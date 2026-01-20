Sánchez trata de controlar el relato de Adamuz alertando contra "los bulos" mientras se investiga la causa del accidente

Aún no se ha ofrecido una explicación oficial sobre por qué se rompió la vía recientemente renovada, mientras las investigaciones continúan.

El Ejecutivo ha impulsado una nueva Ley del Derecho de Rectificación y un plan contra la desinformación que abarca medios digitales e influencers.

El Gobierno muestra preocupación por controlar el relato mientras sigue la investigación sobre la causa del descarrilamiento del tren.

Pedro Sánchez insta a informarse solo por canales oficiales tras el accidente de tren en Adamuz y alerta sobre la difusión de bulos.

Objetivo, que los ciudadanos se informen por los "canales oficiales". Dieciocho horas después del accidente de Adamuz, en su primera intervención pública, Pedro Sánchez ya estaba alertando contra los "bulos".

"Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido: los bulos y la desinformación también se extienden y generan mucha zozobra, incertidumbre y dolor", subrayó.

Se refería, sin citarlo, a la dana, y a bulos como el del aparcamiento de Bonaire, cuando llegó a difundirse que había centenares de víctimas en un garaje inundado en Aldaia.

En esta ocasión, con el accidente de los trenes en Córdoba, no ha habido rumores que se hayan viralizado. Sólo han circulado tuits aislados sobre noticias pasadas que critican la falta de atención del Gobierno al mantenimiento de la red de AVE.

Al remitir Sánchez a los "canales oficiales" muestra su preocupación por controlar el relato sobre las causas del accidente. Ese recelo es una constante en el Gobierno.

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobaba un anteproyecto de nueva Ley del Derecho de Rectificación, que amplía su ámbito a medios digitales e incluso a influencers, con el objetivo declarado de afrontar los contenidos desinformativos.

Esa norma se inscribe en un plan mucho más amplio, el Plan de Acción por la Democracia, también llamado "plan de calidad democrática", que incluye decenas de medidas orientadas a combatir los bulos y velar por la corrección de las noticias.

La realidad es que, de momento, aún no se ha ofrecido una explicación oficial de por qué se pudo romper un tramo de vía en una recta que provocó el descarrilamiento del Iryo.

En declaraciones hechas en el lugar de la tragedia, el jefe del Ejecutivo prometió que se conocerá "la verdad". "El tiempo y el trabajo nos darán la respuesta", añadió.

Sánchez garantizó que, cuando se conozca esa verdad, "con absoluta transparencia, la pondremos en conocimiento de la opinión pública".

Hasta ahora, el Ejecutivo sigue sin hilvanar una explicación. "Es muy extraño, con una vía que terminó de renovarse en mayo", afirmaba el domingo por la noche el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una comparecencia de urgencia.

Sin embargo, este lunes, Puente se mantenía en un discreto segundo plano ante las comparecencias sin preguntas del presidente andaluz, Juanma Moreno, y Pedro Sánchez en el lugar de la catástrofe.

En el caso de la dana, Sánchez hizo una comparecencia conjunta con el por entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, dos días después, el 31 de octubre.

El resto de la intervención del presidente del Gobierno se centró, este lunes, en elogiar la respuesta conjunta de las administraciones.

"Desde el momento de la tragedia el Estado ha actuado unido y con lealtad", afirmó Sánchez, dejando caer que, esta vez, ha habido corresponsabilidad.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también se desplazó a Adamuz. Lo hizo por la tarde. Ante los periodistas aclaró que no ha recibido ninguna información sobre el accidente por parte del Gobierno como jefe de la oposición, "ni directa ni indirectamente", subrayó.