como eficaz: equilibrar las lenguas en lugar de enfrentarlas. Y llevar el inglés, literalmente, hasta la última aldea.