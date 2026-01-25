El doble rasero de Puente sobre la seguridad: acepta suspender el servicio en Cataluña pero se niega a una auditoría nacional

Adif ha impuesto limitaciones temporales de velocidad en varias líneas de AVE y se han registrado múltiples incidentes y accidentes, aumentando la preocupación por la seguridad ferroviaria en toda España.

El Gobierno ha incrementado un 60% el gasto en mantenimiento ferroviario en los últimos ocho años, aunque persisten denuncias de deterioro y falta de inversiones, especialmente en Cataluña.

La presión de los partidos independentistas y los recientes accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) han puesto en evidencia graves problemas en la red ferroviaria española.

El ministro Óscar Puente ha aceptado suspender el servicio de Rodalies en Cataluña por motivos de seguridad, pero rechaza realizar una auditoría nacional sobre la red ferroviaria.

La presión de los socios independentistas del Gobierno ha llevado al ministro Óscar Puente a aplicar un doble rasero ante el colapso del servicio ferroviario que se ha puesto en evidencia esta semana, con los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

La empresa pública Renfe aceptó este sábado suspender todos los servicios de Rodalies en Cataluña, porque ERC y la Generalitat de Salvador Illa sostienen que la red no reúne las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros.

En cambio, Puente ha considerado innecesaria la auditoría que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le reclama para diagnosticar los problemas de seguridad de la red en el conjunto de España.

En su larga rueda de prensa del viernes, el ministro lanzó la hipótesis de que la ruptura del raíl que causó el accidente mortal de Adamuz se pudo deber a un "defecto de fábrica", algo que desviaría la responsabilidad política de Adif.

E insistió en que el accidente mortal no se debió a la falta de mantenimiento de la red. El Ministerio asegura que durante los últimos años ha incrementado de forma sostenida las inversiones ferroviarias (aunque en algunas líneas casi se ha triplicado la circulación de trenes, como resultado de la entrada de operadores privados).

En cambio, Óscar Puente consideró "indudable" el miércoles, en su anterior rueda de prensa, que la red de Rodalies en Cataluña “arrastra un problema desde hace mucho tiempo, con un deterioro de las infraestructuras y eso lo hace más vulnerable”, debido a la falta de inversiones del Estado.

El ministro de Transportes sólo admite el deterioro de la red en Cataluña (pero no en el resto de España), asumiendo así el discurso de dos de los partidos independentistas de los que depende el Gobierno: ERC y Junts.

Este supuesto "déficit de inversiones" es el que permitió a ERC arrancar a los socialistas (en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez) el compromiso de traspasar a la Generalitat la gestión de las Rodalies con una inyección económica del Estado de 1.054 millones de euros.

Atendiendo la primera de estas facturas, el Consejo de Ministros autorizó el 17 de diciembre de 2024 una primera transferencia de 283,4 millones de euros a la Generalitat para "compensar el déficit de explotación de Rodalies".

Cataluña vivió el jueves una jornada de caos, debido al paro convocado por los maquinistas en Rodalies para exigir que se garantice la seguridad en este servicio, tras la muerte de un compañero en el accidente de Gelida.

Una situación que puede repetirse la próxima semana, si Renfe mantiene la decisión, anunciada este sábado, de suspender el servicio en toda la red de Rodalies para llevar a cabo los trabajos que permitan reanudar su funcionamiento con la "máxima fiabilidad".

Desde Waterloo, el líder de Junts, Carles Puigdemont, lanzó este sábado un mensaje de apoyo a la manifestación que la ANC ha convocado para el próximo 7 de febrero, con el fin de protestar por "el deterioro de los servicios más básicos y fundamentales" de Cataluña.

"Lo ocurrido con las Rodalies", afirma Puigdemont en su mensaje, "es la punta del iceberg de un colapso nacional gigantesco, que comienza a ver todo el mundo. Un colapso en la sanidad, las escuelas, los servicios sociales, la vivienda, en el bolsillo de la gente, la lengua y la cultura catalana".

"Tras un año y medio de Govern socialista y españolista, Cataluña está colapsada", añade en alusión al Ejecutivo de Salvador Illa, "pero Cataluña está despertando de esta anestesia. Ya no tienen suficiente propaganda para tapar tanta incompetencia".

Pero lo ocurrido esta semana no se debe a un "defecto de fábrica", como sostiene el ministro Puente, sino que evidencia un problema estructural de la red en el conjunto de España.

La evidencia de que hay severos problemas de seguridad en el trazado es que Adif ha anunciado esta semana limitaciones temporales de velocidad en distintos tramos de las líneas de AVE con Barcelona, Valencia, Galicia y Valladolid.

Aunque los maquinistas venían denunciando estos problemas desde el mes de agosto, el operador público ha anunciado la decisión tras los dos accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona)

El pasado sábado, antes de la tragedia de Adamuz, un tren situado en la estación de Tortosa ardió y provocó la caída del cable de la catenaria. El incendio desencadenó varias explosiones de pequeña intensidad.

La estación, que da servicio a trenes de Rodalies y media distancia con Valencia, tuvo que ser evacuada y la circulación de trenes quedó suspendida entre Tortosa y Amposta.

El martes se registraron dos accidentes en las líneas de Rodalies.

En medio de intensas lluvias, un muro de contención que sostiene la autopista AP-7 a su paso por Gelida (Barcelona) se desplomó sobre un tren de Rodalies, que circulaba a 60 kilómetros por hora.

En el accidente murió un maquinista en prácticas y resultaron heridas 37 personas. Cinco de ellas de gravedad, incluyendo el maquinista titular y otros dos conductores en formación que también se encontraban en la cabina.

En un primer momento, el ministro Óscar Puente señaló que desconocía de quién es la titularidad del muro de contención que se desplomó (y por tanto, quién era responsable de su mantenimiento). En su rueda de prensa del viernes, aclaró que en 2021 Adif traspasó su titularidad a la Dirección General de Carreteras, que también depende de su Ministerio.

Otro tren de la línea R1 de Rodalies, que circulaba entre Blanes y Maçanet, descarriló el martes tras chocar contra una roca que se había desprendido a causa del temporal. Pero sólo llevaba a una decena de pasajeros a bordo y no se produjeron heridos.

También el martes, un tren de alta velocidad de Renfe quedó detenido en el interior de un túnel a su entrada a Gerona, a causa de una avería en la catenaria. Sus 120 pasajeros tuvieron que ser trasbordados a otro convoy.

Otras seis personas resultaron heridas leves el jueves, cuando el brazo de una grúa golpeó el lateral de un tren de Feve (ferrocarriles de vía estrecha) que circulaba entre Cartagena y Los Nietos contra una grúa. El incidente se produjo cerca de la estación de El Abrevadero.

Adif también ha informado esta semana de retrasos e incidencias menores provocadas por el robo de cable que han afectado al servicio de Cercanías en Vallecas (el martes en Madrid), Asturias (el jueves) y la línea R2 de Rodalies (el viernes).

El Gobierno sostiene que el gasto de mantenimiento en la red ferroviaria se ha incrementado un 60% en los últimos ocho años: ha pasado de 720 millones en 2017 a un total de 2.120 millones en el último ejercicio.

En el mismo período, el gasto en mantenimiento por kilómetro de red ha crecido un 55%: desde los 45.150 euros por kilómetro en 2017 a los 71.200 en 2025, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Transportes.

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria se ha incrementado en un 60% en ocho años.



En algunas líneas de alta velocidad, la circulación de trenes casi se ha triplicado, tras la incorporación de operadores privados como Iryo y Ouigo.