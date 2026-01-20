Óscar Puente suprimió en julio la Unidad de Emergencias encargada de la "prevención y seguridad de infraestructuras"

Fuentes sindicales y del sector critican el declive en prevención y seguridad tras la retirada de funciones clave a la Unidad de Emergencias desde marzo de 2024.

Investigadores descartan el fallo humano y apuntan a un defecto en la soldadura de una aguja como probable causa del accidente ferroviario en Adamuz, que dejó 40 fallecidos.

La sustitución de la Unidad por un Observatorio dejó en este último la responsabilidad de informar sobre incidencias y problemas en las vías, como las denunciadas por los maquinistas en agosto.

Óscar Puente suprimió en julio de 2025 la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis encargada de la prevención y seguridad de infraestructuras.

El ministro de Transportes decidió sustituirla por un Observatorio y despidió al hasta entonces director Rubén Eladio López.

El Boletín Oficial del Estado publicó el 30 de julio de 2025 el Real Decreto 690/2025 que ordenaba la supresión de la Unidad de Emergencias, con rango de subdirección general.

"Las referencias del ordenamiento jurídico a dicho órgano se entenderán realizadas por el Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes", dice la disposición.

Sobre este nuevo órgano recaía desde hace medio año las funciones de prevención y seguridad en las infraestructuras que debían haber alertado sobre los problemas en el tramo de Adamuz (Córdoba).

Tal y como publica EL ESPAÑOL, fuentes de la investigación señalan la "soldadura" en el cambio de agujas como causa probable del accidente entre un tren Iryo y un Alvia que ha costado la vida a 40 personas hasta el momento.

Hasta su supresión, la Unidad de Emergencias tenía reuniones mensuales con los responsables de Adif para conocer incidencias y problemas en las vías.

Con esa información trasladada por Adif, la Unidad de Emergencias coordinaba la creación un mapa de puntos negros y daba traslado al secretario de Estado de Transportes para prevenir posibles accidentes ferroviarios.

El pasado 8 de agosto, tras suprimir la Unidad de Emergencias, los maquinistas pidieron rebajar a 250 km/h la velocidad porque el "deterioro" de las vías causaba "botes".

Una carta del sindicato SEMAF a Seguridad Ferroviaria alertaba del deterioro de las vías por "una degradación profunda del material rodante" que causa "averías".

El nuevo Observatorio estaba obligado a hacer un informe sobre estas y otras quejas, ya que como responsable de la seguridad pasiva preventiva debía informar a la secretaría de Estado, que es su superior jerárquico.

La gestión y las medidas de prevención tomadas por el Ministerio de Óscar Puente están ahora bajo la lupa después de que los investigadores descarten "casi por completo" el fallo humano y señalen a un problema en la vía como causa más plausible.

La Unidad de Emergencias estaba también incluida desde 2021 en los simulacros y en el Plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares (PAVAFF).

Este periódico se ha intentado poner en contacto con el exdirector de la Unidad de Emergencias Rubén Eladio López, pero ha declinado hacer declaraciones al respecto.

Fuentes sindicales del Adif y Renfe señalan que el "declive" en prevención y seguridad comienza en marzo 2024, después de que se le retirara a la Unidad de Emergencias la coordinación con los departamentos de seguridad de estas dos entidades públicas.

Por tanto, desde hace casi dos años, la Unidad de Emergencias dejó de organizar esas reuniones mensuales de seguridad por orden de Puente y se le retiró ya el liderazgo en la gestión de crisis.

En contra del Plan Estratégico

Esta Unidad, ya suprimida, también formaba parte del Centro de Autoprotección y Seguridad H24 (CASH24) de Adif.

Entre sus funciones están el "seguimiento y el control de la gestión diaria de las actividades desarrolladas por la organización en territorio nacional" y la "coordinación. de la gestión de las distintas situaciones de emergencia o sucesos".

La decisión de Puente de suprimir la Unidad de Emergencias se argumentó, según las mismas fuentes sindicales, por las conclusiones de un documento realizado por Belén Villar, directora general de Organización e Inspección y autora de la polémica auditoría sobre las mascarillas del caso Koldo.

Sin embargo, la decisión contradice el Plan de Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 del propio Ministerio de Transportes.

En este documento se ensalza la importancia de la Unidad de Emergencias y se recalca su liderazgo en seguridad preventiva y la gestión de crisis.

Se le atribuyen así, entre otras funciones, las de "definición, adopción, control y evaluación de protocolos y medidas necesarias para situaciones de emergencias y crisis en el ámbito de competencias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y la Guardia Civil se centran ahora en el estado de una junta que une los raíles y el estado del cambio de aguja en el tramo de Adamuz en el que se produjo el accidente.

Los investigadores han descubierto que una junta defectuosa creaba una separación entre las secciones del raíl que se ensanchaba a medida que los trenes continuaban circulando por la vía, según explica Reuters.

El peso del tren Iryo podría haber agravado, señalan fuentes cercanas. Esa soldadura defectuosa podría ser la clave para identificar la causa exacta del accidente.