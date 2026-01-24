Ceuta despide con 'El novio de la muerte' al legionario fallecido en el tren de Adamuz: "Era un compañero extraordinario"

Capilla ardiente del capitán de la Legión Álvaro García Jiménez que falleció en el accidente de tren en Adamuz. Europa Press

Las autoridades de Ceuta y sus compañeros del Tercio han despedido este sábado al capitán de la Legión Álvaro García, que falleció el domingo a la edad de 32 años en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

La capilla ardiente se ha instalado en el Salón del Príncipe del acuartelamiento García Aldave, sede de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2.º, unidad en la que el joven militar prestaba servicio.

"Era una persona extraordinaria, abnegada, disciplinada, pero sobre todo alegre y tremendamente generosa. Contagiaba esa alegría a todos los que trabajábamos a su alrededor", ha afirmado Javier Veiga, jefe de la IV Bandera.

"El recuerdo va a ser imborrable", ha añadido, "pero sabemos que desde donde esté, quiere que sigamos viviendo felices, cumpliendo el credo legionario y trataremos de vivir lo más alegre posible".

Tras la celebración de la misa, se ha llevado a cabo el acto fúnebre, durante el cual han sonado el himno nacional, El Novio de la Muerte y la canción del legionario.

El Ejército ha hecho entrega a la familia de la bandera nacional y el chapiri, (el gorro característico de la Legión) antes de que el féretro fuera sacado a hombros por sus compañeros.

Entre los asistentes se encontraban el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas; la delegada del Gobierno, Cristina Pérez; o el comandante general de Ceuta, Luis Jesús Fernández, además de numerosos mandos militares y representantes institucionales.

Álvaro García acababa de regresar de una misión en Irak. Viajaba en el Iryo accidentado junto a otra enfermera militar de Ronda (Málaga), destinada en la base de La Legión de Viator y que permanece ingresada en la UCI, según ha informado Europa Press.

Minutos antes del inicio del acto, el teniente coronel Javier Veiga, jefe de la IV Bandera del Tercio Duque de Alba 2.º de La Legión de la Comandancia General de Ceuta, ha comparecido ante los medios para expresar el sentir de la unidad tras varios días "tensos, largos y agónicos" desde que se produjo el accidente.

"El sentimiento es de pena, de muchísima pena. Ahora lo que esperamos es poder despedir a nuestro compañero como se merece y que los padres puedan empezar a pasar el duelo, arropados por todos nosotros", ha señalado Veiga.

Veiga ha explicado que, nada más conocerse la noticia, varios compañeros se desplazaron a Córdoba para acompañar a los padres del legionario y gestionar los trámites necesarios, además de prestarles apoyo personal en esos momentos de extrema dificultad.

"Hemos intentado ayudarles y arroparles en todo aquello que han necesitado", ha indicado ante los periodistas.

La capilla ardiente, instalada este viernes a las 17.00 horas en el Salón del Príncipe del Acuartelamiento García Aldave, permaneció abierta al público y recibió la visita de numerosos ceutíes, así como de mandos militares de todos los cuerpos adscritos a la Comandancia General de Ceuta, que quisieron rendir un último homenaje al legionario y mostrar su apoyo a la familia.