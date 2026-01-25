A mitad de camino entre Madrid y Barcelona, Zaragoza ha sido demasiados años ciudad de paso, o base de operaciones hacia una de las dos capitales. Ahora, Aragón saca la cabeza creciendo por encima de la media española. Y Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) dice que no es por eso que adelanta elecciones, sino para seguir haciéndolo.

Para ello, afirma en el arranque de la campaña que trabajará con dos objetivos: "Estabilidad para seguir mejorando la vida de los aragoneses, y echar a Pedro Sánchez, para mejorarla aún más".

Hace algo más de un año, en un desayuno informativo de ésos que hacen los presidentes autonómicos en Madrid para dejarse ver, el barón popular comentaba con la prensa una anécdota de su cena en el hotel...

"Oiga, ¿pero ha dormido usted en Madrid?", preguntó un reportero. "Es que hace tiempo que ya no me fío. Si vengo en AVE, no sé si voy a llegar a tiempo, y no me puedo permitir quedar mal en ocasiones así".

No es que la prensa en Madrid sea más importante que la de casa: "¡Al contrario! Como yo no cuide a los míos, estoy perdido”, comentaba el mismo Azcón al acabar una entrevista con este diario nada más ser investido presidente en 2023.

Jorge Azcón: "Yo quiero un Gobierno sólo con consejeros del PP y dudo de que Vox quiera remangarse y gobernar"

Es que los trenes, sostenía el presidente y candidato a la reelección el próximo 8F, llevan mucho tiempo siendo noticia en España "por lo malo", provocando problemitas de ésos que no son noticia por sí mismos pero pueden provocarla, "cuando eran una parte esencial de la marca España".

Continuaba el relato el líder del PP aragonés, con su humor socarrón: "Se suspende el desayuno informativo en el que Azcón iba a anunciar otros nosécuántosmiles de millones de inversión en Aragón porque el AVE se ha parado en Calatayud..." pues no, eso un líder político no se lo puede permitir.

"Pero lo de esta semana ya es otra cosa", comenta al recibirnos en su despacho del Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Efectivamente, desde que cerramos la entrevista de apertura de campaña hay 46 personas menos en España a causa de accidentes ferroviarios. Un fallecido por millón de habitantes, más o menos.

"La improvisación que estamos viendo en ese Ministerio no viene de esta semana", sostiene, con mucha más prudencia que minutos antes se gastaba Isabel Díaz Ayuso, con quien ha abierto campaña este fin de semana en Zaragoza.

"No se puede gestionar diciendo que los trenes irán a 350 km/h y, al poco, tener que admitir que limitas la velocidad porque no te fías de tu propia red, sólo tras una tragedia".

Por esa precaución somos dos los entrevistadores, uno de ellos, de Zaragoza. Y por eso mismo, el periodista madrileño viajó en el AVE a la capital maña el viernes. Aunque sí, llegó con retraso.

Este viernes, decenas de personas iban a Fitur, en Madrid, desde Zaragoza: llegaron tarde y regresaron tarde. Aragón ha sido uno de los puntos que más se ha visto afectado por esa limitación temporal de la velocidad. ¿Qué le tiene que decir a Óscar Puente?

La improvisación que reina en el Ministerio de Fomento tiene que acabar de forma inmediata. El espectáculo lamentable que está dando viene de muchos meses atrás. Ver al señor Puente hablar de que los trenes iban a pasar por Zaragoza a 350 kilómetros hora cuando, en el tramo de 160 kilómetros entre Calatayud y Madrid, han tenido que reducir la velocidad a 150... que a la mañana siguiente se desdiga... que más tarde lo vuelven a cambiar otra vez... esa incertidumbre explica qué es lo que está pasando con las infraestructuras en nuestro país.

Cuando un ministro se dedica a la agitación política y a la propaganda, en lugar de a gestionar lo que de verdad es su trabajo, por desgracia, tiene consecuencias. En este caso, dramáticas.

¿Y qué le diría a los aragoneses que piensan que usted también hace oportunismo, que el adelanto electoral responde más a un cálculo partidista que a un bloqueo real de los Presupuestos?

Es que yo creo que es coherencia decir que en democracia hay reglas no escritas que es bueno que se cumplan. Si tú no tienes presupuesto, que es el instrumento más importante para mejorar la vida de las personas, lo lógico es que convoques elecciones.

Si no eres capaz de aprobar el presupuesto... si Blox está pensando en bloquear el presupuesto, lo que toca es convocar elecciones. ¿Qué nos dicen ellos? Que nos hemos equivocado. Pero posiblemente, si dijéramos que aguantamos gobernando sin presupuesto, como hace Pedro Sánchez, nos diría que somos Pedro Sánchez. Y evidentemente, todo el mundo sabe que yo no tengo nada que ver ni con Sánchez ni con Pilar Alegría.

"La financiación que defiende Pilar Alegría la pactaron Sánchez y Junqueras, y Aragón es la más perjudicada"

Hablando de ellos. Usted ha dicho que estas elecciones y que su Gobierno en Aragón tienen dos objetivos: uno es darle estabilidad a la región y el otro, ayudar a echar a Sánchez lo antes posible. ¿Qué le indigna más de la candidata del PSOE, que fuera la portavoz de ese 'gobierno corrupto de Sánchez' o alguna cosa concreta, como haber estado callada con respecto al fiestón en el Parador de Teruel?

Ella tiene muchos problemas, pero hay dos que evidentemente nos importan mucho los aragoneses. El primero es que a Pilar Alegría la han mandado a defender los intereses del sanchismo en Aragón, no a defender Aragón. Y eso lo hemos visto con el debate de la financiación autonómica, absolutamente condicionado por los intereses de los independientes catalanes. ¡Pero vemos a Pilar Alegría defendiendo fervientemente la propuesta del PSOE con ERC, a pesar de que Aragón sea la comunidad autónoma que más perjudicada sale! Y mire que hay presidentes socialistas, hasta sanchistas como Adrián Barbón, en contra de esa propuesta porque perjudica a su comunidad.

¿Cuál es el otro problema principal que usted le ve a la candidata del PSOE?

Mire, en Aragón nos importa, especialmente, la verdad. Los aragoneses nos caracterizamos por ser gente noble, honesta y sincera. Y Pilar Alegría ha mentido tanto... desde el Parador de Teruel, que empezó diciendo que no se había enterado de nada, hasta aquella comida con Paco Salazar.

Ha mentido desde la portavocía del Consejo de Ministros hasta lo que ha hecho como secretaria general de Aragón.

Azcón ha sido uno de los barones más críticos con la nueva financiación autonómica del PSOE. Toni Galán

Usted tenía buena relación personal con Javier Lambán. Y claro, me acaba de hablar de Barbón, contrario al nuevo sistema de financiación autonómica. Cualquiera se podría imaginar a Lambán diciendo lo mismo. En comparación, vale que Aragón sale perdiendo, pero en los totales Aragón ganaría más dinero.

Si el presidente Lambán estuviera vivo, lo que estarían oyendo los aragoneses, y lo que oiría Pilar Alegría, sería que ese sistema es injusto, porque es la verdad. Yo, con el presidente Lambán he discrepado políticamente en múltiples ocasiones, pero hay que reconocer que él tenía un criterio respecto a lo que era defender Aragón.

Ese modelo de financiación se caracteriza fundamentalmente por ser injusto y eso, en Aragón, nos parece indignante. ¿Cuál es la razón de ser de ese modelo? Está pactado entre Sánchez y Junqueras, y se basa sobre un criterio que llaman 'ordinalidad'. Pero eso, lo único que significa es 'insolidaridad y desigualdad'.

Desarrolle eso.

Lo que significa es que los independentistas catalanes se quedan con más dinero del que les correspondía, exclusivamente por criterios de egoísmo y de desigualdad. El PSOE lo que nos está diciendo a los aragoneses es que algo tan sensato como que la despoblación entre dentro de los criterios de reparto de lo recaudado por el impuesto de todos no se tenga en cuenta.

Aragón es una comunidad autónoma que tiene el 10% de los kilómetros cuadrados de España, pero solamente el 3% de la población. Todo el mundo entiende que el mantenimiento de nuestras carreteras o que el transporte escolar tienen un mayor coste y que debería tenerse en cuenta la despoblación.

Hablemos de lo que nos ha llevado hasta aquí. Vox le acusa a usted de no haber querido de verdad un acuerdo presupuestario, de haber jugado con el tema para adelantar las elecciones por conveniencia. Usted les acusa de irse corriendo del Gobierno, en julio de 2024, prefiriendo la oposición a asumir decisiones difíciles... pero todos sabemos que si se necesitan, volverán a pactar. Parecen el dúo Pimpinela...

Yo lo que espero es ampliar la mayoría y que podamos seguir gobernando en solitario. Los pactos que se tengan que producir al día siguiente de las elecciones, porque en Aragón nunca nadie ha tenido mayoría absoluta, los decidirán los aragoneses con su voto.

Es verdad que yo he tenido que ponerme de acuerdo con el PAR, con Teruel Existe, con Vox... por tanto, si la pregunta es si nosotros tenemos capacidad para ponernos de acuerdo con otras formaciones políticas, la respuesta es: sí, siempre y cuando se beneficie a Aragón. Pero yo quiero que el PP siga gobernando, exclusivamente, con consejeros del PP, porque han acreditado que saben hacer las cosas bien.

¿El verbo es 'quiero' o 'me comprometo'? Es decir, ¿el Gobierno va a ser sólo de consejeros del PP?

No, yo quiero que el Gobierno sea sólo de consejeros del PP, y creo que Vox también.

¿Le incomodaría tener en el Gobierno de vicepresidente, otra vez, a Alejandro Nolasco? Lo digo porque hay consejeros que, directamente, no lo pueden ni ver.

Yo lo que tengo es muchas dudas de que Vox quiera asumir las responsabilidades del Gobierno, de que quiera remangarse. En política siempre es mucho más sencillo predicar que dar trigo. Una cosa es hablar y otra es hacer, estar sentado en el Consejo de Gobierno.

Vox salió de los gobiernos autonómicos con el PP porque, efectivamente, se dio cuenta de lo difícil que es gobernar y tomar decisiones. Por eso, tengo mis dudas de que no se sienta más cómodo en la oposición, pudiendo criticar a todo el mundo.

"No sé si Vox se da cuenta de que una Comunidad que funciona tiene que tener estabilidad"

Pues todos contentos, ¿no? Si usted quiere un Gobierno sólo del PP y no cree que Vox vaya a querer entrar...

A mí lo que me importa es que estén contentos los aragoneses. Yo creo que hay mucha gente que tiene razones para estar cabreada, pero el cabreo útil, el que cambia las cosas, es el que gobierna, el que tiene la responsabilidad de tomar decisiones que mejoren la sanidad, la política de vivienda o nuestras carreteras. Y hoy esa fórmula, quien la ofrece es el PP.

Miremos adelante, ahora. ¿De qué manera va usted a garantizar, el día que después de las elecciones, pacte con quien pacte, que esto no sea otra vez una montaña rusa?

De todo eso, los aragoneses y los españoles vamos tomando nota. Como tantas veces, el vaso no se llena de golpe, sino que va gota a gota. Y si lo que Vox se plantea es seguir poniendo chinitas en el camino, no sé si se da cuenta de que una Comunidad que funciona tiene que tener estabilidad.

Hoy en Aragón están pasando cosas que ni nos imaginábamos. No solamente atraemos inversiones como nunca en la historia, sino que van a crear puestos de trabajo como no se recuerda. El relato en Aragón va a cambiar. Antes, la gente se iba porque no tenía oportunidades, y ahora van a venir decenas de miles de personas de otras regiones de España.

Ya, ya... le decía que cómo le va a dar la estabilidad que ahora no ha logrado.

Ése es el momento en el que vive Aragón. Eso se ha conseguido gracias a las políticas que hemos desarrollado durante estos dos años. Y eso es lo que no se puede parar ni bloquear. Quien lo haga, evidentemente, tendrá que asumir las consecuencias.

Sí, presidente. Pero en estos días de precampaña y campaña, Vox ya está insistiendo en que rechazan, por ejemplo, el Pacto Verde, que era clave a la hora de negociar los Presupuestos del 25 y del 26. No empieza bien la cosa...

Yo explicaba en una ocasión cuáles creo que son las reglas de una negociación. La primera, la legalidad. Vox no puede pedir que limpiemos los cauces de los ríos sin tener la autorización del organismo de cuenca. Lo contrario es delito ecológico. Yo quiero que se limpien los cauces de los ríos, pero la ley no la voy a incumplir.

En segundo lugar, yo quiero que haya más seguridad en los pueblos de Aragón, pero no soy el ministro del Interior. Si lo que Vox me pide a mí es lo que tenemos que hacer para que cambie el Gobierno de España, se está equivocando.

¿Y no hay forma de hacérselo entender?

Bueno, yo llevo tiempo explicándoselo. Y explicándoles, sobre todo, la tercera de las condiciones: que hay que entender la democracia. Porque si no tienes mayoría absoluta tienes que ponerte de acuerdo con otros. Pero eso significa entender lo que es el mínimo común. No es tu posición ni la mía, es la posición en la que ambos dos nos podemos sentir cómodos.

Vox dice que va a defender a sus votantes, y yo voy a defender a los del PP. Pero es que además, yo quiero gobernar para todos y quiero echar a Pedro Sánchez del Gobierno de España.

Hablando del mínimo común. Hay una opción, parece que últimamente más remota, de que les baste ustedes con los regionalistas para pactar. ¿Hasta qué punto está dispuesto Jorge Azcón a renunciar a ceder si eso le provocará críticas internas en el PP, el partido que menos se entiende con los regionalistas y nacionalistas?

Yo no estoy dispuesto a renunciar a nada que vaya a beneficiar a Aragón. Lo que estoy dispuesto es a ponerme de acuerdo.

Pero no tiene usted la razón en todo, seguro.

A lo que estoy dispuesto es a que nos pongamos de acuerdo en proyectos que beneficien a la Comunidad. Si Teruel Existe nos dice que la política de vivienda para pequeños municipios que estamos haciendo podemos mejorarla.

Soy el presidente de Aragón y quiero seguir siéndolo. Igual que yo no voy a proponer ninguna política que piense que perjudica a mi región, no estoy dispuesto a aceptar ninguna que crea que va en contra de los aragoneses.

"No estoy dispuesto a desaprovechar los puestos de trabajo, el crecimiento económico y la fiscalidad que significan para el territorio los centros de datos"

Aragón-Teruel Existe, por ejemplo, está en contra del modelo económico de los centros de datos. Si le dicen que eso es una línea roja, ¿qué pasaría?

Nosotros hemos traído a Teruel la mayor inversión en su historia. Hemos conseguido que en La Puebla de Híjar se vayan a invertir 5.000 millones de euros en una infraestructura tecnológica. No es que haya muchísimas comunidades que estarían encantadas de tener esa inversión, sino que hay muchísimas regiones en toda Europa que entienden que el futuro pasa por la transformación tecnológica.

A esos proyectos se les tiene que pedir que cumplan con la legalidad, y nosotros haremos que la cumplan estrictamente. Pero los puestos de trabajo que crean, el crecimiento económico que generan y la fiscalidad que significa para el territorio, yo no estoy dispuesto a desaprovecharlos.

Vamos, que será una línea roja de Azcón.

Cuando tú consigues que miles de millones de inversión vengan a tu región, que tienen impacto en decenas de miles de puestos de trabajo, que es lo que está pasando en Aragón, eso tiene un impacto en la recaudación. Si podemos prestar servicios públicos de calidad es porque podemos pagarlos. Y esa recaudación solamente es posible si conseguimos que la economía crezca.

Explíqueselo a ellos.

Aragón es una Comunidad que va a crear decenas de miles de puestos de trabajo. No es mi opinión, es la de estudios tan serios como la Fundación Basilio Paraíso, de la Cámara de Comercio o de los economistas de Ibercaja. Unos dicen que van a ser 31.000, otros que 35.000.

Hoy, en Aragón hay 48.000 personas que buscan empleo. Esta Comunidad va inexorablemente camino del pleno empleo, y eso es lo más importante para una sociedad.

Decía usted antes que Pilar Alegría no defiende los intereses de Aragón, sino los de Pedro Sánchez. Me ha puesto el ejemplo de la financiación autonómica. Habrá algún ejemplo más, porque si no, se le ha acabado la campaña.

Mire, se avergüenza del Partido Socialista. Lo que hemos visto en el inicio de esta campaña electoral es que Pilar Alegría ha borrado el logo del PSOE de su cartel para las redes sociales.

Para usted, ni tan mal.

Ya, ¿pero por qué Pilar Alegría borra el logo del PSOE? ¿Por qué se piensa que los aragoneses somos desmemoriados? Se piensa que no nos vamos a acordar de que, siendo portavoz de Sánchez, comparó la financiación de Teruel con la financiación privilegiada de Cataluña. Lo que Pilar Alegría representa es el sanchismo en estado puro. Y de eso no hay un ejemplo, hay muchos.

Mientras ha sido ministra, Pilar Alegría se ha preocupado de beneficiar al circuito de automovilismo de Cataluña, pero al de Aragón no le he dado ni un euro. ¿Cómo explica que Montmeló tenga seis millones de euros en subvenciones y que el circuito de Alcañiz haya recibido cero euros?

Dígamelo usted...

¡Es evidente! Es pagar permanentemente el precio que marcan los independentistas catalanes. Y eso es algo ante lo que los aragoneses también vamos a poner pie en pared, porque no solamente nos importa Aragón, también nos importa España.

En Aragón no vamos a permitir que el PSOE siga defendiendo que haya españoles de primera y españoles de segunda. Quien más ha representado eso ha sido Pilar Alegría como portavoz del Gobierno de Sánchez.

Azcón, este sábado durante su entrevista con EL ESPAÑOL. Toni Galán

Uno de sus anuncios como candidata ha sido que pondrá un 'impuesto solidario' a todos esos centros de datos que usted anuncia.

No hay ningún gobierno de ninguna ideología en ningún sitio de Europa que haya dicho semejante ocurrencia. ¡Nadie! Porque cuando tú tienes un mínimo de sentido común, entiendes que el sector económico que más inversiones está haciendo en el mundo es el de la tecnología, las infraestructuras de datos y la inteligencia artificial, que es lo que va a cambiar el futuro.

Pero tendrán que tributar.

Comunidades como Cataluña o el País Vasco dicen que se quieren parecer a Aragón a la hora de atraer centros de datos. Y a la candidata socialista lo único que se le ocurre es que, en el momento en el que mayores inversiones están viniendo a nuestra región, lo que vamos a hacer es ponerles un impuesto nuevo. ¿Para qué, para que dejen de venir? ¿Para que sean más competitivos los catalanes o los vascos, que no han propuesto ningún impuesto de esas características? ¿Para que las inversiones dejen de venir a Aragón, o se vayan a otros países de Europa?

Es que ese es un magnífico ejemplo de lo que significaría Pilar Alegría para Aragón. No podemos permitir que quien ha formado parte del equipo que gestionaba la energía y como consecuencia ha traído un apagón, o que quien ha gestionado la red de infraestructuras ferroviarias, con lo que acaba de pasar en este país, ahora se encargue de gestionar la sanidad o las carreteras de nuestra comunidad autónoma.

Con lo que dice, parece que Pedro Sánchez se lo ha puesto a usted, eligiendo a Pilar Alegría de candidata, como se las ponían ponían a Fernando VII. Casi todo con lo que ataca a la candidata del PSOE son asuntos en los que usted estaba de acuerdo con su antecesor socialista, Javier Lambán.

Es que, posiblemente, la campaña sería muy distinta si el presidente Lambán hubiera representado al PSOE. Quien se estaría encargando de retratar a Sánchez sería el propio Lambán, no tengo dudas de eso.

Pero eso es política ficción. La realidad es que el presidente Lambán ya no está con nosotros y quien defiende los intereses de los socialistas en Aragón es Pilar Alegría, que sólo piensa en los intereses del sanchismo. Solamente piensa en que Sánchez siga en la Moncloa, aunque sea a pesar de ir contra Aragón.

Seamos prácticos, y no politiqueros. Explíquenos los números de la financiación autonómica. Aragón sale perdiendo, por qué.

Mire, los expertos de Fedea, que es una fundación de los economistas más prestigiosos, de los que más saben de lo que es financiación...

...muy señalada por ser de derechas...

...han hecho un informe en el que elaboran un índice, en el que la media de financiación de las CCAA está en 100. Las que están por encima están sobrefinanciadas y las que están por debajo son las infrafinanciadas. Aragón estaba en algo así como el 98, ya entre las infrafinanciadas. El nuevo modelo de financiación que proponen el PSOE y ERC nos lleva al 94. ¡No hay ninguna otra Comunidad Autónoma que salga peor que Aragón!

Desde Aragón, no sólo vamos a decir 'no' a un sistema de financiación que maltrata a nuestra región, también queremos decir 'NO' en letras mayúsculas, sin gritar, pero en voz alta, a aceptar desigualdades.

"La ordinalidad es un criterio pensado para el independentismo catalán. Lo que propone el PP son criterios justos y racionales con los que repartir lo que es de todos"

Oiga, hace una semana, los presidentes del PP se reunieron y nos anunciaron un documento sobre financiación autonómica, aquí en Zaragoza. ¿Por qué nunca le ponen números? Todo son palabras bonitas, principios, valores y nada más. Se lo ponen fácil a María Jesús Montero para decir que no tienen una propuesta alternativa.

Cualquier número tiene que tener ideas y valores detrás. Y las ideas y los valores con los que se hacen los números son determinantes. Lo que pasó el fin de semana pasado en Zaragoza, con todos los presidentes del PP, transmite dos ideas absolutamente determinantes. La primera, sólo el PP puede hacer una reunión con todos sus presidentes y ofrecer un modelo único para toda España.

¿Se imagina que Pilar Alegría trae a García-Page, o a Barbón, a discutir la financiación? ¡Ya no le digo nada si trae al presidente Illa! Por cierto, que está hospitalizado y al que le deseo lo mejor.

Por supuesto.

Pero ese día, en el que todavía no estaba hospitalizado, ya le pedí a Pilar Alegría que trajera a Illa a explicar la financiación. Que venga y, si le parece poco, que se traiga Junqueras y les expliquen a los aragoneses que un modelo que está pensado y pactado exclusivamente con independistas catalanes nos beneficia a nosotros.

¿Y la segunda idea?

La ordinalidad es un criterio pensado para el independentismo catalán. Lo que propone el PP son criterios justos y racionales con los que repartir lo que es de todos. Por eso, ese documento que firmamos, la Declaración de Zaragoza, tiene criterios tan sensatos como es tener en cuenta la despoblación. ¡Es que la propuesta del PSOE no tiene en cuenta la despoblación ni la orografía!

Y a poco que conozcas Aragón, sabes lo que significan las montañas, lo que significa la extensión, que en Teruel haya nueve habitantes por kilómetro cuadrado frente a los más de 250 que tiene Cataluña.

El problema es que, si ustedes acaban gobernando España y no respetan lo que este Gobieron ha firmado, el independentismo ya tiene la bandera del agravio. ¡Nos han vuelto a quitar lo nuestro! ¿Cómo pretende el PP solventar ese problema?

Pues muy sencillo.

Coño, ¿tiene usted la varita mágica?

Es que el modelo del PP no es para unos pocos, es para todos.

Eso, a lo mejor le da votos a usted y a María Guardiola, pero a Alejandro Fernández...

No, no, no. Es que cuando el PP habla del sistema de financiación lo que va a hacer es pensar en los catalanes y en Cataluña, no en los independentistas catalanes, que son cosas distintas.

Y eso no quiere decir que Cataluña no vaya a ser beneficiada. Estas cuestiones, que son extraordinariamente técnicas, hay que explicarlas. Porque es muy difícil que la gente entienda que se coge un criterio determinado, como es el IVA de las pymes, o que se crea un fondo climático, y que todo eso para Aragón no afecta. ¿Qué pasa, que en Aragón no hay cambio climático, no hay pymes? Cuando tú tienes criterios políticos, exclusivamente pensando en los intereses catalanes, lo que ocurre es que salimos todos perjudicados.

Usted presume de haber aumentado en más de 500 millones la financiación de la sanidad. Y de que ha mejorado los salarios de los profesores. ¿Cuál es la principal asignatura pendiente en sanidad y en educación?

En Sanidad, hoy, el mayor problema, y viene de lejos, es encontrar sanitarios.

Y en el resto de España. Si no se convocan plazas MIR, los tendrá usted que ir a buscar a Serbia.

Llevamos muchos años necesitando médicos que presten servicio en los centros de salud y en los consultorios de nuestro territorio. ¿Qué es lo que ha hecho este Gobierno? Ha incrementado el número de plazas en la Facultad de Medicina de Zaragoza, ha hecho que se pueda estudiar la carrera completa en el campus de Huesca. El año que viene se pone en funcionamiento una nueva Facultad de Medicina en el de Teruel, y hemos puesto en marcha 100 nuevas plazas de Medicina en la Universidad de San Jorge.

Permítame que le interrumpa. ¿Y cómo va a hacer para que no se vayan? Porque a lo mejor a nadie le apetece luego trabajar en un consultorio en el Pirineo.

Es que ése era el primer paso. El segundo, que ya hemos dado, es fidelizar a los médicos que tenemos.

¿Y cómo se hace eso?

Los chicos y chicas que acaban Medicina hoy pueden tener expedientes extremadamente brillantes y, para muchos de ellos, irse a un pequeño pueblo de la geografía de Aragón tiene más dificultades. Por eso hemos puesto en marcha un plan de fidelización que prima con 30.000 euros el que esos médicos estén dispuestos a cuidar a la gente también en el territorio. Todo esto se podía haber hecho hace años, pero no se hizo.

Pero oiga, hay un cuello de botella. Por más que haya más estudiantes, si no hay más plazas MIR...

Nosotros no sólo reclamamos que se aumente el número de plazas MIR, pedimos que el número de estudiantes que puedan entrar en las facultades de Medicina también se incremente.

Pilar Alegría ha tenido la responsabilidad de ser consejera de Universidad del Gobierno de Aragón. Y el problema de los médicos ya existía entonces. ¿Saben cuántas plazas de medicina creó Pilar Alegría? Cero. Ninguna. Nada. Ni en la universidad pública ni en la universidad privada.

En la parte educativa, ha bastado un anuncio, el de la concertación del Bachillerato, para que salgan a la calle padres, madres, profesores… ¿Qué les tiene que decir? ¿Mantendrá esa medida si gana las elecciones?

Yo siempre respeto las huelgas, aunque esta tuvo un 14% de seguimiento. En Teruel, de hecho, creo recordar que fue del 6%. Eso, ¿por qué? Porque la verdad es imparable, y en estos años hemos incrementado en 200 millones de euros el presupuesto. Hoy hay 1.300 millones de euros para educación.

La preguntaba por el Bachillerato concertado.

Hablé de eso ya en el programa electoral de mayo de 2023. Y ganamos las elecciones, lo que estamos haciendo es cumplir con la voluntad de la mayoría de los aragoneses, que es impulsar toda la educación: la pública, la concertada y también la privada, de la que muchos cargos socialistas conocen bastante.

El CIS indica que, por mucho que haya hecho usted, el 22,1% de los aragoneses creen que la vivienda es el principal problema, el 13,8% la sanidad...

El propio PSOE reconoció que dejaba la sanidad en colapso cuando se fue del Gobierno de Aragón. Estamos mejorándola, pero hemos gestionado durante 30 meses, y de lo que nadie duda es que hoy hay menos personas en lista de espera o que hemos conseguido fidelizar más de 70 médicos.

¿Eso significa que no hay problemas que resolver? Evidentemente, no. Mi voluntad es seguir resolviendo esos problemas, pero cualquiera con un mínimo de objetividad entiende que hay un punto de inflexión. El cambio es evidente. Veníamos de un 'muy deficiente' y ahora aprobamos el examen.

Acaba de prometer 1.000 viviendas públicas anuales y bonificaciones fiscales para jóvenes. Pero si usted no tiene Presupuestos, como Sánchez, tampoco habrá que creerle, ¿no?

Para eso convocamos elecciones.

¿Va a aprobar usted los de 2026?

Ése es el objetivo. Convocamos elecciones porque es la ley más importante que aprueba cada año un Gobierno y yo he defendido que sin Presupuestos no se puede gobernar. Hemos doblado lo que se destina a vivienda, de 19 millones a 40, y para eso necesitamos Presupuestos. Para seguir impulsando esas políticas, que se diferencian no sólo en número de viviendas, sino en que se está construyendo pensando en los trabajadores de los municipios que tienen una mayor demanda turística. Antes, el PSOE no es que no hiciera nada, es que ni lo pensaba.

Además, tenemos un proyecto para construir vivienda en los pequeños municipios que sufren la despoblación y en los que se pueden hacer dos o tres viviendas de la mano del Ayuntamiento. O en las cabeceras de comarca y las grandes ciudades.

"Lo que yo les ofrezco a los jóvenes es construir vivienda, no una ley que les diga que va a interceder en los precios"

Ustedes no aplican la Ley de Vivienda del Gobierno central...

Lo que yo les ofrezco a los jóvenes es construir vivienda, no una ley que les diga que va a interceder en los precios y que lo único que va a hacer es que sigan creciendo, como ha ocurrido en Cataluña. Lo que el PSOE les está ofreciendo a los jóvenes es, una vez más, mentira.

Sigamos con temas autonómicos. Aproveche y díganos dos o tres de sus medidas por las que quisiera que se votara en plebiscito el 8F.

Hay una cuestión que me parece determinante: las inversiones. Para que una sociedad funcione debe haber prosperidad. Sólo creando puestos de trabajo, haciendo que el sector privado gane dinero y pague impuestos, se mantienen los servicios públicos. Decir lo contrario es mentirle a la gente.

Sólo el sector privado mantiene al sector público. Si toda la economía está en el sector público, la Historia nos ha demostrado que vamos al colapso más absoluto. Lo estamos viendo en países como Venezuela o Cuba.

Pero esas inversiones...

Hoy hay miles de millones de euros de inversiones pendientes de las decisiones del Gobierno de España. Son las que tienen que ver con la energía.

Eso le quería decir.

Pero el Gobierno de España, igual que gestiona la red de transporte de energía y sufrimos un apagón, gestiona la de infraestructuras ferroviarias y tenemos un accidente como el de Adamuz.

¿Le preocupa que la secuencia pacto-ruptura-adelanto electoral proyecte una imagen de inestabilidad de Aragón ante los inversores?

Hay que diferenciar. Algunas de esas inversiones son ya una realidad en marcha. En Aragón ya se está construyendo la mayor gigafactoría de España y una de las más grandes de toda Europa. Sólo esa gigafactoría significa 4.100 millones de euros de inversión, 4.300 empleos y una facturación en los próximos años de en torno a 10.000 millones de euros.

Para entender esto, hay que comparar y tener magnitudes. El PIB de Aragón supera los 50.000 millones de euros. Sólo la facturación de la gigafactoría va a significar 10.000 millones más. No es cartón piedra, se están ejecutando en este momento.

"Hoy hay miles de millones de euros de inversiones pendientes de las decisiones del Gobierno de España"

Le he escuchado a usted temer por alguna por la inacción del Gobierno central.

Las previsiones de crecimiento de Aragón en 2026, 2027 y en años sucesivos están muy por encima de lo que va a ser el crecimiento en España.

Pero es verdad que hay otras inversiones que, si no han empezado ya, es por la incapacidad del Ministerio de Transición Ecológica. No sólo en las inversiones de la red de transporte, sino en algo que posiblemente mucha gente no acabe de entender, pero que es básico: los concursos de energía. Es necesario que los convoquen para desatascar miles de millones de euros de proyectos de tecnología.

¿Y por qué no lo hacen?

Me encantaría saberlo, he intentado hablar en repetidas ocasiones con la ministra para no sólo pedirle que lo agilice, sino que lo convoque, pero seguimos esperando.

Llevan más de un año de retraso desde que la vicepresidenta me dijo que se iban a convocar. Hablé con ella en 2024 y me dijo que tendríamos noticias en los primeros meses del 2025.

En 2024, era Teresa Ribera. ¿Ha hablado con Sara Aagesen?

Sí, con las dos. De la energía y de que se impulsen las obras de infraestructura hidráulica, pero la realidad es que ninguno de los proyectos que le interesan a Aragón y que dependen de ese Ministerio ha avanzado un milímetro.

Es evidente que no es su prioridad. Posiblemente, si en lugar de pedírselo a un Gobierno del PP lo hiciera un independentista catalán, ya estaría hecho. Pero en Aragón, por suerte, no somos independentistas.

¿Puede poner nombre a esos proyectos que corren peligro?

Algunos son centros de datos e infraestructuras tecnológicas. Otros son de Defensa y otros de tecnología que, si no hemos sido capaces de anunciar, es porque no han resuelto los PERTE. ¡Ya nadie se acuerda del PERTE del microchip, que prometió miles de millones! Todo eso, a Aragón también nos influye negativamente.

El tratado UE-Mercosur que esta semana ha traído tanta polémica es muy difícil de explicar con pincel cuando hay quien utiliza la brocha gorda. Tal y como está planteado, ¿le da o le quita votos al PP?

Lo que es extraordinariamente difícil de entender es que Vox vote a favor una propuesta de la extrema izquierda; la misma extrema izquierda que defiende el Pacto Verde que tanto les preocupa. Eso tendrán que explicarlo.

Porque Mercosur puede entrar en vigor por los votos de Vox, de Podemos y de la extrema izquierda sin las cláusulas de salvaguarda que necesita el campo en Aragón y en España. ¿Qué defendía el PP? Que no se active sin las cláusulas de salvaguarda, sin que se incremente en 45.000 millones de euros la PAC y sin que aprovechemos para que de una vez por todas se reduzca la burocracia que está matando a nuestros agricultores.

Insisto, el asunto les ha estallado en plena campaña, y no lo están logrando explicar.

Hay una idea básica: si van a venir productos de otros países tienen que hacerlo en condiciones de igualdad. Y para eso hay que incrementar muy sensiblemente los controles en las fronteras. Ni el Partido Popular ni yo en primera persona vamos a defender Mercosur si no se cumplen esos cuatro requisitos.

¿Los agricultores no se lo reprochan?

Estoy convencido de que los agricultores saben qué es lo que está pasando. Y aquí hay dos problemas esenciales. El primero: para que Mercosur entre en funcionamiento, quien tiene que votar es el Gobierno de España, el PSOE. Sin el voto del ministro de Agricultura y del presidente del Gobierno es más difícil que entre en vigor.

Si eso ocurre, no solamente tendrá el voto de Meloni, también tendrá el de Milei. Es decir, los aliados de Vox en Europa y en Iberoamérica están apoyando Mercosur sin los requisitos, sin las garantías y sin poner encima de la mesa las necesidades del campo español. Si pasa eso, muchos de los que han defendido ese voto de Vox a la extrema izquierda tendrán que pedir perdón al campo español.

Hablaba antes de los 75.000 millones de euros de inversión. ¿La próxima legislatura va a ser todo gestión, gestión y gestión o el programa electoral del PP depara alguna sorpresa?

Van a venir más inversiones. Estamos trabajando para conseguirlo, porque cuando la economía funciona, es como un círculo virtuoso. Las cosas bien hechas llaman a otras cosas bien hechas.

"Aspiro a seguir haciéndolo bien y mejorar lo que estamos haciendo en Aragón. Y para eso hay algo que es fundamental, que es fichar talento"

Evidentemente, habrá que esperar al 8F y los pactos posteriores para conocer la composición del próximo Gobierno de Aragón. Pero en lo que a usted le compete, ¿mantendría a su actual equipo si gana las elecciones?

Yo quiero que mi próximo Gobierno sea todavía mejor que el actual. Y estoy convencido de que...

O sea, que el que salga, que sepa que es malo...

No, no, no. Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero como en todos los equipos, existe la oportunidad de mejorarlo, y yo tengo esa filosofía. No porque lo hayas hecho bien tu aspiración no tiene que ser hacerlo mejor.

La mía es seguir haciéndolo bien y mejorar lo que estamos haciendo en Aragón. Y para eso hay algo que es fundamental, que es fichar talento y profesionales acreditados que hayan demostrado a lo largo de su vida que saben gestionar los departamentos de los que son competentes.

El Estatuto le permite a usted, o a quien gane las elecciones, gobernar durante cuatro años más. Pero, ¿le conviene a España tener todas las autonomías desmadradas haciendo elecciones como está ocurriendo ahora? ¿Le tienta subirse al carro de la convocatoria de las municipales en 2027?

Yo quiero cuatro años de Gobierno exactamente por esa misma razón. La estabilidad en política es fortaleza, y creo, además, que el hecho de que éstas sean las primeras elecciones en las que podemos hablar exclusivamente de las oportunidades o de lo que tenemos que mejorar en nuestra Comunidad es positivo.