La Eurocámara exige a Sánchez ratificar la ley electoral de la UE, que dejaría sin escaños a sus socios nacionalistas en Bruselas

El informe aprobado en Estrasburgo acusa al Gobierno de Sánchez de proteger deliberadamente la sobrerrepresentación de partidos regionales en Bruselas para mantener el apoyo de sus socios.

España es el único país que no ha ratificado la norma, lo que impide su entrada en vigor y genera una distorsión en la representación democrática en las elecciones europeas.

La falta de ratificación beneficia a partidos nacionalistas y pequeños, al evitar que pierdan representación europea; este retraso responde a un pacto entre el PSOE y el PNV.

El Parlamento Europeo exige a España ratificar la reforma electoral de la UE, bloqueada desde 2018, que introduce un umbral mínimo de votos entre el 2% y el 5% para lograr escaño.

Este martes, el pleno del Parlamento Europeo ha exigido a España que ratifique el reglamento electoral que mantiene bloqueado desde 2018. La Eurocámara ha votado a favor de un informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) que insta al "único Estado miembro que falta" para que la norma entre en vigor.

Ese único miembro es el Gobierno de Pedro Sánchez. Y su retraso ya afectó a las últimas elecciones europeas, del 9 de junio de 2024, favoreciendo con "sobrerrepresentación" en el Europarlamento a sus socios nacionalistas e independentistas, e impidiendo que la reforma entrara en vigor en Alemania.

Según el resultado, casi dos tercios del Parlamento Europeo (417 a favor, 234 en contra) acusan al Gobierno de "falta de voluntad política" para cumplir un mandato de la UE. "Los socialistas españoles y sus socios han votado en contra de la posición de sus propios grupos", lamentan fuentes de la Eurocámara.

Y es que la medida ataca la sobrerrepresentación de los grupos regionales en el Parlamento Europeo, estableciendo un umbral mínimo entre el 2% y el 5% del voto. Incumplir esta obligación favorece al PNV, y evita un posible perjuicio también a ERC, Bildu, Junts, Sumar, Podemos... e incluso a Alvise.

Aunque cualquier reforma de la Ley Electoral en España se puede impulsar desde las Cortes Generales, formalmente, la ratificación de la Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo de 13 de julio de 2018 sólo puede aprobarse por el Consejo de Ministros.

Existen dos razones del bloqueo, según denuncian fuentes de diferentes ideologías y países en la Eurocámara. La primera es política: perjudicaría a todos sus socios nacionalistas e independentistas. La segunda es formal: en la investidura de Pedro Sánchez, lo pactó con el PNV.

Así lo recoge el acuerdo de investidura, de 10 de noviembre de 2023. El PSOE se comprometió, en el punto 6.1 del pacto, a no promover "ninguna reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)".

Y así lo denuncia expresamente el informe aprobado este martes en Estrasburgo, cuyo ponente ha sido el eurodiputado popular español Borja Giménez.

La norma europea

El reglamento de la UE que mantiene bloqueado España fue aprobado por el Consejo en junio de 2018, ya con Sánchez en la Moncloa. Y obliga a nuestro país a imponer un umbral mínimo de votos entre el 2% y el 5% para lograr representación en las elecciones europeas.

En su horquilla mínima, la del 2%, esta medida habría dejado fuera de la Eurocámara al PNV. En su horquilla más alta, afectaría a todos los socios del PSOE. Desde ERC y Bildu (cuya coalición Ahora Repúblicas logró un 4,9% en las europeas de 2024) hasta Junts (2,5%), pasando por Sumar (4,7%).

También quedarían fuera la formación de Alvise (Se Acabo la Fiesta sumó un 4,6%) y Podemos (3,3% de los votos).

Esto ocurre porque la ley electoral europea impone ese umbral para circunscripciones con más de 35 escaños. La disposición obligatoria, una vez ratificada la norma, sólo afecta teóricamente a cinco Estados miembros: Alemania (96), Francia (81), Italia (76), España (61) y Polonia (53).

Sin embargo, Italia y Polonia no debieron cambiar nada. En las europeas, Roma y Varsovia dividen el país en varias circunscripciones, todas menores de 35 escaños. Y Francia, aunque tiene circunscripción única, ya opera con un umbral mínimo del 5%.

Por su parte, Alemania ratificó la medida antes de las elecciones de 2024. Todo a pesar de dos sentencias de su Tribunal Constitucional, que no observaba mayor "transparencia" o "ecuanimidad" en la medida, y que falló que sólo la aceptará una vez que la norma se convierta en obligatoria.

Es decir, cuando España ratifique y le reglamento pase a ser derecho europeo.

La Eurocámara "alucinada"

Los días 19 y 20 de mayo de 2025, una delegación de la Comisión AFCO del Parlamento Europeo realizó una misión oficial a Madrid. El objetivo era investigar por qué España seguía sin ratificar la reforma electoral.

Los eurodiputados mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior, el presidente y portavoces de la Comisión Constitucional del Congreso, y la Comisión Mixta para la Unión Europea.

También se entrevistaron con letrados principales de ambas cámaras y académicos españoles especializados en Derecho Constitucional y Electoral. Según fuentes de la delegación, quedaron "alucinados" al comprobar que el Gobierno protege deliberadamente la sobrerrepresentación electoral del separatismo en Bruselas.

El citado reglamento del Consejo introduce la representación proporcional. Establece varios artículos nuevos destinados a mejorar la transparencia y accesibilidad del proceso electoral. Las instituciones europeas sostienen que "un procedimiento electoral uniforme garantizaría una mayor igualdad y transparencia".

En julio de 2025, el Parlamento Europeo acusó directamente a Sánchez de "impedir" que entre en vigor la ley electoral europea. La acusación fue explícita: el pacto de investidura con el PNV bloquea la ratificación.

El pacto con el PNV

El PSOE y el EAJ-PNV firmaron un acuerdo el 10 de noviembre de 2023. Una condición explícita: el PSOE no promovería ninguna modificación de la LOREG. Solo lo haría "previo acuerdo con el EAJ-PNV" y en "circunstancias extraordinarias".

Desde el punto de vista jurídico, no hay obstáculos importantes para ratificar la Decisión en España. El proceso es más delicado desde lo político. Un umbral electoral impide que partidos pequeños, especialmente regionales, tengan diputados europeos.

La Decisión del Consejo solo puede ratificarse a iniciativa del Gobierno. La propuesta debe ser adoptada por el Consejo de Ministros. Y por eso las elecciones europeas de 2024 muestran "una distorsión democrática".

La coalición CEUS, que incluía al EAJ-PNV, obtuvo un escaño con solo el 1,63% de los votos españoles. "Representa menos del 0,078% del censo electoral europeo", denuncia el informe aprobado este martes en Estrasburgo.

El Parlamento Europeo subraya en su resolución que "la limitada transposición de estas disposiciones revela una falta de voluntad política". El texto insta a España a iniciar el procedimiento de ratificación, que "sigue siendo obligatoria para que pueda entrar en vigor".

El informe señala que las elecciones europeas "siguen rigiéndose en su mayor parte por las legislaciones nacionales". La campaña electoral "sigue siendo en gran medida nacional". Y que los partidos políticos europeos no pueden cumplir adecuadamente sus mandatos constitucionales.

El Parlamento considera que "la realización de un 'demos' europeo está lejos de haberse completado". Deben intensificarse "los esfuerzos políticos para que la Unión sea menos burocrática y más democrática".

España permanece como el único país que bloquea una reforma electoral europea. Y el dilema de Sánchez ha quedado reflejado en el voto de la Eurocámara: cumplir con obligaciones europeas o mantener el pacto con sus socios.