Ayuso encarga a los "alcaldes de la XII" la misión de frenar la subida de Vox en feudos históricos de la izquierda

El partido quiere evitar el doble cargo de alcalde y diputado autonómico, con la excepción del alcalde de Tres Cantos, y la prioridad es blindar ayuntamientos y ampliar mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid.

Alcaldes como Judith Piquet (Alcalá de Henares) y Lucía Fernández (San Sebastián de los Reyes) refuerzan su perfil y, en algunos casos, gestionan sin depender de Vox, presentando al PP como alternativa sólida.

El PP de Madrid busca captar voto útil local para frenar el avance de Vox y evitar más gobiernos compartidos, apostando por la continuidad de sus actuales alcaldes.

Ayuso confía en los alcaldes de la llamada 'Generación Ayuso' para consolidar mayorías absolutas en municipios donde el PP gobierna con Vox y en feudos históricos de la izquierda.

A un año y medio de las elecciones municipales de 2027, las maquinarias de los partidos empiezan a activarse. ¿Se mantiene al candidato? ¿Se cambia?

La pregunta es inevitable y, por lo que ha podido saber EL ESPAÑOL, en el PP de Madrid hay una respuesta clara: continuidad.

Todo apunta a que Isabel Díaz Ayuso y el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, volverán a confiar en los alcaldes de la llamada Generación Ayuso para consolidar mayorías absolutas en municipios donde hoy gobiernan con Vox y, al mismo tiempo, seguir tiñendo de azul territorios históricamente dominados por la izquierda, como Rivas-Vaciamadrid.

Las apuestas de la presidenta para esos futuros comicios tienen nombre propio y, en la mayoría de los casos, un denominador común: compartieron con Ayuso la XII legislatura en la Asamblea de Madrid.

Fue una de las etapas más complejas para la dirigente popular, marcada por la necesidad de apoyarse en Vox ante la falta de mayoría absoluta.

Muchos de aquellos diputados que sostuvieron su Gobierno han pasado a liderar ayuntamientos estratégicos. Es el caso de Judith Piquet (Alcalá de Henares), Miguel Ángel Recuenco (Leganés), Lucía Fernández (San Sebastián de los Reyes), Alberto Escribano (Arganda del Rey), Carla Greciano (Galapagar) o Almudena Negro (Torrelodones).

Todos ellos comparten otra circunstancia: gobiernan en minoría y dependen, en mayor o menor medida, del apoyo de Vox.

El objetivo del PP de Madrid es que, en esta segunda cita municipal tras las elecciones de 2023, estos alcaldes consoliden su base electoral y, en un contexto en el que las encuestas reflejan un crecimiento sostenido de Vox, capten voto útil en el ámbito local para evitar que ese avance se traduzca en más gobiernos compartidos y lograr así mayorías absolutas.

Uno de los nombres que ahora mismo cuenta con el viento político a favor es Manuel Bautista, alcalde de Móstoles.

La salida del tablero municipal de Emilio Delgado, por parte de Más Madrid, y el anuncio de Noelia Posse de que no repetirá como candidata del PSOE en 2027 han dejado a la izquierda descabezada en la segunda ciudad más poblada de la región.

Un escenario que en el PP consideran propicio para afianzar su posición y ampliar distancias con Vox, que está en crisis interna con la salida de uno de sus ediles.

Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, gobierna en coalición con Vox, pero el PP está apostando fuerte por ella. Además de darle cargos y visibilidad dentro del partido, es presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un puesto estratégico que refuerza su proyección para captar voto que ahora apoya a Vox y consolidar Alcalá como un feudo firme para Ayuso.

En San Sebastián de los Reyes, Lucía Fernández ha logrado gobernar sin depender de Vox, sacando adelante los presupuestos con apoyos puntuales del PSOE.

Esta independencia refuerza la imagen del PP como una alternativa sólida a la ultraderecha y demuestra que es posible gestionar con estabilidad "sin ceder terreno a Vox", como ella misma se enorgullece.

Miguel Ángel Recuenco, en Leganés, también mantiene a Vox al margen: gobierna en minoría con el apoyo de un partido local.

Su estrategia permite al PP presentarse como una opción autónoma y estable, buscando atraer a votantes de Vox en las próximas municipales y ampliar así su base electoral dentro del espectro de la derecha. Idea que la dirección regional va a exportar al resto del territorio.

La gran obsesión de Ayuso, sin embargo, sigue teniendo nombre propio: Rivas-Vaciamadrid. El histórico bastión de Izquierda Unida es uno de los pocos grandes municipios que se le resisten al PP.

Allí, Janette Novo ha sido la primera candidata popular que ha estado cerca de romper la hegemonía de la izquierda, un hito que en la Puerta del Sol se sigue con especial atención de cara a 2027.

Otros alcaldes de la Generación Ayuso lo tienen, en cambio, mucho más sencillo. Es el caso de Paloma Tejero, que gobierna con mayoría absoluta en Pozuelo de Alarcón, uno de los feudos tradicionales del PP y sin la presión constante de Vox.

Más compleja es la situación en otros municipios donde la convivencia con los de Santiago Abascal marca la legislatura.

Carla Greciano, en Galapagar, mantiene una relación relativamente estable con Vox desde el inicio del mandato, lo que le ha permitido sacar adelante la acción de gobierno sin grandes sobresaltos.

Muy distinto es el escenario en Torrelodones. Allí, la relación entre Almudena Negro y Vox es prácticamente insostenible.

Las amenazas de ruptura del gobierno municipal se han sucedido durante meses y tanto la dirección regional del PP como la de Vox han optado por dar el ayuntamiento "por perdido", a la espera de que ambas partes resuelvan sus diferencias sin una intervención directa desde Madrid.

Pese a su peso político y a la confianza depositada por Ayuso, estos alcaldes tienen claro que su futuro no pasa por la Asamblea de Madrid.

La presidenta ha impuesto una línea férrea: evitar el doble cargo de alcalde y diputado autonómico. Una norma que solo se ha flexibilizado en el caso de uno de los pesos pesados del partido, el alcalde de Tres Cantos, convertido en la excepción que confirma la regla.

Así, la Generación Ayuso afronta los próximos meses con una misión clara: blindar sus ayuntamientos, contener la traducción municipal del auge de Vox y ampliar el mapa de mayorías absolutas del PP en la Comunidad de Madrid de cara a 2027.

Todo ello en una tierra hostil: bastiones tradicionalmente gobernados por la izquierda como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés o San Sebastián de los Reyes.