El PP cede a Vox un puesto en la Mesa de la Asamblea de Extremadura para allanar la investidura de María Guardiola

El PP se ha hecho este martes con la presidencia de la Asamblea de Extremadura tras suspender Vox las negociaciones para la investidura de María Guardiola.

El popular Manuel Naharro ha sido elegido en segunda votación con el único apoyo de su grupo.

Naharro, alcalde de Valencia del Mombuey y líder provincial del PP de Badajoz, fue vicepresidente segundo de la Asamblea en la pasada legislatura y número tres por su provincia.

La constitución de la Mesa era el primer termómetro del diálogo entre PP y Vox. A la espera de la votación del resto de puestos, la Presidencia ha recaído en el PP sin apoyo de Vox, lo que evidencia, por ahora, la falta de acuerdo entre ambas formaciones

Las conversaciones quedaron en punto muerto este mismo lunes, después de que Vox diera por "paralizadas" las negociaciones.

El PSOE, con 18 diputados, ha votado a su candidata, Blanca Martín. Vox, con 11 escaños, ha respaldado a Ángel Pelayo Gordillo, mientras que Unidas por Extremadura, con siete parlamentarios, ha apoyado a Nerea Fernández.

