Sánchez alerta de los bulos sobre Adamuz y destaca la "unidad en la respuesta" de todas las administraciones

Sánchez cancela su agenda, incluido un encuentro con Feijóo y su participación en Davos, tras el accidente.

Se decretan tres días de luto oficial y se asegura apoyo continuado a las víctimas y sus familias.

El presidente destaca la unidad y coordinación de todas las administraciones en la respuesta a la tragedia, prometiendo transparencia en la investigación.

Pedro Sánchez pide informarse por canales oficiales para combatir bulos y desinformación sobre el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los ciudadanos que se informen por los canales oficiales para luchar "contra los bulos y la desinformación" sobre el accidente de un Iryo y un Alvia en Ademuz (Córdoba).

En unas declaraciones en el lugar de la tragedia, el jefe del Ejecutivo ha prometido que se conocerá "la verdad". "El tiempo y el trabajo nos darán la respuesta", ha asegurado.

Sánchez ha asegurado que "cuando se conozca" con "absoluta transparencia, la pondremos en conocimiento de la opinión pública".

El resto de su intervención se ha centrado en elogiar la respuesta conjunta de las administraciones: "Desde el momento de la tragedia el Estado ha actuado unido y con lealtad".

"Unidad en el dolor y en la respuesta", ha sentenciado y ha prometido que seguirá siendo así con las víctimas "en coordinación". "Vamos a estar protegiéndolos, asistiéndoles durante todo el tiempo que sea necesario", ha añadido.

Además, ha decretado "tres días de luto oficial" que comenzarán esta madrugada y "que durará hasta el jueves a medianoche".

Declaraciones del presidente del Gobierno en una comparecencia conjunta con el alcalde de Ademuz; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y los ministros de Transportes, Óscar Puente; Interior, Fernando Grande Marlaska; y la de Hacienda, María Jesús Montero.

En línea con las palabras de unidad de Sánchez ha estado Juanma Moreno.

El presidente de Andalucía ha agradecido la colaboración conjunta con la administración central y la solidaridad y el cariño de toda España tras la tragedia. "Juntos llegamos más lejos y mucho más rápido", ha afirmado.

El presidente del Gobierno ha cancelado su agenda para los próximos días. Incluso la reunión que esta tarde iba a tener con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para analizar el posible envío de tropas a Ucrania.

También el viaje a Davos. En principio, iba a partir este martes hacia la localidad suiza e intervendría ante el foro el miércoles. Justo el mismo día que el presidente de EEUU, Donald Trump, y el de Argentina, Javier Milei.